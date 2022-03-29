Yeni TUSİAD Başkanı Orhan Turan Kimdir? Orhan Turan Kaç Yaşında?

Yeni TUSİAD Başkanı Orhan Turan Kimdir?



Yeni TUSİAD Başkanı Orhan Turan Mı?



Yeni TUSİAD başkanının Orhan Turan olmasının ardından birçok kişi konu hakkında araştırmalara başladı. Bu nedenle en sık aratılanlar arasındavesoruları yer alıyor. Konuyla ilgili olarak birçok kişi araştırmalara başladı. Yeni TUSİAD Başkanı olarak seçilen Orhan Turan’ın hayatı hakkında detaylar merak ediliyor.vehakkında daha fazla bilgi için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.Orhan Turan’ın yeni TUSİAD Başkanı olarak seçilmesinin ardından vatandaşlar konu hakkında araştırmalara başladı. En sık aratılanlar arasındavesoruları yer alıyor. Tamamen yerli sermayeli yalıtım firması ODE Yalıtım’ın Yönetim Kurulu Başkanı’dır. Orhan turan 1981 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünden mezun olmuştur. Okulu bitirmesinin ardından Marmara Üniversitesi İşletme Yüksek Lisans’ını tamamlamıştır. Kariyeri boyunca birçok sivil toplum örgütünde yer almıştır. Isı, Ses ve Yangın Yalıtımcıları Derneği’nin (İZODER) kurulması için büyük çaba sarf etmiştir. Ayrıca İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği’nin de (İMSAD) Yönetim Kurulu Başkanlığı görevinde de yer almıştır. Şu anda halen Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği’nde (TKYD) Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini sürdürmektedir. Aynı zamanda TÜRKONFED’de Yönetim Kurulu Başkanlığı olarak da çalışmalarına devam etmektedir. Sabancı Üniversitesi, Koç Üniversitesi, Marmara Üniversitesi ve Yıldız Teknik Üniversitesi’nde lisansüstü dersleri vererek kariyerini sürdürmektedir. Evli ve bir çocuk babasıdır.Yeni TUSŞDA Başkanı’nın Orhan Turan seçildiği belirtildi. Bu nedenle konuyla ilgili detayları merak edenler konu hakkında araştırmalarını hızlandırdı. Yeni TUSİAD Başkanı seçilmesinin ardından açıklamalarda bulunan Orhan Turan "Yeniden biz olabilmek için ümidimizi kaybetmeyeceğiz. Mustafa Kemal Atatürk'ün eşsiz vizyonu ile bize miras bıraktığı cumhuriyet değerlerinin her zaman savunucusu olmaya devam edeceğiz. Cumhuriyetimizin 100. yaşının arifesinde ekonomik anlamda gelişmişlik, eşitlikçi ve toplumsal cinsiyet eşitliği öncelikli bir hedef imiz olacak. TÜSİAD Fikri üreten bir kurum, Anadolu'da iş dünyası ile buluşmalarını artıracağız. TÜSİAD, ürettiği fikirlerle ülkeye, üyelerine ve paydaşlarına değer yaratmak için çalışmaya devam edecek. Türkiye yalnız bu dönem değil uzun zamandır bu jeopolitik risklerle yaşıyordu. Bu sorunları aşacaktır" ifadelerini kullandı. Ayrıca konuşmasına "Gün geçtikçe daha net görüyoruz ki hem ülkemizde hem de dünyada yerleşmiş olan merkez ve çevreye dayalı düşünce ve eylem sistemi bu manzarayı anlamlandırmak için artık yeterli değil. Ufkumuzu bu yeni manzarayı anlamlandıracak ve değerlendirecek şekilde genişletmeli, tazelemeliyiz. Doğu ile batı, İstanbul ile Anadolu, siyaset ile toplum, ekonomik büyüme ile refah arasında kaynaşma ve bütünleşme görmeliyiz. TÜSİAD, yarım asırdan bu yana dünya ve ülke meselelerini anlamlandırma ve iş dünyamızın düşünce ufkunu genişletme misyonunu başarıyla yerine getirdi. Hiç şüphesiz TÜSİAD, kalıpların hüküm sürmediği, ön yargıların bizi sınırlamadığı bir geleceğin inşasında iş dünyasının bütüncül ve kapsayıcı lideri olarak öncü roller üstlenmeye devam edecektir." sözleriyle devam etti.