Ispanaklı Pasta Nasıl yapılır? Evde Kolay Ispanaklı Pasta Tarifi

Ispanaklı Pasta Tarifi İçin Gerekli Malzemeler

Ispanaklı Pasta Nasıl Yapılır?



Ispanaklı Pasta Kaç Kalori?

Ispanaklı pasta tarifi misafir ağırlamak isteyenler ve lezzetli bir tatlı tüketmek isteyenler tarafından sık sık aratılıyor. Özellikle en merak edilen sorular arasındaveyer almaktadır. Sürekli aynı tarifleri yapmaktan sıkılanlar ve farklı lezzetler denemek isteyenler konuyla ilgili detayları araştırmaya başladı. Güzel görüntüsüyle misafirler için en iyi seçenekler arasında yer alan bu tarif oldukça kolay bir şekilde evde hazırlanabilmektedir.vesorularına cevap almak için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.Ispanaklı pasta tarifi için gerekli malzemeler bu tarifi uygulamak isteyenler tarafından oldukça aratılmaktadır. Bu nedenle birçok kişisorusuna cevap aramaya başladı. Bu noktada dikkat etmeniz gerekenler arasında malzemelerin kalitesi ve tazeliği yer almaktadır. Bu sayede taze ürünler kullanarak çok daha lezzetli tarifler ortaya çıkarabilirsiniz. İşte ıspanakla pasta tarifi için gerekli malzemeler;3 adet yumurta1 su bardağı toz şeker1 çay bardağı sıvı yağ1 su bardağı süt1 su bardağı ıspanak püresi1 paket vanilya1 paket kabartma tozuAldığı kadar unMuhallebisi için:3 su bardağı süt2 tepeleme yemek kaşığı un1 tepeleme yemek kaşığı nişasta3 yemek kaşığı şeker1 yemek kaşığı tereyağı (oda sıcaklığında)1 paket vanilyaÜzeri için:1 paket krem şanti1 su bardağı sütIspanaklı pasta için gerekli malzemeler tamamlandıysasorusunun cevabına geçebiliriz. İlk olarak muhallebiyi hazırlayın. Tencereyi ocağa aldıktan sonra süt, şeker, nişasta ve unu da içine yerleştirin. Kapanmasına az bir süre kala tereyağı ve vanilyayı da ekleyerek karıştırın. Ocaktan muhallebinizi alın ve soğumaya bırakın. Ardından ıspanakları çok iyi bir şekilde yıkayın. Mutfak robotuna koyarak püre haline getirin. Yumurta ve şekeri bir kabın içine alarak iyice köpürtün. Diğer malzemeleri de ekleyip karıştırdıktan sonra 24 cm büyüklüğündeki kelepçeli kalıba harcınızı dökün. Önceden ısıttığınız 180 derecelik fırında pişirin. Üzeri i.in 1 paket krem şanti ile 1 su bardağı sütü alarak çırpın. Krem şantinin buzdolabında 10 dakika dinlenmesini ve soğumasını bekleyin. Keki servis tabağına koyun. Ve keki ortadan ikiye ayırın. Bir parça kek alarak elinizle ufalayın. Ardından keklerin arasına muhallebiyi yayın. Üst üste koyduktan sonra etrafını krem şanti ile kapatın. Üzerine de ufaladığınız kek parçalarını serpiştirerek süsleyin. Ispanaklı pastanızı afiyetle tüketebilirsiniz.değeri birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılan sorulardan biri de ıspanaklı pasta kaç kalori sorusudur. 1porsiyon ıspanaklı pastada yaklaşık 319 kalori bulunmaktadır.