Türkiye İtalya Maçı Ne Zaman? Türkiye İtalya Maçı Saat Kaçta?

Türkiye İtalya Maçı Ne Zaman?



Türkiye İtalya Maçı Muhtemel İlk 11’leri



Bugün Hangi Maçlar Var?



Türkiye İtalya maçı birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasındavesoruları yer alıyor. Konuyla ilgili olarak birçok kişi araştırmalara başladı. İki takımın da maç için hazırlıklara başlamasının ardından futbolseverler arama motorlarına yönelerek konu hakkında araştırmalara başladı.vesorularına cevap almak için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.Türkiye İtalya maçı birçok kişi tarafından merak ediliyor. Konuyla ilgili olarak birçok kişi arama motorlarına yöneldi. En sık aratılanlar arasında isevesoruları yer alıyor. Türkiye’nin İtalya’yı konuk edeceği karşılaşma bugün saat 21.45’te başlayacak. TRT Spor ekranlarından maçı canlı bir şekilde izleyebilirsiniz.Türkiye İtalya maçı muhtemel ilk 11’leri birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında Türkiye İtalya maçı muhtemel ilk 11’leri yer aldı. İşte oldukça merak edilenTÜRKİYE: Altay, Zeki, Ozan, Çağlar, Merih, Berkan, Salih, Cengiz, Hakan, Kerem, Enes İTALYA: Sirigu, Florenzi, Chiellini, Bonucci, Emerson, Tonali, Cristante, Locatelli, Pellegrini, Raspadori, Zanioloİtalya: Donnarumma, De Sciglio, Acerbi, Chiellini, Braghi, Cristante, Pessina, Tonali, Zaniolo, Raspadori, ScamaccaBugün oynanacak maçlar birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında bugün hangi maçlar var sorusu yer aldı. İşte01:00Botafogo SP - Inter de LimeiraBrezilya Campeonato Paulista01:00Ituano - Agua SantaBrezilya Campeonato Paulista13:35Japonya - Vietnam2022 Dünya Kupasi Eleme14:00Azerbaycan - LetonyaHazırlık Maçı14:00Kazakistan - İskoçyaUEFA U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri14:30İran - Lübnan2022 Dünya Kupasi Eleme16:45BAE - Güney Kore2022 Dünya Kupasi Eleme16:45Suriye - Irak2022 Dünya Kupasi Eleme17:00Galler - BulgaristanUEFA U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri17:00Malta - LitvanyaUEFA U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri17:00Slovakya - İspanyaUEFA U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri17:00Sırbistan - ErmenistanUEFA U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri18:00Hırvatistan - BulgaristanHazırlık Maçı18:00İsrail - AlmanyaUEFA U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri19:00Danimarka - SırbistanHazırlık Maçı19:00İsviçre - KosovaHazırlık Maçı19:00Umman - Çin2022 Dünya Kupasi Eleme20:00Nijerya - Gana2022 Dünya Kupasi Eleme20:00Senegal - Mısır2022 Dünya Kupasi Eleme20:00Norveç - ErmenistanHazırlık Maçı21:00Suudi Arabistan - Avustralya2022 Dünya Kupasi Eleme21:45Belçika - Burkina FasoHazırlık Maçı21:45Hollanda - AlmanyaHazırlık Maçı21:45İngiltere - Fildişi SahiliHazırlık Maçı21:45İspanya - İzlandaHazırlık Maçı21:45Polonya - İsveç2022 Dünya Kupasi Eleme Play-Off Final21:45Portekiz - Kuzey Makedonya2022 Dünya Kupasi Eleme Play-Off Final21:45Türkiye - İtalyaHazırlık Maçı21:45Çekya - GallerHazırlık Maçı22:15Fransa - Güney AfrikaHazırlık Maçı22:30Cezayir - Kamerun2022 Dünya Kupasi Eleme22:30Fas - Demokratik Kongo2022 Dünya Kupasi Eleme22:30Tunus - Mali2022 Dünya Kupasi Eleme