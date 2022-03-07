Beşiktaş-Başakşehir maçı birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında Beşiktaş-Başakşehir maçı ne zaman sorusu yer aldı. Peki, Beşiktaş-Başakşehir maçı ne zaman? Beşiktaş-Başakşehir maçı saat kaçta? Beşiktaş-Başakşehir maçı muhtemel ilk 11'leri kimler? İşte merak edilenler...

Beşiktaş-Başakşehir Maçı Ne Zaman?

Beşiktaş-Başakşehir Maçı Muhtemel İlk 11'leri

7 Mart Maç Takvimi

Beşiktaş-Başakşehir maçı birçok kişi tarafından heyecanla bekleniyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasındavesoruları yer alıyor. Süper Lig'in 28. Haftasının son maçı olacak karşılaşma hakkında araştırmalar hızlandı.vesorularına cevap almak için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.Beşiktaş-Başakşehir maçı heyecanla bekleniyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasındavesoruları yer alıyor. Karşılaşma 7 Mart Pazartesi yani bu akşam 20.00'de başlayacak. beIN Sports kanalından canlı olarak izleyebileceğiniz maçı Erkan Özdamar yönetecek.birçok kişi tarafından merak ediliyor. İki takımın da hazırlıklara başlamasının ardından futbolseverler maçta kimlerin forma giyeceği hakkında araştırmalara başladı. İşte Beşiktaş-Başakşehir maç muhtemel ilk 11'leri;Beşiktaş: Ersin, Rosier, Welinton, Montero, Umut, Necip, Atiba, Teixeira, Ghezzal, Larin, BatshuayiBaşakşehir: Volkan, Caiçara, Leo Duarte, Epureanu, Hasan Ali, Tolga, Berkay, Serdar, Pizzi, Trezeguet, OkakaBugün oynanacak maçlar evde maç keyfi yapmak isteyenler tarafından merak ediliyor. Süper Lig maçlarının yanı sıra diğer liglerde yer alacak karşılaşmalar da ilgiyle takip ediliyor. İşte06:00 Los Angeles FC – Portland Timbers MLS Bilyoner06:06 Tijuana – Atl. San Luis Meksika Premier Ligi – Clausura Bilyoner14:00 Krasnodar – Ural Rusya Premier Lig Bilyoner16:00 Volgograd – Tom Tomsk Rusya FNL Ligi Bilyoner16:30 Rostov – Sochi Rusya Premier Lig Bilyoner19:00 Akhmat Grozny – Rubin Kazan Rusya Premier Lig Bilyoner20:00 Balıkesirspor – Denizlispor Spor Toto 1. Lig TRT Spor, Bein Sports Max 120:00 Kayserispor – Alanyaspor Spor Toto Süper Lig Bein Sports 220:00 Beşiktaş – M.Başakşehir Spor Toto Süper Lig beIN Sports 120:00 Gaziantep FK – Hatayspor Spor Toto Süper Lig beIN Sports 321:00 Aarhus – Nordsjaelland Danimarka Süper Ligi Bilyoner21:00 Legia Varşova – Slask Wroclaw Polonya Ekstraklasa Bilyoner22:00 Ajax – ADO Den Haag Hollanda Eerste Divisie Bilyoner22:00 Jong AZ – SC Telstar Hollanda Eerste Divisie Bilyoner22:00 Jong PSV – FC Emmen Hollanda Eerste Divisie Bilyoner22:00 Jong Utrecht – Almere Hollanda Eerste Divisie Bilyoner22:30 Nottingham Forest – Huddersfield İngiltere FA Cup Tivibu Spor 222:45 Toulouse – Dunkerque HB Fransa Ligue 2 beIN Sports 223:00 Tottenham – Everton İngiltere Premier Lig S Sport23:00 Athletic Bilbao – Levante İspanya La Liga Spor Smart, Spor Smart, CBC Sport, Smart Spor HD 23:00 Real Sociedad B – Sporting Gijon İspanya La Liga 2 Bilyoner23:00 San Martin – Grau Peru Primera-Apertura Bilyoner23:15 Tondela – Belenenses Portekiz Liga NOS Bilyoner