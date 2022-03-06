Uzmanlar açıkladı! Pandemi ne zaman bitecek?

İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, Kovid-19 salgın sürecinin geleceğiyle ilgili umut veren açıklamalar yaptı. Türkiye'de salgının hafif seyri ve günlük vaka sayılarının düşüş trendine girmesini değerlendiren Memişoğlu, 'Nisan ve mayısta vaka düşüşleri devam edecek.Mayıs sonu ve haziranda artık bunun bir salgın olup olmayacağı konusunda bir görüşün oluşacağına inanıyoruz' dedi. İşte Memişoğlu'nun diğer değerlendirmeleri:Aşı ve virüs mutasyonunun da etkisiyle normal servis ile yoğun bakımlarda hasta yatışı azaldı. Düşüş trendini sağlamış durumdayız. İnsanlar 'Salgın ne zaman bitecek?' diye sordukları zaman 'Kesin bu tarihte bitecek' diye hiç kimsenin kesin bir kanaati olamaz.'Salgın ne kadar devam etti, ne kadar devam edecek, bu hastalık kalıcı bir hastalık mı oldu, mevsimsel mi yaşayacağız' bununla ilgili sanıyorum mayıs, haziran gibi bilim insanlarının bir karar vereceğini öngörüyorum.Hastalığın toplumsal olarak da yönetilebilir olduğunu son Omicron piki ile gördük. Bizim şu andaki en büyük hedefimiz ertelenmiş, ötelenmiş, birikmiş sağlık hizmetini de iyi sunabilmektir. Tabii insanlarımızın salgın döneminde hastaneye gelme konusunda tedirginlikleri oldu, bunları ertelediler. Şimdi bir anda bu problemleri çözmeye çalışıyoruz.SALGIN SÜRECİ, SAĞLIK SİSTEMİMİZİN DÜNYANIN EN İYİLERİNDEN BİRİ OLDUĞUNU KANITLADITürkiye Sağlıkta Dönüşüm Programı ile altyapı, insan gücü ve yapısal olarak dünyanın en iyi sağlık sistemlerinden birisi haline geldi. Salgın, sağlık sisteminin hizmet açısından değerlendirildiği, test edildiği bir durumu da oluşturdu.Dünyada Kovid-19 salgınıyla mücadelede en başarılı sağlık hizmeti Türkiye'de sunuldu ve başarılı bir süreç yaşandı. Salgının ilk günlerinde bile ülkede hasta mağduriyeti olmadı. Bu Türkiye'deki sağlık sistemi ve altyapısının ne kadar geliştiğinin önemli bir örneği.İNSANIMIZ BİLİNÇLENDİÖzellikle Türkiye, son yükselme döneminde kişisel tedbirlerin, sistemsel yasaklardan çok daha etkin olduğunu ispatladı. Çünkü sayılarımız son bir aydır özellikle şubat ayının ilk haftasından itibaren düşmeye başladı. Bu da sistemsel yasak getirmeden salgın sürecini yönetebildiğimizi, insanların bu bilince ulaştığını gösteriyor.KAPALI ALAN UYARISIİstanbul Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tufan Tükek (sağda), Bilim Kurulu'nun koronavirüs kararlarını değerlendirdi. Tükek, 'Kapalı alanlarda hâlâ maske zorunluluğuna en azından nisan-mayısa kadar devam edilmesi gerekiyor.Sönmeye başlamış bir salgından söz ediyoruz. Önümüzdeki günlerde belki mayıs ayından itibaren PCR da yapılmayacak, yavaş yavaş artık eski normallere dönüş göstereceğiz' dedi.