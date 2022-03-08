Savaştan kaçan 7 aylık Asia Romanya Siret Sınır Kapısı'nda UMKE ekipleri tarafından tedavi edildi!

Kiev'den gelerek Romanya'nın Siret Sınır Kapısı'ndan giriş yapan Koval ailesi Kızılhaç gönüllüsü tarafından sağlık ihtiyacı olduğu için acil olarak T.C Sağlık Bakanlığı Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE) ekiplerinin bulunduğu Sahra Hastanesi'ne getirildi.UMKE sağlık ekiplerinin yaptığı muayene ve inceleme sonucunda Asia bebeğin yüksek ateş şikayeti ve annesi Yana'nın üst solunum yolu enfeksiyonu ile soğuk algınlığı tedavi edildi.