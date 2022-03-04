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YÖK'ten flaş açıklama! Burslar artırıldı...

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) yurt içindeki devlet üniversitelerinde 100 tematik alanda verilen YÖK doktora bursunun en üst düzeyden artışla aylık 2 bin 600 TL'den 3 bin 825 TL'ye yükseltildiğini açıkladı.

Ekleme: 4.03.2022 - 13:01 Güncelleme: 4.03.2022 - 13:02 / Editör: Ozge Selin
YÖK'ten flaş açıklama! Burslar artırıldı...YÖK'ten yapılan yazılı açıklamada, 'YÖK 100/2000 Doktora Burs Programı' kapsamında her çağrı döneminde belirlenen 100 öncelikli tematik alanda devlet üniversitelerindeki doktora programlarında öğrenim gören veya görecek olan öğrencilerin desteklendiği belirtildi. Burs programı kapsamındaki alt alanların her çağrı döneminde güncel ihtiyaçlar ve paydaşlardan gelen talepler doğrultusunda revize edildiği kaydedildi. Açıklamada, "Alt alanıyla ilgili tez çalışmaları yapmak üzere yurt dışına çıkış izni talep eden 100/2000 YÖK doktora bursiyerleri 1 ay desteklenmekte iken başkanlığımıza gelen görüş ve talepler neticesinde bu bursiyerlerin, tezleri ile ilgili çalışma yapmak şartıyla, yurt dışında bulundukları 1 yıla kadar olan sürenin desteklenmesi de kararlaştırılmıştır" denildi.

YÖK burslarından her yıl yaklaşık 9 bin öğrencinin yararlandığı ve 2022 yılı için güncel burs miktarlarının artırıldığı belirtilerek, "YÖK 100/2000 doktora bursu çalışmayanlar için aylık 2 bin 600 TL'den 3 bin 825 TL'ye, çalışanlar için 700 TL'den 910 TL'ye, YÖK lisans destek bursu 850 TL'den 1000 TL'ye, temel bilimler programları bursu 1200 TL'den 1500 TL'ye, yabancı uyruklu lisans bursu 1100 TL'den 1500 TL'ye, yüksek lisans bursu 1750 TL'den 2 bin 300 TL'ye, doktora bursu ise 2 bin 900 TL'den 3 bin 500 TL'ye yükseltildi " ifadeleri kullanıldı.
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