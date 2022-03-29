2022 KDV İndirimi Hangi Ürünlere Gelecek?



KDV İndirimi Ne Zaman Başlayacak?



Dün gerçekleşen Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılacak konuşma ilgiyle bekleniyordu. Toplantı kararlarının açıklanmasını bekleyen vatandaşlar Başkan Erdoğan tarafından verilen müjdeli haberi duyunca konu hakkındaki araştırmalarını hızlandırdı. Temel ihtiyaç ürünlerinde KDV indiriminin gerçekleşeceğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Millete Sesleniş konuşmasıyla indirimli ürünleri tek tek açıkladı. Bu nedenle en sık aratılanlar arasındavesoruları yer alıyor. Başkan Erdoğan’ın yaptığı açıklamalar büyük bir ilgiyle takip edildi.vesorularına cevap almak için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.2022 KDV indirimi dün gece Millete Sesleniş konuşması ile Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından duyuruldu. Müjdeli haberi alan vatandaşlar konuyla ilgili araştırmalara başladı. En sık aratılanlar arasındavesoruları yer alıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan açıklamada “Türkiye'yi dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına sokacak bir programı uyguluyoruz. Sıkıntılarımız geçici ama unutmayın kazanımlarımız bakidir. Umudumuz canlı, geleceğimiz aydınlıktır. Milletimizin sadece sabırlı olmasını, bize güvenmesini istiyoruz. İlk etapta gıda ürünlerindeki KDV oranını yüzde 8'den yüzde 1'e düşürmüştük. Ardından meskenlerde ve tarımsal sulamada kullanılan elektriğin KDV'sini 1 Mart'tan itibaren yüzde 18'den yüzde 8'e indirdik. Şimdi de temel ihtiyaç maddelerinden olan deterjan, sabun, tuvalet kağıdı, peçete, bebek bezi gibi ürünlerin KDV'sini yüzde 18'den yüzde 8'e indirme kararı aldık.” İfadelerini kullandı. Bu açıklamaya göre KDV indiriminden faydalanacak ürünler arasında şimdilik deterjan, sabun, tuvalet kağıdı, peçete, bebek bezi yer alıyor. Bu ürünlerin KDV oranı yüzde 18’den yüzde 8’e inecek. Ayrıca işletme ve oteller için de KDV yüzde 8 olarak belirlenecek. Konut satın alımı için de kademeli KDV uygulaması devam edecek. 150 metrekareyi aşmayan konutlar için KDV oranı yüzde 8 olarak alınacak. Bu metrekareden daha fazla olan konutlar için ilk 150 metrekareden yüzde 8 KDV alınırken geri kalan metrekareden yüzde 18 oranında vergi alınacak. Ayrıca sağlık alanında da KDV indirimi sağlanacağını belirten Başkan Erdoğan tıbbi cihazların KDV’sinin aynı şekilde yüzde 8’e indirileceğini belirtti. Tarım sektöründe yapılan KDV indiriminde ise sertifikalı tohum, fide, fidan alımında KDV yüzde 1’e inecek. Süt toplama tankı ve benzeri ürünler için ise KDV yine yüzde 8 olarak baz alınacak. Ayrıca yerli otomobil TOGG hakkında da açıklamada bulunan Başkan Erdoğan 81 il için hızlı şarj istasyonu kurulacağını belirterek konuşmasını sonlandırdı.Müjdeli haberi alan birçok vatandaşsorusuna cevap aramaya başladı. Geçtiğimiz günlerde yapılan indirim 14 Şubat tarihinde geçerli olmuştu. Yeni KDV indiriminin başlayacağı tarih ile ilgili henüz net bir açıklama yapılmadı. Konuyla ilgili güncel gelişmelerden haberdar olmak için sitemizi takip edebilirsiniz.