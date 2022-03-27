Hrant Dink cinayetinde flaş gelişme: Ahmet İskender Türkiye'ye getirildi
Hrant Dink cinayetinin firari sanığı Ahmet İskender Emniyet İstihbarat Başkanlığı, Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ve İnterpol-Europol Daire Başkanlığı'nın çalışmalarıyla Kırgızistan'da yakalanarak Türkiye'ye getirildi.
Gazeteci Hrant Dink suikastında kullanılan silahı sakladığı, faile cinayet için borç para verdiği, cep telefonunu cinayet için iletişim aracı olarak kullandırdığı tespit edilen ve olayın firari sanığı olarak aranan Ahmet İskender, Emniyet İstihbarat Başkanlığı, Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ve İnterpol-Europol Daire Başkanlığı'nın çalışmalarıyla Kırgızistan'da yakalanarak Türkiye'ye getirildi.
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