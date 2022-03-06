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Oscar Ödülleri'nde bir ilk: Seyirci oylaması yapıldı!

94. kez verilecek olan sinema dünyasının en prestijli ödülü olarak bilinen Oscar Ödülleri'nde bu yıl bir ilk yaşandı.

Ekleme: 6.03.2022 - 17:38 Güncelleme: 6.03.2022 - 17:40 / Editör: Ozge Selin
Oscar Ödülleri'nde bir ilk: Seyirci oylaması yapıldı!Amerikan Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi tarafından 1929 yılından bu yana verilen ve 94. kez sahiplerini bulacak olan Oscar Ödülleri için bu yıl bir ilk yaşandı.

Oscar'a azalan ilgiyi artırmak amacıyla filmler seyirci oylamasına sunuldu.

Oylama Twitter ve Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi'nin resmi sitesinde gerçekleşti.

27 MART'TA AÇIKLANACAK
Finale kalan yapımlardan en çok oyu alan 27 Mart tarihinde yapılacak ödül törende açıklanacak.

Oylamada, ilk 5'e giren filmlerin 94. Oscar Ödülleri'ne aday gösterilmemesi dikkat çekti.

OYLAMA SONUCU BELİRLENEN 5 FİLM
2022 Oscar Seyirci Ödülleri'nde oylama sonucu belirlenen 5 finalist film:

Army of the Dead: Filmin Oscar adaylığı bulunmuyor.
Cinderella: Filmin Oscar adaylığı bulunmuyor.
Spider-Man: No Way Home: Görsel Efekt dalında Oscar'a aday.
Minamata: Filmin Oscar adaylığı bulunmuyor
Tick, Tick...Boom!: Andrew Garfield'in 'En İyi Erkek Oyuncu' dalında aday olduğu film, Kurgu dalında da Oscar'a aday oldu.
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