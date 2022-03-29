Türkiye İtalya Maçı Ne Zaman? Türkiye İtalya Maçı Saat Kaçta?
Türkiye İtalya maçı birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında Türkiye İtalya maçı ne zaman sorusu yer aldı. Peki, Türkiye İtalya maçı ne zaman? Türkiye İtalya maçı saat kaçta? Türkiye İtalya maçı hangi kanalda? İşte merak edilenler...
Türkiye İtalya maçı birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında Türkiye İtalya maçı ne zaman ve Türkiye İtalya maçı saat kaçta soruları yer alıyor. Konuyla ilgili olarak birçok kişi araştırmalara başladı. İki takımın da maç için hazırlıklara başlamasının ardından futbolseverler arama motorlarına yönelerek konu hakkında araştırmalara başladı. Türkiye İtalya maçı ne zaman ve Türkiye İtalya maçı saat kaçta sorularına cevap almak için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.
Türkiye İtalya Maçı Ne Zaman?
Türkiye İtalya maçı birçok kişi tarafından merak ediliyor. Konuyla ilgili olarak birçok kişi arama motorlarına yöneldi. En sık aratılanlar arasında ise Türkiye İtalya maçı ne zaman ve Türkiye İtalya maçı saat kaçta soruları yer alıyor. Türkiye’nin İtalya’yı konuk edeceği karşılaşma bugün saat 21.45’te başlayacak. TRT Spor ekranlarından maçı canlı bir şekilde izleyebilirsiniz.
Türkiye İtalya Maçı Muhtemel İlk 11’leri
Türkiye İtalya maçı muhtemel ilk 11’leri birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında Türkiye İtalya maçı muhtemel ilk 11’leri yer aldı. İşte oldukça merak edilen Türkiye İtalya maçı muhtemel ilk 11’leri;
TÜRKİYE: Altay, Zeki, Ozan, Çağlar, Merih, Berkan, Salih, Cengiz, Hakan, Kerem, Enes İTALYA: Sirigu, Florenzi, Chiellini, Bonucci, Emerson, Tonali, Cristante, Locatelli, Pellegrini, Raspadori, Zaniolo
İtalya: Donnarumma, De Sciglio, Acerbi, Chiellini, Braghi, Cristante, Pessina, Tonali, Zaniolo, Raspadori, Scamacca
Bugün Hangi Maçlar Var?
Bugün oynanacak maçlar birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında bugün hangi maçlar var sorusu yer aldı. İşte 29 Mart maç programı;
01:00
Botafogo SP - Inter de Limeira
Brezilya Campeonato Paulista
/
01:00
Ituano - Agua Santa
Brezilya Campeonato Paulista
/
13:35
Japonya - Vietnam
2022 Dünya Kupasi Eleme
/
14:00
Azerbaycan - Letonya
Hazırlık Maçı
/
14:00
Kazakistan - İskoçya
UEFA U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri
/
14:30
İran - Lübnan
2022 Dünya Kupasi Eleme
/
16:45
BAE - Güney Kore
2022 Dünya Kupasi Eleme
/
16:45
Suriye - Irak
2022 Dünya Kupasi Eleme
/
17:00
Galler - Bulgaristan
UEFA U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri
/
17:00
Malta - Litvanya
UEFA U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri
/
17:00
Slovakya - İspanya
UEFA U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri
/
17:00
Sırbistan - Ermenistan
UEFA U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri
/
18:00
Hırvatistan - Bulgaristan
Hazırlık Maçı
/
18:00
İsrail - Almanya
UEFA U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri
/
19:00
Danimarka - Sırbistan
Hazırlık Maçı
/
19:00
İsviçre - Kosova
Hazırlık Maçı
/
19:00
Umman - Çin
2022 Dünya Kupasi Eleme
/
20:00
Nijerya - Gana
2022 Dünya Kupasi Eleme
/
20:00
Senegal - Mısır
2022 Dünya Kupasi Eleme
/
20:00
Norveç - Ermenistan
Hazırlık Maçı
/
21:00
Suudi Arabistan - Avustralya
2022 Dünya Kupasi Eleme
/
21:45
Belçika - Burkina Faso
Hazırlık Maçı
/
21:45
Hollanda - Almanya
Hazırlık Maçı
/
21:45
İngiltere - Fildişi Sahili
Hazırlık Maçı
/
21:45
İspanya - İzlanda
Hazırlık Maçı
/
21:45
Polonya - İsveç
2022 Dünya Kupasi Eleme Play-Off Final
/
21:45
Portekiz - Kuzey Makedonya
2022 Dünya Kupasi Eleme Play-Off Final
/
21:45
Türkiye - İtalya
Hazırlık Maçı
/
21:45
Çekya - Galler
Hazırlık Maçı
/
22:15
Fransa - Güney Afrika
Hazırlık Maçı
/
22:30
Cezayir - Kamerun
2022 Dünya Kupasi Eleme
/
22:30
Fas - Demokratik Kongo
2022 Dünya Kupasi Eleme
/
22:30
Tunus - Mali
2022 Dünya Kupasi Eleme