Pera Palas’ta Gece Yarısı Dizisi Konusu Nedir? Pera Palas’ta Gece Yarısı Dizisi Oyuncuları

Pera Palas’ta Gece Yarısı Konusu Nedir?



Pera Palas’ta Gece Yarısı Dizisi Oyuncuları Kimler?



Pera Palace Hotel Nerede?



Pera Palas’ta gece yarısı dizisi konusu birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasındavesoruları yer aldı. 3 mart Perşembe günü itibariyle Netflix platformu üzerinden yayınlanmaya başlayacak dizisi hakkında araştırmalar hızlandı.vesorularına cevap almak için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.3 Mart Perşembe günü Netflix platformu üzerinden yayınlanmaya başlayan dizi hakkında birçok kişi araştırmalarını hızlandırdı. Bu nedenle en sık aratılanlar arasındavesoruları yer aldı. Hazal Kaya, Tansu Biçer, Selahattin Paşalı, Engin Hepileri ve Yasemin Szawloski ‘nin başrollerinde yer aldığı dizinin konusu yapım tarafından şu şekilde aktarılıyor;"Genç gazeteci Esra, İstanbul'daki efsanevi Pera Palas Oteli hakkında yazı yazmak üzere görevlendirilir. Yanlışlıkla 411 numaralı odada 1919 yılına açılan bir kapı olduğunu keşfeder. Geçmişe doğru bir yolculuk yapar ve siyasi bir komplonun ortasına düşer. Artık Esra, kurnaz otel müdürü Ahmet ile birlikte tarihin akışını ve geleceğini korumak zorundadır. Ancak, Esra, İstanbul'un en çılgın kulübünün sahibi, yakışıklı ve gizemli Halit ile tanışır tanışmaz, 1919 İstanbul'unda hiçbir şeyin göründüğü gibi olmadığını ve kimsenin aslında söylediği kişi olmadığını anlar."Pera Palas’ta Gece Yarısı dizisi 3 Mart 2022 Perşembe yani bugün Netflix platformu üzerinden yayınlandı. Bu sebeple birçok kişi konuyla ilgili olarak detayları merak etti. En sık aratılanlar arasındaveyer alıyor. Hazal Kaya, Tansu Biçer, Selahattin Paşalı, Engin Hepileri ve Yasemin Szawloski gibi başaruılı oyuncuların yer aldığı dizinin oyuncu kadrosu şu şekilde;•Hazal Kaya - Esra•Tansu Biçer•Selahattin Paşalı - Halit•Engin Hepileri•Hakan Dinçkol•Yasemin Szawlowski - Sonia•James Chalmers - George•Ahmet Varlı•Nergis Öztürk•Murat Kılıç•Ergun Metin•Clare Louise Frost - Agatha Christie•Jordan J Gallagher - LoverPera Palas’ta Gece Yarısı dizisinin yayınlanmasının ardından en sık aratılan sorulardan biri desorusu yer aldı. Dizide konusu geçen otel birçok kişi tarafından merak edildi. Pera PAlace Hotel , Orient Express’in 1888yılında İstanbul- Paris seferine başlamasıyla yolcuların konaklayabileceği yüksek standartta ve lüks bir otel olmaması nedeniyle Pera Palace Hotel yapıldı. O zamanlarda sarayların haricinde yer alan elektriğin verildiği, ilk elektrikli asansörün ve ilk akar sıcak su bulunan yer olmasıyla dikkat çekiyordu. Avrupa standartlarına sahip ilk otel olması nedeniyle oldukça parlak bir dönem yaşadı.