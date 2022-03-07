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Savaş Avrupa'daki gaz fiyatlarını da vurdu!

Rusya-Ukrayna savaşının 12'nci gününde devam ederken bölgede sıcak gelişmeler yaşanıyor. Ülke basını Rusya'nın TSİ 10.00 itibari ile pek çok kentte insani koridor açacağını duyurdu. Öte yandan ABD, Rusya'ya karşı yeni bir adım atmaya hazırlanıyor. Sıcak savaş sürerken Avrupa'daki gaz fiyatları ise rekor artış gösterdi. Avrupa'da doğal gaz fiyatları 242 avroya çıkarak rekor tazeledi.

Savaş Avrupa'daki gaz fiyatlarını da vurdu!
Ekleme: 7.03.2022 - 11:50 Güncelleme: 7.03.2022 - 11:55 / Editör: Ozge Selin
Savaş Avrupa'daki gaz fiyatlarını da vurdu!
Ukrayna ve Rusya arasındaki savaşın 12. gününde çatışmalar devam ederken iki ülke arasındaki müzakerelerde 3. tur görüşmelerinin bugün yapılması bekleniyor.

GAZ PROBLEMİ
Avrupa'da derinliği en fazla olan Hollanda merkezli sanal doğal gaz ticaret noktası TTF'de işlem gören nisan vadeli kontratların fiyatı cuma gününü megavatsaat başına 192,5 avrodan tamamlamıştı.

Bugün megavatsaat başına 210 avrodan açılan kontratların fiyatı, cuma günkü kapanışa kıyasla yüzde 25,6 yükselerek Türkiye saatiyle 10.30'da megavatsaat başına 242 avroya çıktı.

FATURALAR YÜKSELECEK
Fiyatlar, Rusya-Ukrayna savaşının doğal gaz arzında kesintiye yol açacağı endişesiyle yükseliyor. Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik bombalama ve füze saldırılarından dolayı doğal gaz altyapısının zarar görmesi ve gaz akışının kesintiye uğrayabileceği endişeleri fiyatları artırıyor. Savaşın devam etmesi durumunda ABD ile Avrupalı ülkelerin Rusya'nın petrol ve doğal gaz ihracatına yaptırımlar getirebileceği ihtimali de fiyatları etkiliyor.

AB ülkeleri, mevcut durumda doğal gaz ihtiyacının yüzde 40'ını Rusya'dan tedarik ediyor.
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