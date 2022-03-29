2022 KDV İndirimi Hangi Ürünlere Gelecek? KDV İndirimi Ne Zaman Başlayacak?
Millete Sesleniş konuşması ile açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan'ın verdiği müjdeli haber oldukça merak edildi. KDV ürünlerinde indirim sağlanacağının belirtilmesinin ardından konuyla ilgili detaylar araştırılmaya başladı. Peki, KDV indirimi ne zaman? KDV indirimli ürünler neler? KDV indirimi hangi ürünlere yapılacak? İşte merak edilenler...
Dün gerçekleşen Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılacak konuşma ilgiyle bekleniyordu. Toplantı kararlarının açıklanmasını bekleyen vatandaşlar Başkan Erdoğan tarafından verilen müjdeli haberi duyunca konu hakkındaki araştırmalarını hızlandırdı. Temel ihtiyaç ürünlerinde KDV indiriminin gerçekleşeceğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Millete Sesleniş konuşmasıyla indirimli ürünleri tek tek açıkladı. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında KDV indirimi hangi ürünlerde gerçekleşecek ve KDV indirimli ürünler neler soruları yer alıyor. Başkan Erdoğan’ın yaptığı açıklamalar büyük bir ilgiyle takip edildi. KDV indirimi ne zaman başlayacak ve 2022 KDV indirimli ürünler neler sorularına cevap almak için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.
2022 KDV İndirimi Hangi Ürünlere Gelecek?
2022 KDV indirimi dün gece Millete Sesleniş konuşması ile Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından duyuruldu. Müjdeli haberi alan vatandaşlar konuyla ilgili araştırmalara başladı. En sık aratılanlar arasında 2022 KDV indirimi hangi ürünlere gelecek ve KDV indirimli ürünler neler soruları yer alıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan açıklamada “Türkiye'yi dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına sokacak bir programı uyguluyoruz. Sıkıntılarımız geçici ama unutmayın kazanımlarımız bakidir. Umudumuz canlı, geleceğimiz aydınlıktır. Milletimizin sadece sabırlı olmasını, bize güvenmesini istiyoruz. İlk etapta gıda ürünlerindeki KDV oranını yüzde 8'den yüzde 1'e düşürmüştük. Ardından meskenlerde ve tarımsal sulamada kullanılan elektriğin KDV'sini 1 Mart'tan itibaren yüzde 18'den yüzde 8'e indirdik. Şimdi de temel ihtiyaç maddelerinden olan deterjan, sabun, tuvalet kağıdı, peçete, bebek bezi gibi ürünlerin KDV'sini yüzde 18'den yüzde 8'e indirme kararı aldık.” İfadelerini kullandı. Bu açıklamaya göre KDV indiriminden faydalanacak ürünler arasında şimdilik deterjan, sabun, tuvalet kağıdı, peçete, bebek bezi yer alıyor. Bu ürünlerin KDV oranı yüzde 18’den yüzde 8’e inecek. Ayrıca işletme ve oteller için de KDV yüzde 8 olarak belirlenecek. Konut satın alımı için de kademeli KDV uygulaması devam edecek. 150 metrekareyi aşmayan konutlar için KDV oranı yüzde 8 olarak alınacak. Bu metrekareden daha fazla olan konutlar için ilk 150 metrekareden yüzde 8 KDV alınırken geri kalan metrekareden yüzde 18 oranında vergi alınacak. Ayrıca sağlık alanında da KDV indirimi sağlanacağını belirten Başkan Erdoğan tıbbi cihazların KDV’sinin aynı şekilde yüzde 8’e indirileceğini belirtti. Tarım sektöründe yapılan KDV indiriminde ise sertifikalı tohum, fide, fidan alımında KDV yüzde 1’e inecek. Süt toplama tankı ve benzeri ürünler için ise KDV yine yüzde 8 olarak baz alınacak. Ayrıca yerli otomobil TOGG hakkında da açıklamada bulunan Başkan Erdoğan 81 il için hızlı şarj istasyonu kurulacağını belirterek konuşmasını sonlandırdı.
KDV İndirimi Ne Zaman Başlayacak?
Müjdeli haberi alan birçok vatandaş KDV indirimi ne zaman başlayacak sorusuna cevap aramaya başladı. Geçtiğimiz günlerde yapılan indirim 14 Şubat tarihinde geçerli olmuştu. Yeni KDV indiriminin başlayacağı tarih ile ilgili henüz net bir açıklama yapılmadı. Konuyla ilgili güncel gelişmelerden haberdar olmak için sitemizi takip edebilirsiniz.