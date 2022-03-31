FETÖ'nün finansörlerine üst mahkeme kararı!

FETÖ'nün ana şirketlerinden Bank Asya'nın A grubu hissedarları arasında yer alan 24'ütutuklu 61 şüpheliyle ilgili yürütülen soruşturma tamamlanmış, İstanbul CumhuriyetBaşsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, şüpheliler hakkında 'Silahlı terör örgütüüyeliği' suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istenmişti. İddianamede, bankanın 2005 yılındahisselerini A ve B grubu olarak yeniden düzenlediği, A grubunda yer alanların bankanınimtiyazlı ortaklarından olduğu vurgulanmıştı.Bankanın 1 Aralık 2013 ve FETÖ elebaşının bankayı kurtarmaya yönelik talimatını içeren 30Haziran 2014 arasında 334 bin 123 hesap açıldığı belirlendi. Sabah'ta yer alan habere göre, 6Ocak 2014 tarihinden itibaren artış gösterirken en fazla açılışı 30 Ocak 2014'te 6 bin 69 adetlegerçekleştirildiği belirtilmişti. İddianamede, Banka Genel Müdürü Ahmet Beyaz'dan YönetimKurulu Başkanı Erhan Birgili ile yönetim kurulu üyeleri 6 Ocak 2014'te "Affınıza Mahcuben!"konulu elektronik posta ilettiği kaydedilmişti.Ahmet Beyaz tarafından hissedarlara gönderilen elektronik postada, "Bizim iklimimizden birabimizle bankamız için seferberlik ilan ettik, aynen 2001'de olduğu gibi, neyimiz varsanamusumuz bildiğimiz bankamız için yarından tezi yok getireceğiz. Arkadaşlar evini arabasınısatacak, gerekirse başka bankadan kredi çekecek. Bankamıza mevduat koyacağız..." ifadeleriyer almıştı.'Silahlı Terör Örgütü'ne üye oldukları gerekçesiyle yargılanan 62 sanıktan 1 kişi yargılamasırasında akıl hastası olduğu gerekeçesiyle dosyadan tefrik edilirken yine yargılama sırasında1 kişinin de doğal nedenlerden dolayı hayatını kaybettiği kaydedildi. İstanbul 24. Ağır CezaMahkemesinde yargılanan diğer sanıklar Mahkeme başkanı Murat Erten ve heyeti tarafından'Silahlı Terör Örgütü'ne üye oldukları gerekçesiyle 7 yıl 6 ay ila 6 yıl 3 ay arasında hapsemahkum edildi. İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesinin 49 sanığa verdiği hapis cezasınınardından sanık avukatları mahkemenin kararının bir üst mahkeme olan Bölge AdliyeMahkemesine (BAM) taşıdı. Yerel mahkemenin kararını incelemeye alan BAM 3.'üncü CezaDairesi 49 sanığa verilen hapis cezalarının yerinde olduğunu belirterek cezaların onanmasınakarar verdi.