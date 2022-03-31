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ABD ve NATO'dan Rusya'ya karşı 'yeni cephe'

ABD ve NATO'yu karşısına alarak Ukrayna'ya karşı sıkı bir savaşa giren Rusya, bir taraftan dünya haritasının güneyinde "beka" mücadelesi veriyor. ABD'nin Afganistan'dan çekilmesi ile yaşanan süreci yakından takip eden Rusya'dan önemli bir açıklama geldi. Çin'e kritik bir ziyarette bulunan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD ve NATO'nun, Afganistan'a komşu ülkeler ve Orta Asya'ya konuşlanmasının kendileri için kabul edilemez olduğunu ifade etti.

Ekleme: 31.03.2022 - 22:27 Güncelleme: 31.03.2022 - 22:39 / Editör: Ozge Selin
ABD ve NATO'dan Rusya'ya karşı 'yeni cephe'
Afganistan'a komşu ülkelerin dışişleri bakanları toplantısı için Çin'de bulunan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD ve NATO hakkında açıklamalarda bulundu ve gözdağı verdi.

'KABUL EDİLEMEZ'

Bakan Lavrov, 'Daha önce de belirttiğimiz gibi ABD ve NATO'nun askeri altyapılarını veya onlara hizmet eden Afganları komşu ülkelere, özellikle de Orta Asya'ya konuşlandırmasının kabul edilemez olduğunu düşünüyoruz.' dedi.

'AYKIRI BİR HAREKET'

Lavrov, 'Bu tür planlar bölge ülkelerinin güvenlik çıkarlarına ve Kolektif Güvenlik Örgütü'nün yasal belgelerinden doğan yükümlülüklerine aykırıdır' ifadelerini kullandı.

AB'YE MİSİLLEME

Ukrayna operasyonu sonrası ABD ve Avrupa'dan gelen yaptırımlarla büyük baskıya uğrayan Rusya'dan Avrupa'ya karşı flaş bir adım geldi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, mütekabiliyet gereği Avrupa Birliği'nin üst düzey yöneticilerine yaptırım kararı aldıklarını duyurdu.

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