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38 ilde eş zamanlı FETÖ operasyonunda 101 şüpheliye gözaltı kararı!

İzmir merkezli 38 ilde, FETÖ/PDY’nin TSK yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, ankesörlü/sabit hatlardan ya da büfelerde kurulu kontörlü telefonlardan iletişim kurduğu tespit edilen 101 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin 16’sının muvazzaf 28 asker, 73’ünün ise darbe girişimi sonrası ilişikleri kesilen askeri okul öğrencisi olduğu öğrenildi.

Ekleme: 8.03.2022 - 09:26 Güncelleme: 8.03.2022 - 09:26 / Editör: Ozge Selin
38 ilde eş zamanlı FETÖ operasyonunda 101 şüpheliye gözaltı kararı!İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ/PDY’ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasında yer alan ve ankesörlü/sabit hatlardan ya da büfelerde kurulu kontörlü telefonlardan iletişim kurduğu tespit edilen; 7’si Kara Kuvvetleri, 13’ü Hava Kuvvetleri ve 8’i Jandarma Genel Komutanlığı’na mensup 16’sı muvazzaf 28 asker, 73’ü darbe girişimi sonrası ilişikleri kesilen askeri okul öğrencisi olmak üzere toplamda 101 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi.

Bugün saat 01.00 sıralarında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphelilerin gözaltına alınması için İzmir merkezli 38 ilde eş zamanlı operasyon başlattı.

Ayrıca, hakkında gözaltı kararı verilen şüphelilerin 1’i Yarbay, 3’ü Üsteğmen, 2’si Teğmen, 15’i Astsubay ve 7’si Uzman Çavuş rütbesinde olduğu öğrenildi. Operasyon kapsamında, çok sayıda şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.

Öte yandan, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın FETÖ/PDY’ye yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Dairesi Başkanlığı nezdinde kurulan ankesörlü/ kontörlü veri havuzu kullanılmak suretiyle 19/11/2019 tarihinden bugüne kadar düzenlenen 24 ayrı operasyon sonucu, 3 bin 635 şüpheli hakkında yakalama ve gözaltı talimatı verildiğini, şüphelilerden 2 bin 290’ı muvazzaf, 682’si muvazzaf olmayan asker, 710’unun ise darbe girişimi sonrası kapatılan askeri okul öğrencisi olduğunu, yakalanan ve gözaltına alınan şüphelilerden bin 585’inin tutuklandığı, 531 şüphelinin ise faydalı itirafçı olması gerekçesiyle serbest bırakıldığı bildirildi.
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