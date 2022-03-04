Burak Sergen Kimdir? Burak Sergen Kaç Yaşında?
Boşanma davası nedeniyle sık sık gündeme gelen isimler arasında Burak Sergen yer alıyor. Bu nedenle birçok kişi Burak sergen kimdir sorusuna cevap aramaya başladı. Peki, Burak Sergen kimdir? Burak sergen kaç yaşında? Burak Sergen filmleri ve dizileri neler? İşte merak edilenler....
Burak Sergen son zamanlarda sık sık gündemde yer alan isimlerdendir. Sadakatsiz dizisinden ayrılmasının ardından boşanma davası nedeniyle oldukça konuşuluyor. Eşinin açtığı boşanma davasının haberlere taşınmasıyla birçok kişi Burak Sergen kimdir ve Burak Sergen kaç yaşında sorularına cevap aramaya başladı. 4 Haziran 2021 tarihinde sade bir nikah töreniyle evlendiği Nihan Ünsal’ın aldatıldığı sebebiyle boşanma davası açtığı belirtildi. Burak Sergen kimdir ve Burak Sergen kaç yaşında sorularına cevap almak için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.
Burak Sergen Kimdir?
Burak Sergen birçok kişi tarafından. Boşanma davasıyla gündeme gelmesinin ardından ünlü oyuncu hakkında en sık aratılan sorulardan biri Burak Sergen kimdir oldu. Eşi Nihan Ünsal’ın aldatıldığını belirterek dava açması üzerine dikkatler Burak Sergen’in üzerine toplandı. Son olarak Sadakatsiz dizisinde yer alan oyuncunun hayatı merak ediliyor. Burak Sergen 9 Şubat 1961 doğumludur. Ankaralı olan Sergen, sanatçı Semih Sergen’in oğludur. 1984 yılında Ankara Devlet Konservatuarı'nı bitirmiştir. Ankara Devlet Tiyatrosu’nda çalışmaya başladı. Aynı zamanda Ankara Devlet Tiyatrosu Müdür Yardımcılığı ve Müdürlüğü görevlerinde bulundu. Birçok dizi ve film projesinde yer aldı. Halen İstanbul Devlet Tiyatrosu’nda görevini devam ettirmektedir.
Burak Sergen Filmleri ve Dizileri Neler?
Birçok başarılı yapımda yer alan ünlü oyuncu hakkında en sık aratılanlardan biri de Burak Sergen filmleri ve dizileri nelerdir sorusu oldu. Boşanma davasıyla sık sık ismi geçen Burak Sergen son olarak Sadakatsiz dizisinde Haluk Güçlü karakterini canlandırmıştı. İşte Burak Sergen’in yer aldığı projeler;
Sultanın Sırrı - 2010 - Derviş
Sultan Avrupa'da - 2009 - Sultan Abdülaziz
Mevlana Aşkı Dansı - 2008 - Şems-i Tebrizi
120 - 2007 - Sermet Bey/Musa Çavuş
Dünyayı Kurtaran Adamın Oğlu - 2006 - Uga
Banyo - 2005
Balans ve Manevra - 2005 - Kamyoncu Ali
O da Beni Seviyor - 2002 - Necmettin
Hititler - 2002 - I. Şuppiluliuma
Fasulye - 1999 - Katil
Asansör - 1999 - Hastaneyi Basan Adam
Ağır Roman - 1997 - Arap Sado
İstanbul Kanatlarımın Altında - 1996 - IV. Murat
Deli Dumrul - 2007 - Deli Dumrul
Salur Kazan - 2007 - Salur Kazan
Salur Tutsak Düşünce - 2007 - Salur
Eğrek İle Seğrek - 2007 - Oba Beyi
Bamsı Beyrek - 2007 - Salur
Boğaçhan - 2007
Bamsı Beyrek Neden Öldürüldü - 2007
Uruz Tutsak Düşer - 2007 - Salur
Beybaba / Koltuk - 2003
Tiyato Oyunları
Adolf: Pip Utton - Bo Sahne - 2013
Koca Sinan: Hakan Altıner/Fazıl Hayati Çorbacıoğlu - Tiyatro Kedi - 2011
Vahşi Batı (oyun): Sam Shepard - Tiyatro Baykuş - 2011
Neyzen (oyun): Tuncer Cücenoğlu - Tiyatrokare - 2001
Katharina Blum'un Çiğnenen Onuru: Heinrich Böll - Ankara Devlet Tiyatrosu - 2001
III. Richard (oyun): William Shakespeare - Ankara Devlet Tiyatrosu - 2001
Geyikler Ve Lanetler: Murathan Mungan - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1999
Gılgameş: Zeynep Avcı - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1996
Budala (oyun): Fyodor Dostoyevski/Simon Gray - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1995
Patlat Bir Shakespeare : Semih Sergen - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1993
Yılın Kadını : Peter Stone - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1993
Hayvan Çifliği: George Orwell - Ankara Devlet Tiyatrosu
Aşk Mektupları: Albert Ramsdell Gurney - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1991
Şeytan Çelmesi: Vaclav Havel - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1990
Begendiğiniz Gibi: William Shakespeare - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1989
İvona: Witold Gombrowicz - Ankara Devlet Tiyatrosu
Bir Kadın Bir Düş Bir Oyun: Alan Ayckbourn - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1987
Yıldırım Bayezid: Hidayet Sayın - Bursa Devlet Tiyatrosu - [986
Sessizliğin İçinden: Mark Medoff - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1984