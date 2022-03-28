Edis Görgülü Kimdir? Edis Görgülü Kaç Yaşında?
Edis Görgülü birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında Edis Görgülü kimdir sorusu yer alıyor. Peki, Edis görgülü kimdir? Edis Görgülü kaç yaşında? Edis Görgülü şarkıları neler? İşte merak edilenler...
Edis Görgülü birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında Edis Görgülü kimdir ve Edis Görgülü kaç yaşında soruları yer aldı. Gündemde sık sık bahsedilen isimler arasında yer alan Edis Görgülü oldukça başarılı isimler arasında bulunuyor. Başarılı şarkıcı hakkında detaylar oldukça merak edildi. Edis Görgülü kimdir ve Edis Görgülü kaç yaşında sorularına cevap almak için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.
Edis Görgülü Kimdir?
Edis Görgülü birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında Edis Görgülü kimdir ve Edis Görgülü kaç yaşında soruları yer alıyor. Edis Görgülü 28 Kasım 1990 senesinde Londra'da dünyaya gelmiştir. İzmir'de çocukluğunu geçiren Edis'in annesi İngiltere'de bir kafede işletmecilik yapmıştır. Babası ise BBC Radio'da çalışmaktaydı. Edis iki yaşına geldiğinde ailesi Türkiye'ye dönüş yaptı. İzmir Özel Tevfik Fikret Lisesi'nden meuzn olmasının ardından e Galatasaray Üniversitesi İletişim Fakültesi'ni kazandı. Aynı zamanda İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı'nı kazandı. İki okulu aynı anda okumakta zorlanmasının ardından İstanbul Üniversitesi'ni bırakmak zorunda kaldı. Albüm yapma isteğini ilk zamanlarda gerçekleştiremeyen Edis menajeri sayesinde birçok ünlü isimle tanıştı. 1 Aralık 2014'te PDND Müzik araçlığı ile Benim Ol şarkısıyla çıkış yaptı. Edis Görgülü şarkıları ve filmleri şu şekilde sıralanabilir;
Diskografi
Stüdyo albümleri
Ân (2018)
Single'ları
'Benim Ol' (2014)
'Olmamış mı?' (2015)
'Vay' (2016)
'Dudak' (2016)
'Çok Çok' (2017)
'Güzelliğine' (feat. Emina Jahović) (2018)
'Paha Biçilemez Bir Şey Başlat' (2019)
'Efsane Sensin' (2019)
'Perişanım' (2020)
'Nirvana' (Gülşen ile) (2020)
'Martılar' (2021)
'Kâinat' (Anıl Piyancı ve Ekin Beril ile) (2021)
'Arıyorum' (2021)
Filmografi
Starlight (Netflix orijinal belgeseli) (2021)
Menajerimi Ara (2020)
Hayatımın Rolü (2012)
Dinle Sevgili (2011-12)
Ödülleri ve adaylıkları
2015 Dijital Dünyanın Enleri Ödülleri Yılın En İyi Çıkış Yapan Erkek Sanatçısı Edis Kazandı
Ege Üniversitesi Medya Ödülleri
En İyi Çıkış Yapan Sanatçı Kazandı
Altın Homeros İzmir'e Katkı Ödülleri Yılın İzmirli Sanatçısı Kazandı
Radyo Boğaziçi Müzik Ödülleri
En İyi Çıkış Kazandı
Vodafone Freezone Liselerarası Müzik Yarışması Umut Vaat Eden Genç Yetenek Kazandı
Kral Türkiye Müzik Ödülleri
En İyi Çıkış
Kazandı [38]
MGD Altın Objektif Ödülleri
En İyi Çıkış Yapan Sanatçı Kazandı
Cypaparazzi KKTC En İyiler Ödül Gecesi En İyi Çıkış Yapan Erkek Sanatçısı Kazandı
Altın Kelebek Ödülleri
En İyi Çıkış Yapan Solist Kazandı
GQ Türkiye Men of the Year
Yılın Çıkış Yapan Müzisyeni Kazandı
2016 Radyo Boğaziçi Müzik Ödülleri En İyi Cover 'Vay' Kazandı
2017 Radyo Boğaziçi Müzik Ödülleri En İyi Şarkı 'Dudak' Adaylık
Altın Kelebek Ödülleri En İyi Pop Müzik Erkek Edis Adaylık
En İyi Klip 'Çok Çok' Adaylık
Yılın Şarkısı Adaylık
2018 Radyo Boğaziçi Müzik Ödülleri En İyi Erkek Pop Müzik Sanatçısı Edis Kazandı
En İyi Şarkı 'Çok Çok' Adaylık
Fizy Müzik Ödülleri
En İyi Albüm Ân Kazandı
Yılın Bileti Ödülleri
En Beğenilen Erkek Sanatçı Edis Kazandı
Altın Kelebek Ödülleri En İyi Pop Müzik Erkek Kazandı
Yılın Şarkısı 'Yalan' Adaylık
En İyi Klip Adaylık
'Buz Kırağı' Adaylık
Magazinn.com Medya ve Sanat Ödülleri Yılın En İyi Bestesi 'Roman' Kazandı [51]
Yılın En İyi Düeti 'Güzelliğine' Kazandı