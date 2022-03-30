CHP'nin İzmir'deki 529 milyonluk vurgununda temeli Kemal Kılıçdaroğlu'nun attığı ortaya çıktı!

1915 Çanakkale Köprüsü'nü inşa eden ortaklardan Yapı Merkezi'nin patronu Başar Arıoğlu'nun 'İzmir'de 3-4 ay önce yapılan metro ihalesinde biz Yapı Merkezi ve Nurol olarak en düşük fiyatı verdik. Buna rağmen ihaleden atıldık, 500 milyon lira farkla iş ikinciye verildi. Asıl bu sorgulanmalı' diyerek duyurduğu skandalın Buca Metrosu'nun ihalesinde yaşandığı ortaya çıktı. 15 Şubat'ta temeli CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun attığı metro inşaatının ihalesi 7 Aralık 2021'de 3 milyar 392 milyon 950 bin lira ile en düşük teklifi veren Yapı Merkezi-Nurol ortaklığı yerine 3 milyar 921 milyon 481 bin lira teklif veren Gülermak A.Ş'ye verildi. Yapı Merkezi-Nurol ortaklığı konuyu mahkemeye taşıdı. Mahkeme sonuçlanmadan metro inşaatının temeli atıldı.Temel 15 Şubat 2022'de CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da katıldığı törenle atıldı. İhaledeki usülsüzlüğe rağmen Kılııçdaroğlu, bu törende de Türkiye'nin dev projelerine imza atan işadamlarını 5'li çete olmakla ihtam etti, şöyle konuştu: 'Türkiye'nin bütün sorunlarını biliyoruz. Buna karşın umutluyuz. Bir kez daha vurguluyorum: Karamsarlığa asla kapılmayın. İnançla kararlılıkla adımımızı atacağız ve hedefe ulaşacağız. Hedef halkın iktidarı; bir avuç tefecinin, beşli çetenin değil. Halkla yöneteceği her kuruşun hesabını vererek. Belediye başkanlarımız bütün aksaklıklara, engellemelere rağmen hizmet yapıyorlar. Bu yatırımı gerçekleştiren işçisinden belediye başkanına mühendisine kadar hepsine teşekkür etmek istiyorum.'15 Mart'ta ise mahkemenin kararı geldi. En düşük teklifi veren Nurol İnşaat ile Yapı Merkezi ortak girişiminin yaptığı başvuruyu değerlendiren İzmir 4. İdare Mahkemesi, kararını taraflara, 'Gülermak A.Ş.'ye verilen metro projesi yapım işini Nurol İnşaat-Yapı Merkezi ortak girişimine verilmesi' şeklinde tebliğ etti. Kararında ihalenin mevzuata uygun yapılmadığını vurgulayan mahkeme teklif dosyalarının incelenmesinin yetersiz olduğunu yapılmadığını vurgulayan mahkeme, teklif dosyalarının incelenmesinin yetersiz olduğunu belirtti.İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Buca Metrosu'nun sözleşmesine Gülermak Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Tahir Güleryüz ile imza atmıştı.İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, mahkeme kararına rağmen, metro inşaatının devam edeceğini duyurdu. Soyer, 'Bu ihale kararını biz tek başımıza vermiyoruz. En düşük teklifin geçersiz saydığı birçok örnek var. Çünkü idare o teklife ihaleyi verdiği takdirde işin yapılmayacağını bilir. Dolayısıyla en düşük fiyat sorgulaması diye bir uygulama vardır ihale mevzuatında. Biz de bu sorgulamayı yaptık. Gördük ki, birçok imalatın işçiliği sıfır gösterilmiş. İzmir 4.İdare Mahkemesi yeteri kadar incelenmediğini söylüyor ama tam tersine son derece titiz bir çalışma yapıldı' dedi. Soyer, yerel mahkemenin kararına ilişkin Danıştay'a itiraz edeceklerini söyledi.Soyer'in iptal kararını temyize taşımasını eleştiren İzmir Büyükşehir Belediyesi AK Parti Meclis Üyesi Fikret Mısırlı, 'Özellikle Danıştay'ın 6 veya 8 ay maksimum karar vereceği sürede karar verecek. Bu süre içerisinde İzmir halkı tersi bir yönde karar çıktığında biz maalesef 8 ay kaybetmiş ve büyük bir tazminat ödemek durumuna düşeceğiz.' dedi.En düşük teklif için 'İdare o teklife ihaleyi verdiği takdirde işin yapılmayacağını bilir' diyen Soyer'e ise cevap Arıoğlu'ndan geldi. Arıoğlu, 'Nurol Osmangazi'yi, Marmaray'ı yapmış, biz Çanakkale'yi Avrasya'yı yapmışız. Ve diyorlar ki 'bunlar işi bilmiyor. Yanlış fiyat vermişler, işi yapamazlar. Ben kendi favorime vereyim'. İhale yapma o zaman. Beni niye uğraştırıyorsun' diye tepki gösterdi.Yapı Merkezi'nin patronu Başar Arıoğlu, Buca Metrosu'nda yaşanan usulsüzlük için şöyle konuştu: 'İhaleden hemen sonra mahkemeye başvurmuştuk. Mahkeme devam ediyor. Mahkeme ihalede değerlendirmeyi eksik buldu. Belediyenin bir daha mahkeyeye gidilemeyecek bir değerlendirme yapması lazım. Olay yargıya intikal etti. Ön yeterlilik de yapılmıştı. İhaleyi kazandık. Niye attılar diye çok üzüldük. Neye göre değerlendirdiler. O zaman bu ihaleyi niye yaptılar. Biz nasıl iş yapacağız. İnşaat devam ediyor. Mahkemenin kararından sonra durdurmadılar. Zaten durdurmasınlar ama öbürüne de yazık. Devletin kaynaklarına da yazık.'