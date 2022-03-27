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Hrant Dink cinayetinde flaş gelişme: Ahmet İskender Türkiye'ye getirildi

Hrant Dink cinayetinin firari sanığı Ahmet İskender Emniyet İstihbarat Başkanlığı, Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ve İnterpol-Europol Daire Başkanlığı'nın çalışmalarıyla Kırgızistan'da yakalanarak Türkiye'ye getirildi.

Hrant Dink cinayetinde flaş gelişme: Ahmet İskender Türkiye'ye getirildi
Ekleme: 27.03.2022 - 16:32 Güncelleme: 27.03.2022 - 16:37 / Editör: Ozge Selin
Hrant Dink cinayetinde flaş gelişme: Ahmet İskender Türkiye'ye getirildi
Gazeteci Hrant Dink suikastında kullanılan silahı sakladığı, faile cinayet için borç para verdiği, cep telefonunu cinayet için iletişim aracı olarak kullandırdığı tespit edilen ve olayın firari sanığı olarak aranan Ahmet İskender, Emniyet İstihbarat Başkanlığı, Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ve İnterpol-Europol Daire Başkanlığı'nın çalışmalarıyla Kırgızistan'da yakalanarak Türkiye'ye getirildi.

Hrant Dink cinayetinde flaş gelişme: Ahmet İskender Türkiye'ye getirildi

Ayrıntılar Geliyor...
Hrant Dink cinayetinde flaş gelişme: Ahmet İskender Türkiye'ye getirildi
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