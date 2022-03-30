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Kuvvetli sağanak yağış geliyor! Yurt genelinde etkili olacak!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan 5 günlük hava tahmin raporunda yurt genelinde artışa geçen sıcaklıkların yerini sağanak yağışa bırakacağı görülüyor. Ege Bölgesinde kuvvetli fırtına beklenirken, hafta sonu sağanak yağış çok sayıda ili etkisi altına alacak. Peki sağanak yağış ne zamana kadar sürecek? İstanbul Ankara İzmir'de hava durumu...

Kuvvetli sağanak yağış geliyor! Yurt genelinde etkili olacak!
Ekleme: 30.03.2022 - 18:54 Güncelleme: 30.03.2022 - 19:07 / Editör: Ozge Selin
Kuvvetli sağanak yağış geliyor! Yurt genelinde etkili olacak!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan 5 günlük haritalı hava tahmin raporunda yurt genelinde artan sıcaklıkların yerini sağanak yağışı bırakacağı görülüyor.

KUVVETLİ FIRTINA BEKLENİYOR

Ege Denizi'nde rüzgarın, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden itibaren güney ve güneydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına, yer yer 9 kuvvetinde (90 km/sa) kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın, Cuma günü akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklenmektedir.

TOZ TAŞINIMI SORUN YARATACAK

Yapılan son değerlendirmelere göre 31 Mart 2022 Perşembe ve Cuma günleri Marmara, Ege, İç Anadolu'nun batısı ve Batı Karadeniz'de Kuzey Afrika kaynaklı toz taşınımı beklenmektedir. Halen Kuzey Afrika üzerinde bulunan alçak basınç merkezinin Avrupa üzerine hareketi ile birlikte ülkemizin batı kesimlerinde özellikle yüksek seviyelerde toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.

31 Mart 2022 Perşembe günü Güneydoğu Anadolu'nun güneyinde hafif kuvvette, Suriye sınırına yakın kesimlerde orta kuvvette yüzey toz taşınımı beklenmektedir.

Toz taşınımı sebebiyle meydana gelebilecek görüş mesafesinde azalma, hava kalitesinde düşme, yağış ihtimali olan yerlerde ise çamur şeklinde yağış gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayınlayacağı uyarı ve hava tahmin raporlarının dikkatle takip edilmesi önem arz etmektedir.

DOĞU İLLERİNDE ÇIĞ TEHLİKESİ

Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu bölge genelinde yüksek kar örtüsünün olduğu eğimi dik yamaçlarda çığ riski tehlikesi bulunduğundan meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı ilgililer ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.

Kuvvetli sağanak yağış geliyor! Yurt genelinde etkili olacak!
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