Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü Personel Alımı Ne Zaman? Devlet Tiyatroları Personel Alımı Başvuru Şartları Neler?

Devlet Tiyatroları Personel Alımı Ne Zaman?







Devlet Tiyatroları Personel Alımı Başvuru Şartları

Devlet Tiyatroları tarafından personel alımının gerçekleştirileceğinin belirtilmesiyle birçok kişi konu hakkında araştırmalara başladı. Bu nedenle en sık aratılanlar arasındavesoruları yer aldı.sorusuna cevap almak için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.Devlet Tiyatroları personel alımı birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasındasorusu yer aldı. Alımlar bugünden itibaren başlayıp 21 Mart tarihine kadar devam edecek. Başvurularınızı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/ sitesi üzerinden gerçekleştirebilirsiniz.Devlet Tiyatroları personel alımı başvuru şartları birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasındasorusu yer alıyor. Konuyla ilgili olarak aktarılan özel ve genel şartlar şu şekilde sırlanabilir;A-GENEL ŞARTLAR:1- Sınav tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış olmak,2- Kamu haklarından mahrum bulunmamak,3- Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,4- Erkek adaylar için askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış, ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,Sanatsal Yardımcı Eleman (Büro Personeli)a) Yükseköğretim Kurumlarından Lisans düzeyinde mezun olmak,b) Tiyatro Sanatı ile ilgili konularda genel kültüre sahip olmak,c) Yapılacak mülakat sınavında başarılı olmak.Sanatsal Yardımcı Eleman (Grafiker)a) Yükseköğretim Kurumlarının Lisans düzeyinde eğitim veren Grafik Tasarım bölümünden mezun olmak,b) Adobe programlarına hakim olmak, en az Adobe Photoshop, Adobe İllustrator, Adobe Indesign, Adobe Acrobat programlarını kullanabilmek, Tasarım hazırlama planlama ve baskı sürecini takip edebilmek,c) Tercihen en az 2 yıl tecrübesi olduğunu belgelendirmek veya yaptığı işlerdenörnek getirebilmek,d) Tiyatro Sanatı ile ilgili konularda genel kültüre sahip olmak,e) Yapılacak uygulama ve mülakat sınavında başarılı olmak.Sanatsal Yardımcı Eleman (Programcı)a) Yükseköğretim Kurumlarının Lisans düzeyinde eğitim veren bilgisayar programcılığı ile ilgili bölümlerinden (Bilgisayar Bilimleri, Yazılım Mühendisliği, Yazılım Geliştirme)mezun olmak,b) Tiyatro Sanatı ile ilgili konularda genel kültüre sahip olmak,c) Yapılacak uygulama ve mülakat sınavında başarılı olmak.Sanatsal Yardımcı Eleman (Web Tasarımcı)a) Yükseköğretim Kurumlarının Lisans düzeyinde eğitim veren Web Tasarımı ile ilgili bölümlerinden (Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri) mezun olmak,b) Tiyatro Sanatı ile ilgili konularda genel kültüre sahip olmak,c) Yapılacak uygulama ve mülakat sınavında başarılı olmak.Dramaturga) Yükseköğretim Kurumlarının Lisans düzeyinde eğitim veren dramatik yazarlık ve dramaturji bölümünden mezun olmak,b) Yabancı dil sınavından (YDS) İngilizce, Almanca, Fransızca, İspanyolca, Arapça ve Rusça dillerinden en az birisinden C seviyesinde puan almak, (Birden fazla dil tercih sebebidir)c) Yukarıdaki dillerden Türkçeye, Türkçeden de yazılı ve sözlü çeviri yapabilmek,d) Bilgisayar kullanabilmek (Word ve Excel programlarını bilmek)e) Tiyatro Sanatı ile ilgili konularda yerel ve evrensel kültüre sahip olmak,f) Yapılacak mülakat sınavında başarılı olmak.Sahne Amiria) Yükseköğretim kurumlarının lisans düzeyinde eğitim veren, Sahne Sanatları ve Tiyatro bölümlerinin herhangi birinden mezun olmak,b) Tiyatro Sanatı ile ilgili konularda genel kültüre sahip olmak,c) Yapılacak mülakat sınavında başarılı olmak.Konduvita) Yükseköğretim Kurumlarının Sahne Işık ve Ses Teknolojileri bölümünden mezun olmak,b) Sahne ışık ve ses ekipmanları hakkında teorik ve uygulama bilgisine sahip olmak,c) Tiyatro Sanatı ile ilgili konularda genel kültüre sahip olmak,d) Yapılacak uygulama ve mülakat sınavında başarılı olmak.Suflör-Suflöza) Yükseköğretim Kurumlarından Lisans düzeyinde mezun olup, MEB onaylı diksiyon, oyunculuk, seslendirme ve benzeri sertifikalarından en az birisine sahip olmak,b) Tiyatro Sanatı ile ilgili konularda genel kültüre sahip olmak,c) Yapılacak mülakat sınavında başarılı olmak.Sahne Işıkçısıa) Yükseköğretim Kurumlarının Sahne Işık ve Ses Teknolojileri bölümünden mezun olmak,b) Tercihen sahne ışık ekipmanları hakkında uygulama bilgisine sahip olmak,c) Tiyatro Sanatı ile ilgili konularda genel kültüre sahip olmak,d) Yapılacak uygulama ve mülakat sınavında başarılı olmak.Sahne Makinistia) Mesleki ve Teknik Liselerinin veya Meslek Yüksekokullarının Mobilya ve Dekorasyonbölümü mezunu olmak,b) Görevini devamlı yapmasına engel bir hastalığı bulunmamak,c) Tiyatro Sanatı ile ilgili konularda genel kültüre sahip olmak,d) Yapılacak uygulama ve mülakat sınavında başarılı olmak.Sahne Mekanikçisia) Mesleki ve Teknik Liselerinin veya Meslek Yüksekokullarının Makine, Mekatronik bölümlerinin her hangi birinden mezun olmak,b) Tercihen deneyimli olmak,c) Tiyatro Sanatı ile ilgili konularda genel kültüre sahip olmak,d) Yapılacak uygulama ve mülakat sınavında başarılı olmak.Kadın Terzi (Sadece kadın adaylar başvurabilir)a) Mesleki ve Teknik Liselerinin veya Meslek Yüksekokullarının Giyim Üretim Teknolojisi, Tekstil, Hazır Giyim, Konfeksiyon bölümlerinin her hangi birinden mezun olmak,b) Tercihen deneyim sahibi olmak,c) Tiyatro Sanatı ile ilgili konularda genel kültüre sahip olmak,d) Yapılacak uygulama ve mülakat sınavında başarılı olmak.Erkek Terzi (Sadece erkek adaylar başvurabilir)a) Mesleki ve Teknik Liselerinin veya Meslek Yüksekokullarının Giyim Üretim Teknolojisi,Tekstil, Hazır Giyim, Konfeksiyon bölümlerinin her hangi birinden mezun olmak,b) Tercihen deneyim sahibi olmak,c) Tiyatro Sanatı ile ilgili konularda genel kültüre sahip olmak,d) Yapılacak uygulama ve mülakat sınavında başarılı olmak.Aksesuarcıa) Mesleki ve Teknik Liselerinin veya Meslek Yüksekokullarının Mobilya ve Dekorasyon bölümü mezunu olmak,b) Fiziki yapıları sağlam, ağır yük kaldırabilme engeli ve görevini devamlı yapmasına engel bir hastalığı bulunmamak,c) Tiyatro Sanatı ile ilgili konularında genel kültüre sahip olmak,d) Yapılacak uygulama ve mülakat sınavında başarılı olmak.Kuru Temizlemecia) En az lise mezunu olmak,b) 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununa göre, Meslek Eğitim Merkezlerinden alınan ustalık veya kalfalık belgelerinden en az birine sahip olmak,c) Tiyatro Sanatı ile ilgili konularda genel kültüre sahip olmak,d) Yapılacak uygulama ve mülakat sınavında başarılı olmak .