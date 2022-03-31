Çırağan sonrası İBB'den bu kez de Topkapı'da katliam! Onlarca ağaç yok edildi
İstanbul Beşiktaş'taki Çırağan Caddesi üzerindeki koruma kapsamında bulunan 112 çınar ağacının CHP'li İBB tarafından katledilmesinin ardından bu kez Topkapı'da yeni bir ağaç katliamına şahit olduk.
Çırağan'da 112 Çınar Ağacının katledilmesinin ardından İBB, İstanbul Topkapı'da sessiz sedasız ağaç katliamı gerçekleştirdi. Geçtiğimiz aylarda 'Hastalık' diye bahane uydurarak ağaç katliamını gizlemeye çalışan İBB'nin yeni skandalı ortaya çıktı.
TOPKAPI'DA ONLARCA AĞAÇ KATLEDİLDİ
Haber7'nin haberine göre, İBB tarafından Zeytinburnu Merkez Efendi'de bulunan deprem parkında da onlarca ağacı katledildiği ortaya çıktı.
15 GÜN ÖNCESİNE KADAR AĞAÇLAR DURUYORDU
İBB'nin ağaç katliamına tepki gösteren vatandaş ağaçların 15 gün öncesine kadar yerinde olduğunu ve hepsinin sağlıklı durduğunu söylerken, insanların yazın burada bu ağaçların gölgelerine sığındığını ve bu alanda piknik yaptığını dile getirerek İBB'ye tepki gösterdi.
YİNE AYNI BAHANE
Ağaçların kesilme nedenlerini olay yerindeki panolara yazan İBB yine aynı bahaneye sarıldı. Yapılan açıklamada, 'Bu ağaç turunçgil uzun antenli teke böceği ile bulaşık olduğu ve diğer ağaçlara da bulaştırmaması için alandan uzaklaştırılmıştır' denildi.
GEZİCİLER SESSİZ
Gezi Parkında yeri değiştirilen ağaçları bahane ederek sokak eylemleri başlatan ve günlerce ülkeyi yaşanmaz duruma sokan sözde çevrecilerin bu katliama ses çıkarmaması ise dikkat çekti.
ÇIRAĞAN'DA DA 122 AĞAÇ KATLEDİLDİ
Beşiktaş'ta Çırağan Caddesi'nde yol boyunca uzanan çınar ağaçlarından 112 tanesi kansere yakalandıkları bahanesiyle köklerinden kesildi.