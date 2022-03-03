Murat Dalkılıç’ın Sevgilisi Sitare Akbaş Kimdir? Sitare Akbaş Kaç Yaşında?

Sitare Akbaş Kimdir?



Sitare Akbaş’ın Yer Aldığı Film ve Diziler



Birçok dizi ve film projesinde yer alan başarılı oyuncu Sitare Akbaş özel hayatıyla sık sık gündeme geliyor. Murat Dalkılıç ile sevgili olmasının ardından çift oldukça dikkat çekmişti. Murat Dalkılıç’ın Hande Erçel ile olan birlikteliğinin sona ermesinin ardından Hande Erçel’in rol arkadaşı Sitare Akbaş ile görüntülenmesi sosyal medya gündemine bomba gibi düşmüştü.vesoruları bu kapsamda en sık aratılanlar arasında yer alıyor. Başarılı oyuncunun hayatı ve kariyeri hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler arama motorlarına yöneldi.vesorularına cevap almak için haberimizin devamını takip edebilirsiniz.Sitare akbaş birçok kişi tarafından aratılıyor. Murat Dalkılıç ile birlikteliğinin ortaya çıkmasıyla ünlü ve başarılı oyuncu hakkında araştırmalar hızlandı. Bu kapsamda en sık aratılanlar arasındavesoruları yer alıyor. Sitare Akbaş 6 ekim 1988 doğumludur. İstanbul’da doğan Sitare Akbaş İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü mezunudur. Oyunculuk kariyerine ilk olarak 2004 yılında başladı. Samanyolu TV kanalında Beşinci Boyut dizisinde Ayşe karakteri ile birçok kişi tarafından tanındı. Asıl popülerliği ise Akasya Durağı isimli dizide yer almasıyla oldu. Ardından Sen Çal Kapımı dizide Figen karakterine hayat verdi. Bu dizide rol arkadaşı olan Hande Erçel’in eski sevgilisi Murat Dalkılıç ile birlikteliği oldukça konuşuldu. Başarılı oyuncu son olarak Ramo dizisinde Dilber karakteriyle gündeme gelmiştir.birçok kişi tarafından merak ediliyor. Başarılı oyuncunun hayranları konuyla ilgili detayları öğrenmek için arama motorlarına yöneldi. Bu nedenle en sık aratılan sorulardan biri de Sitare Akbaş hangi dizilerde oynadı sorusu oldu. İşte Sitare Akbaş’ın projeleri;2009 İncir Çekirdeği Delal2012 Ferahfeza Eda2014 Bensiz İlaydaHayat Tarzı Dilara2015 Ada Ada2020 Ben Bir DenizimNisan2004 Beşinci BoyutAyşe Yardımcı oyuncu2007 Vazgeç GönlümYardımcı oyuncuHakkını Helal EtEsma Yardımcı oyuncu2008–2011 Akasya DurağıZeyno Yardımcı oyuncu2011 Fatmagül'ün Suçu Ne?Özge Konuk oyuncu2012 Dila HanımYasemin Yardımcı oyuncu2014 Urfalıyam Ezelden Kevser Yardımcı oyuncuEmanet Asiye Yardımcı oyuncu2015 Analar ve AnnelerAysel Yardımcı oyuncu2016 İstanbul Sokaklarıİffet Yardımcı oyuncu2020–2021 Sen Çal KapımıFigen Yıldırım Yardımcı oyuncu2021 RamoDilber Yardımcı oyuncu2021-2022 Kırmızı OdaSare Konuk oyuncuÖdüller2020 Adana Altın Koza Film FestivaliEn İyi Kadın Oyuncu Ben Bir DenizimKazandı 2022 Actress Universe Film FestivaliEn İyi Kadın Oyuncu Tünel