Beşiktaş-Başakşehir Maçı Ne Zaman? Beşiktaş-Başakşehir Maçı Saat Kaçta?
Beşiktaş-Başakşehir maçı birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında Beşiktaş-Başakşehir maçı ne zaman sorusu yer aldı. Peki, Beşiktaş-Başakşehir maçı ne zaman? Beşiktaş-Başakşehir maçı saat kaçta? Beşiktaş-Başakşehir maçı muhtemel ilk 11'leri kimler? İşte merak edilenler...
Beşiktaş-Başakşehir maçı birçok kişi tarafından heyecanla bekleniyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında Beşiktaş-Başakşehir maçı ne zaman ve Beşiktaş-Başakşehir maçı saat kaçta soruları yer alıyor. Süper Lig'in 28. Haftasının son maçı olacak karşılaşma hakkında araştırmalar hızlandı. Beşiktaş-Başakşehir maçı saat kaçta ve Beşiktaş-Başakşehir maçı hangi kanalda sorularına cevap almak için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.
Beşiktaş-Başakşehir Maçı Ne Zaman?
Beşiktaş-Başakşehir maçı heyecanla bekleniyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında Beşiktaş-Başakşehir maçı ne zaman ve Beşiktaş-Başakşehir maçı saat kaçta soruları yer alıyor. Karşılaşma 7 Mart Pazartesi yani bu akşam 20.00'de başlayacak. beIN Sports kanalından canlı olarak izleyebileceğiniz maçı Erkan Özdamar yönetecek.
Beşiktaş-Başakşehir Maçı Muhtemel İlk 11'leri
Beşiktaş-Başakşehir maçı muhtemel ilk 11'leri birçok kişi tarafından merak ediliyor. İki takımın da hazırlıklara başlamasının ardından futbolseverler maçta kimlerin forma giyeceği hakkında araştırmalara başladı. İşte Beşiktaş-Başakşehir maç muhtemel ilk 11'leri;
Beşiktaş: Ersin, Rosier, Welinton, Montero, Umut, Necip, Atiba, Teixeira, Ghezzal, Larin, Batshuayi
Başakşehir: Volkan, Caiçara, Leo Duarte, Epureanu, Hasan Ali, Tolga, Berkay, Serdar, Pizzi, Trezeguet, Okaka
7 Mart Maç Takvimi
Bugün oynanacak maçlar evde maç keyfi yapmak isteyenler tarafından merak ediliyor. Süper Lig maçlarının yanı sıra diğer liglerde yer alacak karşılaşmalar da ilgiyle takip ediliyor. İşte 7 Mart maç takvimi;
06:00 Los Angeles FC – Portland Timbers MLS Bilyoner
06:06 Tijuana – Atl. San Luis Meksika Premier Ligi – Clausura Bilyoner
14:00 Krasnodar – Ural Rusya Premier Lig Bilyoner
16:00 Volgograd – Tom Tomsk Rusya FNL Ligi Bilyoner
16:30 Rostov – Sochi Rusya Premier Lig Bilyoner
19:00 Akhmat Grozny – Rubin Kazan Rusya Premier Lig Bilyoner
20:00 Balıkesirspor – Denizlispor Spor Toto 1. Lig TRT Spor, Bein Sports Max 1
20:00 Kayserispor – Alanyaspor Spor Toto Süper Lig Bein Sports 2
20:00 Beşiktaş – M.Başakşehir Spor Toto Süper Lig beIN Sports 1
20:00 Gaziantep FK – Hatayspor Spor Toto Süper Lig beIN Sports 3
21:00 Aarhus – Nordsjaelland Danimarka Süper Ligi Bilyoner
21:00 Legia Varşova – Slask Wroclaw Polonya Ekstraklasa Bilyoner
22:00 Ajax – ADO Den Haag Hollanda Eerste Divisie Bilyoner
22:00 Jong AZ – SC Telstar Hollanda Eerste Divisie Bilyoner
22:00 Jong PSV – FC Emmen Hollanda Eerste Divisie Bilyoner
22:00 Jong Utrecht – Almere Hollanda Eerste Divisie Bilyoner
22:30 Nottingham Forest – Huddersfield İngiltere FA Cup Tivibu Spor 2
22:45 Toulouse – Dunkerque HB Fransa Ligue 2 beIN Sports 2
23:00 Tottenham – Everton İngiltere Premier Lig S Sport
23:00 Athletic Bilbao – Levante İspanya La Liga Spor Smart, Spor Smart, CBC Sport, Smart Spor HD 23:00 Real Sociedad B – Sporting Gijon İspanya La Liga 2 Bilyoner
23:00 San Martin – Grau Peru Primera-Apertura Bilyoner
23:15 Tondela – Belenenses Portekiz Liga NOS Bilyoner