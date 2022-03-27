Rusya-Ukrayna savaşında toplu mezar trajedisi! Mariupol’deki mezarlar uydudan bile görünüyor!

Topçu ateşinin durduğu nadir saatlerde ise Mariupol halkı çareyi cesetleri açtıkları toplu mezarlara koymakta buldu. Hayalet şehir Mariupol'de 200 kişinin konulduğu dev bir toplu mezar olduğu bile söyleniyor.Ukrayna'daki Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Bürosu Temsilcisi Matilda Bogner 'Bölgede toplu mezarlar olduğuna yönelik bilgilerimiz giderek artıyor. Öyle ki buna dair uydu görüntüleri bile gelmeye başladı.Can güvenliği olmayan diğer sivillerin acilen tahliyesi için çalışılmalı' dedi. Rusya'nın işgal girişiminden önce 400 bin nüfusa sahip olan Mariupol, haftalardır yoğun bombardımanlara maruz kalıyor.Mariupol'de sığınak olarak kullanılan tiyatro binasının Ruslar tarafından bombalanmasıyla ilgili tartışmalar da sürüyor. 300 sivilin öldüğü saldırıyla ilgili Ukrayna Dışişleri Bakanı Dimitro Kuleba, 'Rusların burada sivillerin sığındığını bilmemesi imkânsız.O gün tiyatronun iki tarafına da 'Burada çocuklar var' yazısı asılmıştı. Moskova, bu saldırıyla savaş suçu işlemiştir' dedi. Öte yandan Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Vereşçuk'tan umut verici bir bilgi de geldi.Önceki gün Rus tanklarının giriş yaptığı Mariupol'de iki gündür insani tahliye koridorlarının işlevsel hale geldiğini söyleyen Vereşçuk 'Mariupol'den 6 bin 800, Melitopol'den 531 sivil, iki günde bu tahliye koridorlarıyla kentten çıkrıldı' dedi.LVİV'E ROKET YAĞDI: 5 YARALIHarkov, Rus Ordusu'nun bir günde 100'den fazla roketle hedef aldığı Ukrayna'nın bir kenti. Ateş altında acı günler geçiren Harkov halkı yine de umudunu kaybetmeden yaşam mücadelesi veriyor.Harkov'da sığınağa çevrilen bir metro istasyonunda klasik müzik konseri verildi. Ukrayna askerlerinin nöbet tuttuğu konserde yeraltında yaşama tutunmaya çalışanlar hep bir ağızdan Ukrayna Ulusal Marşı'nı söyledi.Aşağıda duygusal anlar yaşanırken yukarıda ise Harkov belediye çalışanları, kentin tarihi meydanındaki heykelleri kum torbasıyla kapatarak saldırılara karşı koruma altına almak için hazırlık yapıyordu.Öte yandan Ukrayna'nın en batısındaki Lviv kentinin tarihi Bernardine Kilisesi ve Manastırı'nın camları da füze saldırısına karşı tahtalarla korumaya alındı. Öte yandan dün Lviv'e yapılan roketli saldırılarda 5 sivil yaralandı.