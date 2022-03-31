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CHP'li belediyeler katliamlara devam ediyor! Sığla ağaçlarına da kıydılar

İstanbul, İzmir ve Tekirdağ’ın ardından Fethiye’de de ağaç katliamı yaşandı. CHP’li Fethiye Belediyesi’nin, “altın değerindeki” 15 sığla ağacını yerinden sökmesi tepki çekti.

CHP'li belediyeler katliamlara devam ediyor! Sığla ağaçlarına da kıydılar
Ekleme: 31.03.2022 - 09:07 Güncelleme: 31.03.2022 - 09:18 / Editör: Ozge Selin
CHP'li belediyeler katliamlara devam ediyor! Sığla ağaçlarına da kıydılar
Muğla'nın Fethiye ilçesinde İnönü Bulvarı'ndaki 'günlük ağacı' olarak da bilinen bölgenin simgesi sığla ağaçları, iş makineleriyle yerinden söküldü. Endemik bir tür olan ve yağı birçok sektörde hammadde olarak kullanılan sığla ağaçlarının, Babataş Mahallesi'ne dikileceği öne sürüldü. CHP'li Fethiye Belediyesi'nin ağaç kıyımına, birçok kesimden tepki geldi.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Çevre Koruma Teknolojileri Bölümü Öğretim Görevlisi Dr. Yasin İlemin, 'Bu ağaçlar, sıradan ağaçlar değil. Sığla ağacı bunlar! Bu bölgeye endemik, altın değerinde! Neden özenli olmazsınız? Önemli bir biyolojik çeşitlilik değeri olan bu ağaçlar yazın kavurucu sıcakta kenti serinletiyordu. Kaldırılan taşların yerine asfalt dökülecekmiş. Asfalt yazın ortamı daha da yakar, kışın yağmur sularının toprağa inmesini engeller' ifadelerini kullandı.

'BAŞKA YERDE YAŞAYAMAZ'
Fethiye Belediyesi eski hesap işleri müdürü Işık Taban da ağaç katliamına tepki gösterdi. Taban, '40 yaşının üstündeki bu ağaçların başka bir yerde yeniden yaşaması mümkün değildir. Hiçbir kaldırım, hiçbir asfalt kaplama yol bu ağaçların bir tanesi kadar değerli değil' diye konuştu. Konuyla ilgili bilgi veren Fethiye Belediyesi Fen İşleri Müdürü Tahir Başaran ise görme engellilere izli yol yapılacağı için kaldırımdaki ağaçların söküldüğünü öne sürerek, '15 kadar saçak köklü ağaç sökülüp yerine kazık köklü kaldırımlara zarar vermeyecek ağaçlar dikeceğiz' dedi.
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