Burak Sergen Kimdir? Burak Sergen Kaç Yaşında?

Burak Sergen Kimdir?



Burak Sergen Filmleri ve Dizileri Neler?



Burak Sergen son zamanlarda sık sık gündemde yer alan isimlerdendir. Sadakatsiz dizisinden ayrılmasının ardından boşanma davası nedeniyle oldukça konuşuluyor. Eşinin açtığı boşanma davasının haberlere taşınmasıyla birçok kişivesorularına cevap aramaya başladı. 4 Haziran 2021 tarihinde sade bir nikah töreniyle evlendiği Nihan Ünsal’ın aldatıldığı sebebiyle boşanma davası açtığı belirtildi.vesorularına cevap almak için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.Burak Sergen birçok kişi tarafından. Boşanma davasıyla gündeme gelmesinin ardından ünlü oyuncu hakkında en sık aratılan sorulardan birioldu. Eşi Nihan Ünsal’ın aldatıldığını belirterek dava açması üzerine dikkatler Burak Sergen’in üzerine toplandı. Son olarak Sadakatsiz dizisinde yer alan oyuncunun hayatı merak ediliyor. Burak Sergen 9 Şubat 1961 doğumludur. Ankaralı olan Sergen, sanatçı Semih Sergen’in oğludur. 1984 yılında Ankara Devlet Konservatuarı'nı bitirmiştir. Ankara Devlet Tiyatrosu’nda çalışmaya başladı. Aynı zamanda Ankara Devlet Tiyatrosu Müdür Yardımcılığı ve Müdürlüğü görevlerinde bulundu. Birçok dizi ve film projesinde yer aldı. Halen İstanbul Devlet Tiyatrosu’nda görevini devam ettirmektedir.Birçok başarılı yapımda yer alan ünlü oyuncu hakkında en sık aratılanlardan biri desorusu oldu. Boşanma davasıyla sık sık ismi geçen Burak Sergen son olarak Sadakatsiz dizisinde Haluk Güçlü karakterini canlandırmıştı. İşte Burak Sergen’in yer aldığı projeler;Sultanın Sırrı - 2010 - DervişSultan Avrupa'da - 2009 - Sultan AbdülazizMevlana Aşkı Dansı - 2008 - Şems-i Tebrizi120 - 2007 - Sermet Bey/Musa ÇavuşDünyayı Kurtaran Adamın Oğlu - 2006 - UgaBanyo - 2005Balans ve Manevra - 2005 - Kamyoncu AliO da Beni Seviyor - 2002 - NecmettinHititler - 2002 - I. ŞuppiluliumaFasulye - 1999 - KatilAsansör - 1999 - Hastaneyi Basan AdamAğır Roman - 1997 - Arap Sadoİstanbul Kanatlarımın Altında - 1996 - IV. MuratDeli Dumrul - 2007 - Deli DumrulSalur Kazan - 2007 - Salur KazanSalur Tutsak Düşünce - 2007 - SalurEğrek İle Seğrek - 2007 - Oba BeyiBamsı Beyrek - 2007 - SalurBoğaçhan - 2007Bamsı Beyrek Neden Öldürüldü - 2007Uruz Tutsak Düşer - 2007 - SalurBeybaba / Koltuk - 2003Tiyato OyunlarıAdolf: Pip Utton - Bo Sahne - 2013Koca Sinan: Hakan Altıner/Fazıl Hayati Çorbacıoğlu - Tiyatro Kedi - 2011Vahşi Batı (oyun): Sam Shepard - Tiyatro Baykuş - 2011Neyzen (oyun): Tuncer Cücenoğlu - Tiyatrokare - 2001Katharina Blum'un Çiğnenen Onuru: Heinrich Böll - Ankara Devlet Tiyatrosu - 2001III. Richard (oyun): William Shakespeare - Ankara Devlet Tiyatrosu - 2001Geyikler Ve Lanetler: Murathan Mungan - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1999Gılgameş: Zeynep Avcı - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1996Budala (oyun): Fyodor Dostoyevski/Simon Gray - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1995Patlat Bir Shakespeare : Semih Sergen - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1993Yılın Kadını : Peter Stone - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1993Hayvan Çifliği: George Orwell - Ankara Devlet TiyatrosuAşk Mektupları: Albert Ramsdell Gurney - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1991Şeytan Çelmesi: Vaclav Havel - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1990Begendiğiniz Gibi: William Shakespeare - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1989İvona: Witold Gombrowicz - Ankara Devlet TiyatrosuBir Kadın Bir Düş Bir Oyun: Alan Ayckbourn - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1987Yıldırım Bayezid: Hidayet Sayın - Bursa Devlet Tiyatrosu - [986Sessizliğin İçinden: Mark Medoff - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1984