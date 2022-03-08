Soslu Lahana Sarması Nasıl Yapılır? Evde Kolay Soslu Lahana Sarması Tarifi

Evde Kolay Soslu Lahana Sarması İçin Gerekli Malzemeler



Soslu Lahana Sarması Nasıl Yapılır?



Soslu Lahana Sarması Kaç Kalori?



Soslu lahana sarması tarifi birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasındavei yer alıyor. Türk mutfağının vazgeçilmezleri arasında yer alan bu lezzet her akşam birçok kişinin sofrasını süslemektedir. Evlerinde bu tarifi denemek isteyenler arama motorlarına yönelerek konuyla ilgili araştırmalara başladı.vesorularına cevap almak için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.Evde soslu lahana sarması için gerekli malzemeler birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasındasorusu yer almaktadır. Bu noktada dikkat etmeniz gerekenler arasında malzemelerin tazeliği ve kalitesi yer almaktadır. Aldığınız ürünlerin kalitesine önem verirseniz çok daha lezzetli tarifler ortaya çıkarmanız mümkün olacaktır. İşte evde soslu lahana sarması için gerekli malzemeler;1 tane küçük boy lahana2,5 su bardağı yıkanmış pirinç300 gram kıyma3 yemek kaşığı zeytinyağı1 çay kaşığı kırmızı biber1 çay kaşığı kimyon1 çay kaşığı karabiber1 çay kaşığı nane2 baş kuru soğanYarım çay bardağı su1 yemek kaşığı karışık salçaBir miktar tuzSosu için;2 yemek kaşığı karışık salça3 su bardağı suAz bir miktar zeytinyağıEvde soslu lahana sarması tarifi birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle arama motorlarına yönelen birçok kişisorusuna cevap aramaya başladı. Öncelikle bu tarif için pirinçlerinizi yıkayın ve bir kabın içine koyun. Ardından baharatları, karışık salçayı ve ince doğradığınız soğanı son olarak da zeytinyağını ekleyin. Ardından malzemeleri karıştırın ve yoğurmaya başlayın. Lahanaları 1 dakika boyunca haşlayın. Küçük parçalara ayırın. Lahanaların içerisine 1 tatlı kaşığı kadar harçtan alın ve yerleştirin. Suyun içine zeytinyağı ve salçayı ekleyerek sos oluşturun. Sosu tencereye döktükten sonra kapağını kapatın. Yarım saat boyunca pişmesini bekleyin. Ardından soslu lahana sarmalarınızı afiyetle tüketebilirsiniz.Soslu lahana sarması hayranı olan birçok kişisorusuna cevap aramaya başladı. Kilo kontrolü sağlamak isteyenler ve diyette olanlar ne kadar sarma tüketmesi gerektiği hakkında detayları merak etti. Soslu lahana sarmasının 1 porsiyonunda yaklaşık 478 kalori bulunur. 1 adet lahana sarması ise 32 kaloridir. Bu nedenle soslu lahana sarması tüketirken porsiyon kontrolü sağlamanız tavsiye edilmektedir.veiçin detayları sizler için derledik. Birçok farklı tarif hakkında güncel bilgilerden haberdar olmak için sitemizi takip etmeye devam edebilirsiniz.