FETÖ'nün finansörlerine üst mahkeme kararı!
15 Temmuz darbe teşebbüsüne kalkışarak yönetimi ele geçirmeye çalışan FETÖ'nün finans kuruluşu Bank Asya'nın hissedarlarının aldıkları hapis cezası bir üst mahkeme olan Bölge Adliye Mahkemesi (BAM) tarafından onandı. BAM verdiği kararda yerel mahkemenin vermiş olduğu hapis cezalarının uygun olduğunu belirterek 49 sanığın 6 yıl 3 ay ila 7 yıl 6 ay arasında hapis yatmasına karar verdi.
FETÖ'nün ana şirketlerinden Bank Asya'nın A grubu hissedarları arasında yer alan 24'ü
tutuklu 61 şüpheliyle ilgili yürütülen soruşturma tamamlanmış, İstanbul Cumhuriyet
Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, şüpheliler hakkında 'Silahlı terör örgütü
üyeliği' suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istenmişti. İddianamede, bankanın 2005 yılında
hisselerini A ve B grubu olarak yeniden düzenlediği, A grubunda yer alanların bankanın
imtiyazlı ortaklarından olduğu vurgulanmıştı.
BANKA HİSSEDARLARINA E-POSTALI TALİMAT
Bankanın 1 Aralık 2013 ve FETÖ elebaşının bankayı kurtarmaya yönelik talimatını içeren 30
Haziran 2014 arasında 334 bin 123 hesap açıldığı belirlendi. Sabah'ta yer alan habere göre, 6
Ocak 2014 tarihinden itibaren artış gösterirken en fazla açılışı 30 Ocak 2014'te 6 bin 69 adetle
gerçekleştirildiği belirtilmişti. İddianamede, Banka Genel Müdürü Ahmet Beyaz'dan Yönetim
Kurulu Başkanı Erhan Birgili ile yönetim kurulu üyeleri 6 Ocak 2014'te "Affınıza Mahcuben!"
konulu elektronik posta ilettiği kaydedilmişti.
FARKLI BANKALARDAN KREDİ ÇEKİP BANK ASYA'YA YATIRIN
Ahmet Beyaz tarafından hissedarlara gönderilen elektronik postada, "Bizim iklimimizden bir
abimizle bankamız için seferberlik ilan ettik, aynen 2001'de olduğu gibi, neyimiz varsa
namusumuz bildiğimiz bankamız için yarından tezi yok getireceğiz. Arkadaşlar evini arabasını
satacak, gerekirse başka bankadan kredi çekecek. Bankamıza mevduat koyacağız..." ifadeleri
yer almıştı.
ÜST MAHKEME HAPİS CEZALARINI ONADI
'Silahlı Terör Örgütü'ne üye oldukları gerekçesiyle yargılanan 62 sanıktan 1 kişi yargılama
sırasında akıl hastası olduğu gerekeçesiyle dosyadan tefrik edilirken yine yargılama sırasında
1 kişinin de doğal nedenlerden dolayı hayatını kaybettiği kaydedildi. İstanbul 24. Ağır Ceza
Mahkemesinde yargılanan diğer sanıklar Mahkeme başkanı Murat Erten ve heyeti tarafından
'Silahlı Terör Örgütü'ne üye oldukları gerekçesiyle 7 yıl 6 ay ila 6 yıl 3 ay arasında hapse
mahkum edildi. İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesinin 49 sanığa verdiği hapis cezasının
ardından sanık avukatları mahkemenin kararının bir üst mahkeme olan Bölge Adliye
Mahkemesine (BAM) taşıdı. Yerel mahkemenin kararını incelemeye alan BAM 3.'üncü Ceza
Dairesi 49 sanığa verilen hapis cezalarının yerinde olduğunu belirterek cezaların onanmasına
karar verdi.