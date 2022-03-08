Soslu Lahana Sarması Nasıl Yapılır? Evde Kolay Soslu Lahana Sarması Tarifi
Evde soslu lahana sarması tarifi birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında evde kolay lahana sarması nasıl yapılır sorusu yer alıyor. Peki, evde kolay lahana sarması nasıl yapılır? Soslu lahana sarması tarifi nedir? Soslu lahana sarması kaç kalori? İşte merak edilenler...
Soslu lahana sarması tarifi birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında soslu lahana sarması nasıl yapılır ve evde kolay soslu lahana sarması tarifi yer alıyor. Türk mutfağının vazgeçilmezleri arasında yer alan bu lezzet her akşam birçok kişinin sofrasını süslemektedir. Evlerinde bu tarifi denemek isteyenler arama motorlarına yönelerek konuyla ilgili araştırmalara başladı. Evde kolay soslu lahana sarması nasıl yapılır ve lahana sarması kaç kalori sorularına cevap almak için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.
Evde Kolay Soslu Lahana Sarması İçin Gerekli Malzemeler
Evde soslu lahana sarması için gerekli malzemeler birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında evde kolay soslu lahana sarması nasıl yapılır sorusu yer almaktadır. Bu noktada dikkat etmeniz gerekenler arasında malzemelerin tazeliği ve kalitesi yer almaktadır. Aldığınız ürünlerin kalitesine önem verirseniz çok daha lezzetli tarifler ortaya çıkarmanız mümkün olacaktır. İşte evde soslu lahana sarması için gerekli malzemeler;
1 tane küçük boy lahana
2,5 su bardağı yıkanmış pirinç
300 gram kıyma
3 yemek kaşığı zeytinyağı
1 çay kaşığı kırmızı biber
1 çay kaşığı kimyon
1 çay kaşığı karabiber
1 çay kaşığı nane
2 baş kuru soğan
Yarım çay bardağı su
1 yemek kaşığı karışık salça
Bir miktar tuz
Sosu için;
2 yemek kaşığı karışık salça
3 su bardağı su
Az bir miktar zeytinyağı
Soslu Lahana Sarması Nasıl Yapılır?
Evde soslu lahana sarması tarifi birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle arama motorlarına yönelen birçok kişi evde kolay lahana sarması nasıl yapılır sorusuna cevap aramaya başladı. Öncelikle bu tarif için pirinçlerinizi yıkayın ve bir kabın içine koyun. Ardından baharatları, karışık salçayı ve ince doğradığınız soğanı son olarak da zeytinyağını ekleyin. Ardından malzemeleri karıştırın ve yoğurmaya başlayın. Lahanaları 1 dakika boyunca haşlayın. Küçük parçalara ayırın. Lahanaların içerisine 1 tatlı kaşığı kadar harçtan alın ve yerleştirin. Suyun içine zeytinyağı ve salçayı ekleyerek sos oluşturun. Sosu tencereye döktükten sonra kapağını kapatın. Yarım saat boyunca pişmesini bekleyin. Ardından soslu lahana sarmalarınızı afiyetle tüketebilirsiniz.
Soslu Lahana Sarması Kaç Kalori?
Soslu lahana sarması hayranı olan birçok kişi soslu lahana sarması kaç kalori sorusuna cevap aramaya başladı. Kilo kontrolü sağlamak isteyenler ve diyette olanlar ne kadar sarma tüketmesi gerektiği hakkında detayları merak etti. Soslu lahana sarmasının 1 porsiyonunda yaklaşık 478 kalori bulunur. 1 adet lahana sarması ise 32 kaloridir. Bu nedenle soslu lahana sarması tüketirken porsiyon kontrolü sağlamanız tavsiye edilmektedir.
Soslu lahana sarması nasıl yapılır ve evde kolay soslu lahana sarması tarifi için detayları sizler için derledik. Birçok farklı tarif hakkında güncel bilgilerden haberdar olmak için sitemizi takip etmeye devam edebilirsiniz.