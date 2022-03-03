Murat Dalkılıç’ın Sevgilisi Sitare Akbaş Kimdir? Sitare Akbaş Kaç Yaşında?
Sitare akbaş birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında Sitare Akbaş kimdir sorusu yer aldı. Peki, Sitare Akbaş kimdir? Sitare Akbaş kaç yaşında? Sitare Akbaş dizileri neler? İşte merak edilenler...
Birçok dizi ve film projesinde yer alan başarılı oyuncu Sitare Akbaş özel hayatıyla sık sık gündeme geliyor. Murat Dalkılıç ile sevgili olmasının ardından çift oldukça dikkat çekmişti. Murat Dalkılıç’ın Hande Erçel ile olan birlikteliğinin sona ermesinin ardından Hande Erçel’in rol arkadaşı Sitare Akbaş ile görüntülenmesi sosyal medya gündemine bomba gibi düşmüştü. Sitare Akbaş kimdir ve Sitare Akbaş kaç yaşında soruları bu kapsamda en sık aratılanlar arasında yer alıyor. Başarılı oyuncunun hayatı ve kariyeri hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler arama motorlarına yöneldi. Sitare Akbaş kimdir ve Sitare akbaş kaç yaşında sorularına cevap almak için haberimizin devamını takip edebilirsiniz.
Sitare Akbaş Kimdir?
Sitare akbaş birçok kişi tarafından aratılıyor. Murat Dalkılıç ile birlikteliğinin ortaya çıkmasıyla ünlü ve başarılı oyuncu hakkında araştırmalar hızlandı. Bu kapsamda en sık aratılanlar arasında Sitare Akbaş kimdir ve Sitare Akbaş kaç yaşında soruları yer alıyor. Sitare Akbaş 6 ekim 1988 doğumludur. İstanbul’da doğan Sitare Akbaş İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü mezunudur. Oyunculuk kariyerine ilk olarak 2004 yılında başladı. Samanyolu TV kanalında Beşinci Boyut dizisinde Ayşe karakteri ile birçok kişi tarafından tanındı. Asıl popülerliği ise Akasya Durağı isimli dizide yer almasıyla oldu. Ardından Sen Çal Kapımı dizide Figen karakterine hayat verdi. Bu dizide rol arkadaşı olan Hande Erçel’in eski sevgilisi Murat Dalkılıç ile birlikteliği oldukça konuşuldu. Başarılı oyuncu son olarak Ramo dizisinde Dilber karakteriyle gündeme gelmiştir.
Sitare Akbaş’ın Yer Aldığı Film ve Diziler
Sitare Akbaş’ın yer aldığı filmler ve diziler birçok kişi tarafından merak ediliyor. Başarılı oyuncunun hayranları konuyla ilgili detayları öğrenmek için arama motorlarına yöneldi. Bu nedenle en sık aratılan sorulardan biri de Sitare Akbaş hangi dizilerde oynadı sorusu oldu. İşte Sitare Akbaş’ın projeleri;
2009 İncir Çekirdeği Delal
2012 Ferahfeza Eda
2014 Bensiz İlayda
Hayat Tarzı Dilara
2015 Ada Ada
2020 Ben Bir Denizim
Nisan
2004 Beşinci Boyut
Ayşe Yardımcı oyuncu
2007 Vazgeç Gönlüm
Yardımcı oyuncu
Hakkını Helal Et
Esma Yardımcı oyuncu
2008–2011 Akasya Durağı
Zeyno Yardımcı oyuncu
2011 Fatmagül'ün Suçu Ne?
Özge Konuk oyuncu
2012 Dila Hanım
Yasemin Yardımcı oyuncu
2014 Urfalıyam Ezelden Kevser Yardımcı oyuncu
Emanet Asiye Yardımcı oyuncu
2015 Analar ve Anneler
Aysel Yardımcı oyuncu
2016 İstanbul Sokakları
İffet Yardımcı oyuncu
2020–2021 Sen Çal Kapımı
Figen Yıldırım Yardımcı oyuncu
2021 Ramo
Dilber Yardımcı oyuncu
2021-2022 Kırmızı Oda
Sare Konuk oyuncu
Ödüller
2020 Adana Altın Koza Film Festivali
En İyi Kadın Oyuncu Ben Bir Denizim
Kazandı 2022 Actress Universe Film Festivali
En İyi Kadın Oyuncu Tünel