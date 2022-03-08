Ispanaklı Pasta Nasıl yapılır? Evde Kolay Ispanaklı Pasta Tarifi
Ispanaklı pasta tarifi birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında ıspanaklı pasta nasıl yapılır sorusu yer aldı. Peki, ıspanaklı pasta nasıl yapılır? Ispanaklı pasta kaç kalori? Ispanaklı pasta tarifi nedir? İşte merak edilenler...
Ispanaklı pasta tarifi misafir ağırlamak isteyenler ve lezzetli bir tatlı tüketmek isteyenler tarafından sık sık aratılıyor. Özellikle en merak edilen sorular arasında ıspanaklı pasta nasıl yapılır ve evde kolay ıspanaklı pasta tarifi yer almaktadır. Sürekli aynı tarifleri yapmaktan sıkılanlar ve farklı lezzetler denemek isteyenler konuyla ilgili detayları araştırmaya başladı. Güzel görüntüsüyle misafirler için en iyi seçenekler arasında yer alan bu tarif oldukça kolay bir şekilde evde hazırlanabilmektedir. Evde kolay ıspanaklı pasta nasıl yapılır ve ıspanaklı pasta kaç kalori sorularına cevap almak için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.
Ispanaklı Pasta Tarifi İçin Gerekli Malzemeler
Ispanaklı pasta tarifi için gerekli malzemeler bu tarifi uygulamak isteyenler tarafından oldukça aratılmaktadır. Bu nedenle birçok kişi ıspanaklı pasta tarifi için gerekli malzemeler nelerdir sorusuna cevap aramaya başladı. Bu noktada dikkat etmeniz gerekenler arasında malzemelerin kalitesi ve tazeliği yer almaktadır. Bu sayede taze ürünler kullanarak çok daha lezzetli tarifler ortaya çıkarabilirsiniz. İşte ıspanakla pasta tarifi için gerekli malzemeler;
3 adet yumurta
1 su bardağı toz şeker
1 çay bardağı sıvı yağ
1 su bardağı süt
1 su bardağı ıspanak püresi
1 paket vanilya
1 paket kabartma tozu
Aldığı kadar un
Muhallebisi için:
3 su bardağı süt
2 tepeleme yemek kaşığı un
1 tepeleme yemek kaşığı nişasta
3 yemek kaşığı şeker
1 yemek kaşığı tereyağı (oda sıcaklığında)
1 paket vanilya
Üzeri için:
1 paket krem şanti
1 su bardağı süt
Ispanaklı Pasta Nasıl Yapılır?
Ispanaklı pasta için gerekli malzemeler tamamlandıysa ıspanaklı pasta nasıl yapılır sorusunun cevabına geçebiliriz. İlk olarak muhallebiyi hazırlayın. Tencereyi ocağa aldıktan sonra süt, şeker, nişasta ve unu da içine yerleştirin. Kapanmasına az bir süre kala tereyağı ve vanilyayı da ekleyerek karıştırın. Ocaktan muhallebinizi alın ve soğumaya bırakın. Ardından ıspanakları çok iyi bir şekilde yıkayın. Mutfak robotuna koyarak püre haline getirin. Yumurta ve şekeri bir kabın içine alarak iyice köpürtün. Diğer malzemeleri de ekleyip karıştırdıktan sonra 24 cm büyüklüğündeki kelepçeli kalıba harcınızı dökün. Önceden ısıttığınız 180 derecelik fırında pişirin. Üzeri i.in 1 paket krem şanti ile 1 su bardağı sütü alarak çırpın. Krem şantinin buzdolabında 10 dakika dinlenmesini ve soğumasını bekleyin. Keki servis tabağına koyun. Ve keki ortadan ikiye ayırın. Bir parça kek alarak elinizle ufalayın. Ardından keklerin arasına muhallebiyi yayın. Üst üste koyduktan sonra etrafını krem şanti ile kapatın. Üzerine de ufaladığınız kek parçalarını serpiştirerek süsleyin. Ispanaklı pastanızı afiyetle tüketebilirsiniz.
Ispanaklı Pasta Kaç Kalori?
Ispanaklı pasta kalori değeri birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılan sorulardan biri de ıspanaklı pasta kaç kalori sorusudur. 1porsiyon ıspanaklı pastada yaklaşık 319 kalori bulunmaktadır.