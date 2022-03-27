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Ekrem İmamoğu ağaç katliamından değil görüntülerden rahatsız oldu!

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun, “MOBESE meselesi ciddi meseledir. Özel yaşama müdahaledir” diyerek ağaç katliamını örtme girişimi tepki topladı.

Ekrem İmamoğu ağaç katliamından değil görüntülerden rahatsız oldu!
Ekleme: 27.03.2022 - 09:12 Güncelleme: 27.03.2022 - 09:19 / Editör: Ozge Selin
Ekrem İmamoğu ağaç katliamından değil görüntülerden rahatsız oldu!
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, İBB yönetiminin Beşiktaş ilçesi Çırağan Caddesinde 112 çınar ağacını kesmesine yönelik görüntülerin yayınlanmasına ilişkin 'Mobese meselesi ciddi meseledir. Özel yaşama müdahaledir' şeklindeki açıklaması tepki topladı.

AK Parti Genel Başkanvekili Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Hasan Turan, 'Ağaç katliamını perdelemek için tipik şark kurnazlığıyla, 112 koca çınarın kesilmesi değil görüntülerin sızdırıldığı haberleştiriliyor.

Ekrem İmamoğu ağaç katliamından değil görüntülerden rahatsız oldu!

Hizmet kabızı olanların yalan ve iftira konusunda yarışmasını milletimiz ibretle izliyor. Trollerin etkisi beklendiği gibi olmayınca fondaş ve yandaş medyaya ısmarlanan bu panik ve düzmece haberler, İstanbul'daki beceriksizliğin açık vesikasıdır. Güneş balçıkla sıvanmıyor' dedi.

Ekrem İmamoğu ağaç katliamından değil görüntülerden rahatsız oldu!

PROTESTO ETTİLER
Mimari ve Şehircilik Platformu üyeleri, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Beşiktaş Çırağan Caddesi'nde çınar ağaçlarını kesmesine tepki gösterdi.
Platform üyeleri tarafından dövizler açılarak basın açıklaması yapıldı.

Ekrem İmamoğu ağaç katliamından değil görüntülerden rahatsız oldu!

Ağaçların kesildiği caddede yapılan açıklamada, 'Hastalıkla mücadele etmek yerine neden bu ağaçları kestiniz? Kesilen ağaçların yerine reklam panoları mı kuracaksınız?

Tüm süreçleri es geçerek İstanbul'umuzun tarihine şahitlik eden bu çınar ağaçlarını neden katlettiniz' ifadeleri kullanıldı.
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