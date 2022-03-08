8 Mart İstanbul Sular Ne Zaman Gelecek? 8 Mart İstanbul Su Kesintisi Olan İlçeler Listesi

8 Mart İstanbul Su Kesintisi Yaşanacak İlçeler Listesi









İstanbul Sular Ne Zaman Gelecek?

İstanbul'da su kesintisi yaşanacağının İSKİ tarafından belirtilmesiyle birçok kişi konu hakkında araştırmalara başladı. Bu nedenle en sık aratılanlar arasındavesoruları yer aldı. Bu nedenle birçok kişi konu hakkında araştırmalara başladı. Mağdur olmak istemeyen ve gerekli tedbirleri almak isteyenler arama motorlarına yöneldi.veiçin haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.İstanbul su kesintisi birçok vatandaş tarafından merak ediliyor. Hangi ilçelerde kesinti yapılacağını merak edenler konuyla ilgili araştırmalarını hızlandırdı. Bu nedenle en sık aratılanlar arasındahangileri sorusu merak edildi. İşte İSKİ tarafından beliritlen ilçeler;İlçe : BeyoğluEtkilenen Mahalleler : Kocatepe Mah,Kulaksız Mah,Kececi Piri Mah,Kılıçali Paşa Mah,Piripaşa Mah,Örnektepe Mah,Şehit Muhtar Mah,Sütlüce Mah,Çukur Mah,Katipmustafa Çelebi Mah,Cihangir Mah,Fetihtepe Mah,Bostan Mah,Bülbül Mah,Gümüşsuyu Mah,Hüseyinağa Mah,Kaptanpaşa Mah,Hacıahmet Mah,Halıcıoğlu MahArıza Sebebi : Terfi Merkezi ArızasıAçıklama : Kağıthane Eskı Terfı Merkezı?Nde Yapılacak Bakım Ve Iyıleştırme Çalışmaları Sebebıyle Işletme Dışı Kalmıştır.Başlama Tarihi : 08.03.2022 10:00Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 8.3.2022 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.İlçe : BeşiktaşEtkilenen Mahalleler : Vişnezade Mah,Muradiye MahArıza Sebebi : Terfi Merkezi ArızasıAçıklama : Kağıthane Eskı Terfı Merkezı?Nde Yapılacak Bakım Ve Iyıleştırme Çalışmaları Sebebıyle Işletme Dışı Kalmıştır.Başlama Tarihi : 08.03.2022 10:00Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 8.3.2022 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.İlçe : EyüpsultanEtkilenen Mahalleler : Güzeltepe MahArıza Sebebi : Terfi Merkezi ArızasıAçıklama : Kağıthane Eskı Terfı Merkezı?Nde Yapılacak Bakım Ve Iyıleştırme Çalışmaları Sebebıyle Işletme Dışı Kalmıştır.Başlama Tarihi : 08.03.2022 10:00Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 8.3.2022 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.İlçe : KağıthaneEtkilenen Mahalleler : Talatpaşa Mah,Telsizler Mah,Sultan Selim Mah,Ortabayır Mah,Seyrantepe Mah,Çeliktepe Mah,Şirintepe Mah,Çağlayan Mah,Yahya Kemal Mah,Yeşilce Mah,Hamidiye Mah,Harmantepe Mah,Gürsel Mah,Emniyet Evleri Mah,Gültepe Mah,Merkez Mah,Nurtepe Mah,Mehmet Akif Ersoy Mah,Hürriyet Mah,KağıthaneArıza Sebebi : Terfi Merkezi ArızasıAçıklama : Kağıthane Eskı Terfı Merkezı?Nde Yapılacak Bakım Ve Iyıleştırme Çalışmaları Sebebıyle Işletme Dışı Kalmıştır.Başlama Tarihi : 08.03.2022 10:00Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 8.3.2022 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.İlçe : TuzlaEtkilenen Mahalleler : Cami MahArıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı ArızasıBaşlama Tarihi : 08.03.2022 09:48Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 8.3.2022 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.İlçe : ÇatalcaEtkilenen Mahalleler : Subaşı MahArıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı ArızasıBaşlama Tarihi : 08.03.2022 09:34Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 8.3.2022 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.İlçe : ŞişliEtkilenen Mahalleler : Mecidiyeköy Mah,Merkez Mah,Halide Edip Adıvar Mah,Kuştepe Mah,İnönü Mah,İzzet Paşa Mah,Meşrutiyet Mah,Paşa Mah,Halaskargazi Mah,Cumhuriyet Mah,Duatepe Mah,19 Mayıs Mah,Bozkurt Mah,Fulya Mah,Gülbahar Mah,Ergenekon Mah,Feriköy MahArıza Sebebi : Terfi Merkezi ArızasıAçıklama : Kağıthane Eskı Terfı Merkezı?Nde Yapılacak Bakım Ve Iyıleştırme Çalışmaları Sebebıyle Işletme Dışı Kalmıştır.Başlama Tarihi : 08.03.2022 10:00Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 8.3.2022 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.İstanbul'da su kesintisinin yaşanacağının belirtilmesinin ardından birçok kişi konuyla ilgili olaraksorusu yer aldı. Konuyla ilgili olarak birçok kişi araştırmalar başladı. İstanbul'da su kesintisi yaklaşık 5 saat sürecek.