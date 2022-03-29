  • USD: 14,79 - 14,82
  • EURO: 16,31 - 16,34
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Türkiye İtalya Maçı Ne Zaman? Türkiye İtalya Maçı Saat Kaçta?

Türkiye İtalya maçı birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında Türkiye İtalya maçı ne zaman sorusu yer aldı. Peki, Türkiye İtalya maçı ne zaman? Türkiye İtalya maçı saat kaçta? Türkiye İtalya maçı hangi kanalda? İşte merak edilenler...

Ekleme: 29.03.2022 - 15:14 Güncelleme: 29.03.2022 - 15:58 / Editör: Ozge Selin
Türkiye İtalya Maçı Ne Zaman? Türkiye İtalya Maçı Saat Kaçta?
Türkiye İtalya maçı birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında Türkiye İtalya maçı ne zaman ve Türkiye İtalya maçı saat kaçta soruları yer alıyor. Konuyla ilgili olarak birçok kişi araştırmalara başladı. İki takımın da maç için hazırlıklara başlamasının ardından futbolseverler arama motorlarına yönelerek konu hakkında araştırmalara başladı. Türkiye İtalya maçı ne zaman ve Türkiye İtalya maçı saat kaçta sorularına cevap almak için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.

Türkiye İtalya Maçı Ne Zaman?


Türkiye İtalya maçı birçok kişi tarafından merak ediliyor. Konuyla ilgili olarak birçok kişi arama motorlarına yöneldi. En sık aratılanlar arasında ise Türkiye İtalya maçı ne zaman ve Türkiye İtalya maçı saat kaçta soruları yer alıyor. Türkiye’nin İtalya’yı konuk edeceği karşılaşma bugün saat 21.45’te başlayacak. TRT Spor ekranlarından maçı canlı bir şekilde izleyebilirsiniz.


Türkiye İtalya Maçı Ne Zaman? Türkiye İtalya Maçı Saat Kaçta?

Türkiye İtalya Maçı Muhtemel İlk 11’leri


Türkiye İtalya maçı muhtemel ilk 11’leri birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında Türkiye İtalya maçı muhtemel ilk 11’leri yer aldı. İşte oldukça merak edilen Türkiye İtalya maçı muhtemel ilk 11’leri;

TÜRKİYE: Altay, Zeki, Ozan, Çağlar, Merih, Berkan, Salih, Cengiz, Hakan, Kerem, Enes İTALYA: Sirigu, Florenzi, Chiellini, Bonucci, Emerson, Tonali, Cristante, Locatelli, Pellegrini, Raspadori, Zaniolo

İtalya: Donnarumma, De Sciglio, Acerbi, Chiellini, Braghi, Cristante, Pessina, Tonali, Zaniolo, Raspadori, Scamacca


Türkiye İtalya Maçı Ne Zaman? Türkiye İtalya Maçı Saat Kaçta?

Bugün Hangi Maçlar Var?


Bugün oynanacak maçlar birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında bugün hangi maçlar var sorusu yer aldı. İşte 29 Mart maç programı;

01:00

Botafogo SP - Inter de Limeira
Brezilya Campeonato Paulista
/
01:00
Ituano - Agua Santa
Brezilya Campeonato Paulista
/
13:35
Japonya - Vietnam
2022 Dünya Kupasi Eleme
/
14:00
Azerbaycan - Letonya
Hazırlık Maçı
/
14:00
Kazakistan - İskoçya
UEFA U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri
/
14:30
İran - Lübnan
2022 Dünya Kupasi Eleme
/
16:45
BAE - Güney Kore
2022 Dünya Kupasi Eleme
/
16:45
Suriye - Irak
2022 Dünya Kupasi Eleme
/
17:00
Galler - Bulgaristan
UEFA U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri
/
17:00
Malta - Litvanya
UEFA U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri
/
17:00
Slovakya - İspanya
UEFA U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri
/
17:00
Sırbistan - Ermenistan
UEFA U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri
/
18:00
Hırvatistan - Bulgaristan
Hazırlık Maçı
/
18:00
İsrail - Almanya
UEFA U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri
/
19:00
Danimarka - Sırbistan
Hazırlık Maçı
/
19:00
İsviçre - Kosova
Hazırlık Maçı
/
19:00
Umman - Çin
2022 Dünya Kupasi Eleme
/
20:00
Nijerya - Gana
2022 Dünya Kupasi Eleme
/
20:00
Senegal - Mısır
2022 Dünya Kupasi Eleme
/
20:00
Norveç - Ermenistan
Hazırlık Maçı
/
21:00
Suudi Arabistan - Avustralya
2022 Dünya Kupasi Eleme
/
21:45
Belçika - Burkina Faso
Hazırlık Maçı
/
21:45
Hollanda - Almanya
Hazırlık Maçı
/
21:45
İngiltere - Fildişi Sahili
Hazırlık Maçı
/
21:45
İspanya - İzlanda
Hazırlık Maçı
/
21:45
Polonya - İsveç
2022 Dünya Kupasi Eleme Play-Off Final
/
21:45
Portekiz - Kuzey Makedonya
2022 Dünya Kupasi Eleme Play-Off Final
/
21:45
Türkiye - İtalya
Hazırlık Maçı
/
21:45
Çekya - Galler
Hazırlık Maçı
/
22:15
Fransa - Güney Afrika
Hazırlık Maçı
/
22:30
Cezayir - Kamerun
2022 Dünya Kupasi Eleme
/
22:30
Fas - Demokratik Kongo
2022 Dünya Kupasi Eleme
/
22:30
Tunus - Mali
2022 Dünya Kupasi Eleme

Otobüs yolda su boruda gidemiyor! İBB bakım çalışmasında İSKİ'nin su borusunu patlattı!
Bakanlıktan Yap-İşlet-Devret modeli ile ilgili eleştiri haberlerine sert tepki: Takdir etmeleri beklenemezdi
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan tarihi zirve sonrası flaş mesajlar
Ankara'da ByLock operasyonu! Evlere kod göndermişler!
Kılıçdaroğlu’nun avukatına 'Cumhurbaşkanı’na hakaretten' dava
Rusya ve Ukrayna heyetinden tarihi zirve sonrası peş peşe açıklamalar! 'NATO'ya girmeyeceğiz! Türkiye garantör olsun'
Fransız vatandaşın 'geçinemiyoruz' isyanına Macron'dan çaresiz cevap: Bu duruma reçetimiz yok
Gün geçmiyor ki bir İETT otobüsü arızası yaşanmasın! Pendik’te İETT otobüsünde yangın paniği!
Alman gazeteci Weimer'den 'Haftanın Şahsiyeti Erdoğan'
Kritik viraj! Milyon gözü Mayıs ayında! 3600 ek gösterge, sözleşmeliye kadro ve EYT düzenlemesi...
1915 Çanakkale Köprüsü ortaklarından Başar Arıoğlu CHP'ye sordu: 500 milyon kime gitti?
Eymen halası Zerrin Akça'nın kullandığı cipin altında kalarak hayatını kaybetti! Bilirkişi raporu: Kutsal Hazar Eymen Kara terk edilme...
Ukrayna'dan Putin'i köşeye sıkıştıran hamle: Gizli listeyi ifşa etti
Samsun'daki Onur Anıtı'na saldıran sanık kendini 'uyuşturucu etkisindeydim' diye savundu! İşte hakkında istenen ceza
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yeni Özbekistan Gazetesi için makale kaleme aldı: 'Yeni rekorlara imza atılacağına inancım tamdır'
CHP, Çanakkale etkinliğinde Kur'an okunmasına tepki gösterdi
Dünyanın gözü Türkiye’de! Başkan Erdoğan’ın barış mesajı manşetleri süsledi
Trafikte tartıştığı kadını darp eden CHP'li yönetici gözaltına alındı!
Rusya Savunma Bakanlığı'ndan flaş açıklama: İlk faz tamam...
Bakan Akar'dan mayın açıklaması: Tespit edilenler imha ediliyor
İstinaf mahkemesi: Eşi çimdikleme boşanma nedeni

İstinaf mahkemesi: Eşi çimdikleme boşanma nedeni

İzmir Körfezi için alarm: Deniz yosunu yeniden yayılıyor

İzmir Körfezi için alarm: Deniz yosunu yeniden yayılıyor

Kim Milyoner Olmak İster'de 'Türkiye'nin başkenti' sorusu yarışmacıyı zorladı

Kim Milyoner Olmak İster'de 'Türkiye'nin başkenti' sorusu yarışmacıyı zorladı

Edirne'de vahşet! 4 kişilik aile evlerinde...

Edirne'de vahşet! 4 kişilik aile evlerinde...

Ramazan öncesi kritik uyarı! Merdiven altı ürünlere dikkat!

Ramazan öncesi kritik uyarı! Merdiven altı ürünlere dikkat!

Dev projede sona doğru! Türkiye'de ikinci olacak!

Dev projede sona doğru! Türkiye'de ikinci olacak!