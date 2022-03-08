8 Mart İstanbul Sular Ne Zaman Gelecek? 8 Mart İstanbul Su Kesintisi Olan İlçeler Listesi
İstanbul su kesintisi birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında 8 Mart İstanbul sular ne zaman gelecek sorusu yer aldı. Peki, İstanbul sular ne zaman gelecek? İstanbul su kesintisi olan ilçeler listesi hangileri? İstanbul hangi ilçelerde su kesintisi yapılacak? İşte merak edilenler...
İstanbul'da su kesintisi yaşanacağının İSKİ tarafından belirtilmesiyle birçok kişi konu hakkında araştırmalara başladı. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında İstanbul su kesintisi ne zaman ve İstanbul sular ne zaman gelecek soruları yer aldı. Bu nedenle birçok kişi konu hakkında araştırmalara başladı. Mağdur olmak istemeyen ve gerekli tedbirleri almak isteyenler arama motorlarına yöneldi. 8 Mart İstanbul sular ne zaman gelecek ve 8 Mart İstanbul su kesintisi yapılacak ilçeler listesi için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.
8 Mart İstanbul Su Kesintisi Yaşanacak İlçeler Listesi
İstanbul su kesintisi birçok vatandaş tarafından merak ediliyor. Hangi ilçelerde kesinti yapılacağını merak edenler konuyla ilgili araştırmalarını hızlandırdı. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında 8 Mart İstanbul su kesintisi yaşanacak ilçeler listesi hangileri sorusu merak edildi. İşte İSKİ tarafından beliritlen ilçeler;
İlçe : Beyoğlu
Etkilenen Mahalleler : Kocatepe Mah,Kulaksız Mah,Kececi Piri Mah,Kılıçali Paşa Mah,Piripaşa Mah,Örnektepe Mah,Şehit Muhtar Mah,Sütlüce Mah,Çukur Mah,Katipmustafa Çelebi Mah,Cihangir Mah,Fetihtepe Mah,Bostan Mah,Bülbül Mah,Gümüşsuyu Mah,Hüseyinağa Mah,Kaptanpaşa Mah,Hacıahmet Mah,Halıcıoğlu Mah
Arıza Sebebi : Terfi Merkezi Arızası
Açıklama : Kağıthane Eskı Terfı Merkezı?Nde Yapılacak Bakım Ve Iyıleştırme Çalışmaları Sebebıyle Işletme Dışı Kalmıştır.
Başlama Tarihi : 08.03.2022 10:00
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 8.3.2022 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Beşiktaş
Etkilenen Mahalleler : Vişnezade Mah,Muradiye Mah
Arıza Sebebi : Terfi Merkezi Arızası
Açıklama : Kağıthane Eskı Terfı Merkezı?Nde Yapılacak Bakım Ve Iyıleştırme Çalışmaları Sebebıyle Işletme Dışı Kalmıştır.
Başlama Tarihi : 08.03.2022 10:00
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 8.3.2022 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Eyüpsultan
Etkilenen Mahalleler : Güzeltepe Mah
Arıza Sebebi : Terfi Merkezi Arızası
Açıklama : Kağıthane Eskı Terfı Merkezı?Nde Yapılacak Bakım Ve Iyıleştırme Çalışmaları Sebebıyle Işletme Dışı Kalmıştır.
Başlama Tarihi : 08.03.2022 10:00
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 8.3.2022 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Kağıthane
Etkilenen Mahalleler : Talatpaşa Mah,Telsizler Mah,Sultan Selim Mah,Ortabayır Mah,Seyrantepe Mah,Çeliktepe Mah,Şirintepe Mah,Çağlayan Mah,Yahya Kemal Mah,Yeşilce Mah,Hamidiye Mah,Harmantepe Mah,Gürsel Mah,Emniyet Evleri Mah,Gültepe Mah,Merkez Mah,Nurtepe Mah,Mehmet Akif Ersoy Mah,Hürriyet Mah,Kağıthane
Arıza Sebebi : Terfi Merkezi Arızası
Açıklama : Kağıthane Eskı Terfı Merkezı?Nde Yapılacak Bakım Ve Iyıleştırme Çalışmaları Sebebıyle Işletme Dışı Kalmıştır.
Başlama Tarihi : 08.03.2022 10:00
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 8.3.2022 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Tuzla
Etkilenen Mahalleler : Cami Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 08.03.2022 09:48
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 8.3.2022 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Çatalca
Etkilenen Mahalleler : Subaşı Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 08.03.2022 09:34
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 8.3.2022 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Şişli
Etkilenen Mahalleler : Mecidiyeköy Mah,Merkez Mah,Halide Edip Adıvar Mah,Kuştepe Mah,İnönü Mah,İzzet Paşa Mah,Meşrutiyet Mah,Paşa Mah,Halaskargazi Mah,Cumhuriyet Mah,Duatepe Mah,19 Mayıs Mah,Bozkurt Mah,Fulya Mah,Gülbahar Mah,Ergenekon Mah,Feriköy Mah
Arıza Sebebi : Terfi Merkezi Arızası
Açıklama : Kağıthane Eskı Terfı Merkezı?Nde Yapılacak Bakım Ve Iyıleştırme Çalışmaları Sebebıyle Işletme Dışı Kalmıştır.
Başlama Tarihi : 08.03.2022 10:00
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 8.3.2022 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İstanbul Sular Ne Zaman Gelecek?
İstanbul'da su kesintisinin yaşanacağının belirtilmesinin ardından birçok kişi konuyla ilgili olarak İstanbul'da sular ne zaman gelecek sorusu yer aldı. Konuyla ilgili olarak birçok kişi araştırmalar başladı. İstanbul'da su kesintisi yaklaşık 5 saat sürecek.