Edis Görgülü Kimdir? Edis Görgülü Kaç Yaşında?

Edis Görgülü Kimdir?



Edis Görgülü birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasındavesoruları yer aldı. Gündemde sık sık bahsedilen isimler arasında yer alan Edis Görgülü oldukça başarılı isimler arasında bulunuyor. Başarılı şarkıcı hakkında detaylar oldukça merak edildi.vesorularına cevap almak için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.Edis Görgülü birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasındavesoruları yer alıyor. Edis Görgülü 28 Kasım 1990 senesinde Londra'da dünyaya gelmiştir. İzmir'de çocukluğunu geçiren Edis'in annesi İngiltere'de bir kafede işletmecilik yapmıştır. Babası ise BBC Radio'da çalışmaktaydı. Edis iki yaşına geldiğinde ailesi Türkiye'ye dönüş yaptı. İzmir Özel Tevfik Fikret Lisesi'nden meuzn olmasının ardından e Galatasaray Üniversitesi İletişim Fakültesi'ni kazandı. Aynı zamanda İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı'nı kazandı. İki okulu aynı anda okumakta zorlanmasının ardından İstanbul Üniversitesi'ni bırakmak zorunda kaldı. Albüm yapma isteğini ilk zamanlarda gerçekleştiremeyen Edis menajeri sayesinde birçok ünlü isimle tanıştı. 1 Aralık 2014'te PDND Müzik araçlığı ile Benim Ol şarkısıyla çıkış yaptı. Edis Görgülü şarkıları ve filmleri şu şekilde sıralanabilir;DiskografiStüdyo albümleriÂn (2018)Single'ları'Benim Ol' (2014)'Olmamış mı?' (2015)'Vay' (2016)'Dudak' (2016)'Çok Çok' (2017)'Güzelliğine' (feat. Emina Jahović) (2018)'Paha Biçilemez Bir Şey Başlat' (2019)'Efsane Sensin' (2019)'Perişanım' (2020)'Nirvana' (Gülşen ile) (2020)'Martılar' (2021)'Kâinat' (Anıl Piyancı ve Ekin Beril ile) (2021)'Arıyorum' (2021)FilmografiStarlight (Netflix orijinal belgeseli) (2021)Menajerimi Ara (2020)Hayatımın Rolü (2012)Dinle Sevgili (2011-12)Ödülleri ve adaylıkları2015 Dijital Dünyanın Enleri Ödülleri Yılın En İyi Çıkış Yapan Erkek Sanatçısı Edis KazandıEge Üniversitesi Medya ÖdülleriEn İyi Çıkış Yapan Sanatçı KazandıAltın Homeros İzmir'e Katkı Ödülleri Yılın İzmirli Sanatçısı KazandıRadyo Boğaziçi Müzik ÖdülleriEn İyi Çıkış KazandıVodafone Freezone Liselerarası Müzik Yarışması Umut Vaat Eden Genç Yetenek KazandıKral Türkiye Müzik ÖdülleriEn İyi ÇıkışKazandı [38]MGD Altın Objektif ÖdülleriEn İyi Çıkış Yapan Sanatçı KazandıCypaparazzi KKTC En İyiler Ödül Gecesi En İyi Çıkış Yapan Erkek Sanatçısı KazandıAltın Kelebek ÖdülleriEn İyi Çıkış Yapan Solist KazandıGQ Türkiye Men of the YearYılın Çıkış Yapan Müzisyeni Kazandı2016 Radyo Boğaziçi Müzik Ödülleri En İyi Cover 'Vay' Kazandı2017 Radyo Boğaziçi Müzik Ödülleri En İyi Şarkı 'Dudak' AdaylıkAltın Kelebek Ödülleri En İyi Pop Müzik Erkek Edis AdaylıkEn İyi Klip 'Çok Çok' AdaylıkYılın Şarkısı Adaylık2018 Radyo Boğaziçi Müzik Ödülleri En İyi Erkek Pop Müzik Sanatçısı Edis KazandıEn İyi Şarkı 'Çok Çok' AdaylıkFizy Müzik ÖdülleriEn İyi Albüm Ân KazandıYılın Bileti ÖdülleriEn Beğenilen Erkek Sanatçı Edis KazandıAltın Kelebek Ödülleri En İyi Pop Müzik Erkek KazandıYılın Şarkısı 'Yalan' AdaylıkEn İyi Klip Adaylık'Buz Kırağı' AdaylıkMagazinn.com Medya ve Sanat Ödülleri Yılın En İyi Bestesi 'Roman' Kazandı [51]Yılın En İyi Düeti 'Güzelliğine' Kazandı