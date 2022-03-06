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TikTok, Rusya'daki faaliyetlerini askıya aldı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna işgali hakkında yalan haber yapanlara 15 yıla kadar hapis cezasını onaylamıştı. Bunun üzerine TikTok Rusya'da faaliyetlerini durdurma kararı aldı.

Ekleme: 6.03.2022 - 23:29 Güncelleme: 6.03.2022 - 23:31 / Editör: Ozge Selin
TikTok, Rusya'daki faaliyetlerini askıya aldıRusya'nın Ukrayna işgalinin 11. gününde çatışmalar başkent Kiev'e doğru gittikçe artmış durumda.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise, gerçekleştirmiş oldukları işgal hakkında yalan bilgi yayanlara 10 yıl, yayılan yalan haberin etkili olması halinde ise 15 yıla kadar hapis cezasını onaylamıştı.

TikTok bu haberler üzerine Rusya'daki faaliyetlerini durdurma kararı aldıklarını resmi Twitter hesabından duyurdu.

"RUSYA'NIN SAHTE HABER YASASI DOLAYISIYLA, HİZMET AKIŞIMIZI ASKIYA ALDIK"

TikTok'un twitter hesabından yapılan paylaşımda, "TikTok, insanların muazzam bir trajedi ve izolasyonla karşı karşıya olduğu bir savaş zamanında bir rahatlama kaynağı ve insani bağlantı sağlayabilen bir yaratıcılık ve eğlence çıkışıdır. Ancak çalışanlarımızın ve kullanıcılarımızın güvenliği en yüksek önceliğimiz olmaya devam ediyor. Rusya'nın yeni 'sahte haber' yasası ışığında, bu yasanın güvenlikle ilgili sonuçlarını incelerken video hizmetimize canlı akışı ve yeni içeriği askıya almaktan başka seçeneğimiz yok. Uygulama içi mesajlaşma hizmetimiz etkilenmeyecektir. Güvenlik birinci önceliğimiz olacak şekilde hizmetlerimize tam olarak ne zaman devam edebileceğimizi belirlemek için Rusya'da gelişen koşulları değerlendirmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

YALAN BİLGİ YAYANA 15 YIL HAPİS CEZASI

Rusya ile Ukrayna arasında başlayan savaşta, Batılı medya kuruluşlarını yanlış bilgi vermekle suçlayan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, sahte bilgi yayımına 15 yıl hapis cezası getiren bir yasaya imza atmıştı.

ABD Merkezli yayın kuruluşları CNN ve Bloomberg ise, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna’daki savaşa ilişkin "sahte bilgi yayanlara" 15 yıla kadar hapis cezası öngören düzenlemeyi onaylamasının ardından Rusya'daki faaliyetlerini askıya aldıklarını duyurmuşlardı.
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