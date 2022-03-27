Kimlik kartlarında yeni dönem! Bakan Soylu duyurdu: Çipli kartlar artık...

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Van Emniyet Müdürlüğü Konferans Salonu'nda düzenlenen 'Nüfus Personeli Eğitim Programı'nda konuştu. Bakan Soylu yaptığı konuşmada kimlik kartlarıyla ilgili yapılan yeni çalışmaya ilişkin bilgi vererek "İşin yüzde 80'ini bitirdik" dedi. Bakan Soylu yaptığı son dakika açıklamasında yeni kimlik kartları, yeni ehliyetlerin ve kredi kartı özelliklerinin çipli kimlik kartlarında birleştirilmesi gibi konularda çok önemli bilgiler verdi.Nüfusta önemli bir mesafe aldıklarını belirten Bakan Soylu, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tensipleri oldu ve Türkiye hakikaten MERNİS dediğimiz, şu anda gelişmiş ülkelerin bile birçoğunun altyapısı olmayan bir büyük projeyi faaliyete geçirdi. Aynı zamanda yönetti, eksikliklerini giderdi ve bütün kurumlarla entegrasyonunu sağladı. Bu olağanüstü bir şeydir. Esas itibariyle bugün e- devlet sistemimizin en önemli alt yapısını oluşturdu" dedi.Pasaport, ehliyet ve kimlik kartlarının nüfus idareleri tarafından tek elden verilmesi sürecine de değinen Bakan Soylu, şöyle konuştu:"Geldiğimizde, kimlik kartı sadece Düzce ve bir kısmı da Kırıkkale'de veriliyordu. Biraz benim acemiliğime denk geldi. Üçünü nüfus idaresinde vermeye başladık. Bir de 81 vilayette kimliklerinde aynı anda verilmesinin onayını başlattık. Günde belli bir miktarda yaptığımız işlem, öyle bir noktaya geldi ki hem bir yenileme ve değişim ortaya koyuyorsunuz hem de hacmi artırıyorsunuz. Pasaport ortalama günde 10 bin, yaklaşık 6-7 bindi şimdi 14-15 civarında ehliyette, yaklaşık gününe göre 50 ile 60 ve zaman zaman 120 bine çıktığı da var kimlik veriliyor. Bugünkü aklım olsaydı yapmazdım. Dedik ki pazartesi günü üçünü bir arada vermeye başlayacağız. Ya mübarek seni birisi mi kovalıyor. De ki pazartesi günü 81 vilayete çıkartıyorum. 15 gün sonra ehliyete başlıyorum.Diğer 15 gün sonra pasaporta başlıyorum. Heyecanla birlikte arkadaşlarımızda yüklendiler. O günkü genel müdürümüz, hep beraber bu işe girdik. Bir hafta boyunca uyumadık. Ufak tefek arızalar oldu, ama belki dünyada olmayacak bir değişimi bir sistemi bir taraftan aldık bir tarafa geçirmiş olduk. Onu sağlayınca dedik ki bu nüfus idarelerine yılda ortalama 25 milyon insan girer. Bu az bir rakam değil. Bir devletin eğer vatandaş memnuniyetine ait bir sorumluğu söz konusu ise en önemli şekilde düzeltilmesi gereken yerlerden bir tanesi nüfus idareleridir."Nüfus idarelerinin konseptlerini değiştirdiklerini ardından da yazılımlarını çok iyi bir noktaya getirdiklerini belirten Bakan Soylu, "Bir randevu sistemi vardı, çok sıkıntılıydı. O randevu sistemini çok iyi bir noktaya taşıdık. Türkiye'de ilk kez hem bilgisayarı hem telefon üzerinden randevu alınabilecek devlet kurumu haline getirdik. Böylece Alo 199 dediğimiz randevu sistemindeki yoğunluk azalttık. Netice itibarıyla burada nüfus konseptlerimizle beraber vatandaşlarımızın aynen modern bankalar gibi hizmet alabileceği bir mekan haline getirdik. Turuncu bir renk koyduk. Hakikaten insanımızın içine girdiği zaman içinin ferahlayabileceği bir renk" dedi.Kimlik kartı ile ehliyetin birleştirilmesine de değinen Bakan Soylu, "Bizim arkadaşlarımız yazılım konusunda çok üstünler. İnanıyoruz ve güveniyoruz. Şunu ifade edeyim, burada yüklemeye geçtik ve 3 milyonun üzerinde ehliyet kimliğe yüklendi. Yetmedi, e-imza ile ilgili bir adım atalım. Çünkü bu çok önemli. Elektronik sistemin, hayatın içerisine tamamen girmesini temin ederek, buna da olmaz dediler. Orda da işi oldu bittiye getirdik. Netice itibarıyla bir tarih verdik, Allah'a hamdolsun e-imzayı şu anda kimliğimize yükleyebilme kabiliyetini ortaya koyduk" diye konuştu.Bakan Soylu 3 söz verdiklerini de hatırlatarak, "Üçüncüsü de acaba kimliklerimize bir ödeme sistemi yükleyebilir miyiz? İşin yüzde 80'ini bitirdik. Bu da yeni bir şey. Yani kimlik kartlarımız var. Kredi kartı kullanılabilecek bir işlemi şu anda yürütüyoruz. Maliye Bakanımız da 'ben bu işe varım' dedi. Dünyada bunu kullanan ülkeler var. Çünkü bizim elimizde bir imkan var. Elimizdeki imkan şu, MERNİS ve nüfus verilerimiz doğruluğunu teyit edebilecek anlayışla beraber eşleştirme yapabilecek kabiliyet sahip. Bunu da sağlayabilir ve inanıyorum ki bu da bir vesile ile oluşabilecek" dedi.Nüfus idaresinin 200 yıllık olduğunu ve çok eski bilgiler bulunduğunu söyleyen Soylu, "Bu eski bilgilerin dijital arşive geçirilmesi lazımdı. Nüfus Genel Müdürlüğümüz bütün arkadaşlarla beraber Türkiye'nin en büyük dijital arşiv projesini gerçekleştirdi ve bütün bilgileri dijital arşivine aktardı.Hakikaten takdir edilecek ve bütün dünya tarafından da örnek olabilecek bir projeyi Nüfus Genel Müdürlüğümüz sağladı. Bütün bunlarla birlikte hakikaten bir kişi kendi geçmişi ile ilgili bir soyağacı çıkarmak isterse, bunu rahat alabileceği bir soyağacı da dahil olmak üzere birçok adım attık. Sadece bunlar değil. Nüfus müdürlüğünün çok geçmişten başlayan, 'öldü' denilen bir projeyi, buradan da Aselsan'a minnettarım ve müteşekkirim.İçişleri Bakanlığı mühendislerince yerli ve milli yazılımla geliştirilen nüfusmatik' sayesinde vatandaşlar, nüfus müdürlüklerindeki işlemlerini kısa sürede gerçekleştiriyor. Kırıkkale'de de hizmet vermeye başlayan uygulama, vatandaşlara büyük kolaylık sağlıyor. İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından nüfus müdürlüklerinin iş yükünü azaltmak ve işlemleri kolaylaştırmak amacıyla hayata geçirilen 'nüfusmatik', büyük kolaylık sağlıyor. Yerli ve milli yazılımla geliştirilen ve 81 ilde faaliyete geçen 'nüfusmatik', Kırıkkale İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü'nde de aktif bir şekilde kullanılıyor.Nüfusmatiklerle yapılacak işlemler arasında adres beyanı, sürücü belgeleri ile kimliklerin uyumlandırılması, randevu, e-imza, yeni kimlik başvurusu gibi temel nüfus işlemleri yer alıyor. Cihazın kolay uygulanabilir menüsü sayesinde vatandaşlar, vakit kaybetmeden saniyeler içinde işlemini yapabiliyor. Cihazın basit kullanımının yanı sıra güvenlik donanımı da dikkat çekiyor. Özellikle pasaport başvurularında gereken ve şifre değişikliği esnasında kimlik doğrulamada talep edilen parmak izi sebebiyle ikinci şahısların işlem yapması da engelleniyor.İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü'nü ziyaret eden Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, nüfusmatikte işlem yapmak isteyen bir vatandaşa cihazın kullanımıyla ilgili yardımcı oldu. Adres beyanı yapmak isteyen vatandaş, kısa sürede işlemini gerçekleştirdi.Nüfusmatik uygulaması hakkında bilgiler aktaran Tekbıyıkoğlu, "Buradaki amaç vatandaşın kendi randevu işlemlerinden tutun nüfusla ilgili hemen hemen bütün işlemleri burada beyan edildiği üzere, şifre işlemleri, e-imza yükleme, adres beyanı, randevu işlemleri, kimlik kartına sürücü belgesi yükleme ve 15 yaşın altındaki kendi çocuklarına yeni nüfus cüzdanı çıkartma işlemlerini gerçekleştirebiliyorlar" dedi.Nüfusmatik uygulamasından vatandaşların memnun olduğunu anlatan Tekbıyıkoğlu, "Buradaki amaç işlemlerin hızlı bir şekilde yapılması, sıraların kuyrukların veya personelin meşgul edecek işlemlerin yeni teknolojik tasarımla ortaya çıkarılan bu nüfusmatik üzerinden gerçekleştirilmesi faaliyeti. Vatandaşlarımız günün herhangi bir saatinde gelip kimlik kartlarındaki yükledikleri akıllı sistemlerle ve parmak izi doğrulamasıyla beraber bu saydığım hizmetlerin hepsini verebiliyorlar. Biraz önce de bir vatandaşımızla beraber işlemleri gerçekleştirdik. Vatandaşımızın da bu konuda bir memnuniyeti var" diye konuştu.Tekbıyıkoğlu, nüfusmatik uygulamasının İçişleri Bakanlığı mühendisleri tarafından yerli ve milli yazılımla geliştirildiğini ifade ederek, "Bu hizmet genişleyerek devam edecek. Nüfusu 50 binin üzerinde olan muhtarlıklarda, havalimanlarında, belediyelerde ve Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde nüfusmatiklerin yer almasına ilişkin planlamalar ise devam ediyor. Vatandaşlarımız nüfusmatik ile daha fazla karşılaşacaklar" şeklinde konuştu.Burada belediye başkanlarımız var. Bütün devlet kurumlarına, Türkiye'deki tüm mekansal birimlerin fotoğraflarını çekerek tüm evleri ve haneleri o mekansal birimlere yerleştirerek, belediyeden tutun sağlığa kadar, ne kadar kamu kurum ve kuruluşu varsa, güvenliğe kadar, afata kadar. Allah korusun bir deprem olduğunda hangi katta kim kaç kişiyle beraber kalabiliyor diye anında ortaya çıkarabilecek mekansal adrese dayalı kayıt sistemini ortaya koyan muhteşem bir sistemi tamamladık ve bitirdik. Bunu Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın Coğrafi Bilgi Sistemleri ile beraber eşleştirdiğimiz andan itibaren, şimdi onlar buradan yürüyorlar biz de buradan yürüyoruz bir yerde buluşacağız, bu arada mekansal adrese dayalı kayıt sistemini de bitirdik. Devlete birçok faydası olan bir MR'ı, bir tomografiyi çekebilme kabiliyetine sahip" dedi.Bakan Soylu, buradaki toplantının ardından "Gençlik Buluşması' için Hacıbekir Kültür Merkezi'ne geçti. Burada Vanlı gençlerle bir araya gelen Bakan Soylu, telefonla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı aradı. Telekonferansla Vanlı gençlere hitap eden Erdoğan, toplu açılışların yanı sıra Van'da gençlerle danışma meclisi yapmayı planladığını söyledi. Erdoğan, "Biz de Van'a geldiğimizde inanıyorum ki sizlerle bunu çok daha farklı bir şekilde yaşayacağız. Gençlerimizin gözlerinden öpüyorum. Rabbim yar ve yardımcımız olsun diyorum. İnşallah en kısa zamanda Van'da sizlerle beraber olmak üzere sizleri Allah'a emanet ediyorum" dedi.Bakanı Soylu ise, "Cumhurbaşkanım hakikaten çok heyecanlı ve sizi sabırsızlıkla bekleyen bir gençlik var burada. Ben inanıyorum ki talimatlarınız çerçevesinde bu gençlerle, Van farklı olacak inşallah" diye konuştu. Telefon konuşmasından sonra gençlerle sohbet eden Bakan Soylu, seslendirilen Van türkülerine de eşlik etti. Soylu'nun buluşmaya katılan gençlerden birinin doğum gününü kutlayarak pasta kesmesi ve kendisine yöneltilen soruları cevaplamasının ardından program sona erdi.