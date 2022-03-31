Çırağan sonrası İBB'den bu kez de Topkapı'da katliam! Onlarca ağaç yok edildi

Çırağan'da 112 Çınar Ağacının katledilmesinin ardından İBB, İstanbul Topkapı'da sessiz sedasız ağaç katliamı gerçekleştirdi. Geçtiğimiz aylarda 'Hastalık' diye bahane uydurarak ağaç katliamını gizlemeye çalışan İBB'nin yeni skandalı ortaya çıktı.Haber7'nin haberine göre, İBB tarafından Zeytinburnu Merkez Efendi'de bulunan deprem parkında da onlarca ağacı katledildiği ortaya çıktı.İBB'nin ağaç katliamına tepki gösteren vatandaş ağaçların 15 gün öncesine kadar yerinde olduğunu ve hepsinin sağlıklı durduğunu söylerken, insanların yazın burada bu ağaçların gölgelerine sığındığını ve bu alanda piknik yaptığını dile getirerek İBB'ye tepki gösterdi.Ağaçların kesilme nedenlerini olay yerindeki panolara yazan İBB yine aynı bahaneye sarıldı. Yapılan açıklamada, 'Bu ağaç turunçgil uzun antenli teke böceği ile bulaşık olduğu ve diğer ağaçlara da bulaştırmaması için alandan uzaklaştırılmıştır' denildi.Gezi Parkında yeri değiştirilen ağaçları bahane ederek sokak eylemleri başlatan ve günlerce ülkeyi yaşanmaz duruma sokan sözde çevrecilerin bu katliama ses çıkarmaması ise dikkat çekti.Beşiktaş'ta Çırağan Caddesi'nde yol boyunca uzanan çınar ağaçlarından 112 tanesi kansere yakalandıkları bahanesiyle köklerinden kesildi.