Arda ile Omuz Omuza Kıymalı Empanadas Nasıl Yapılır? Evde Kolay Kıymalı Empanadas Tarifi

Kıymalı Empanadas Tarifi için Gerekli Malzemeler

Kıymalı Empanadas Nasıl Yapılır?

Kıymalı Empanadas birçok kişi tarafından merak edilen tarifler arasında yer alıyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasındavesoruları yer alıyor. İspanya ve Arjantin mutfaklarında sık sık kullanılan bu tarif Arda ile Omuz Omuza isimli programda yapılmasının ardından oldukça merak edildi.vesorularına cevap almak için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında kıymalı empanadas için gerekli malzemeler nelerdir soruları yer alıyor. Bu noktada dikkat etmeniz gerekenler arasında malzemelerin kalitesi yer almaktadır. Bu nedenle ürünleri seçerken kalitesine ve tazeliğine dikkat etmeniz tavsiye edilir. İşte oldukça merak edilen kıymalı empanadas için gerekli malzemler;Hamuru için malzemeler;½ su bardağı su1 yumurta1 tatlı kaşığı sirke3 su bardağı un1 tatlı kaşığı tuzYaklaşık 75 gram tereyağıİç harcı için malzemeler;300 gram az yağlı kıyma1 adet orta boy kuru soğan2 yemek kaşığı zeytinyağı1 yemek kaşığı domates salçasıTuzKarabiberÜzeri için malzemeler;1 adet yumurta sarısı1 yemek kaşığı suArda ile Omuz Omuza programında yapılan kıymalı empanadas birçok kişinin ilgisini çekti. Bu nedenle en sık aratılan sorulardan biri desoruları yer alıyor. Öncelikle tarife başlarken su, yumurta ve sirkeyi bir kabın içine alın. Ardından mikser ile bu üç malzemeyi çırpmaya başlayın. Unu da ekledikten sonra üzerine tuzunu ve tereyağını da ekleyin. Tüm malzemeleri yoğurmaya başlayın. Hamur kıvamını aldıktan sonra üzerini streç film ile kapatın. Ardından buzdolabına koyarak yaklaşık 45 dakika boyunca bekletin. Bu sırada kuru soğanları yemeklik bir şekilde doğrayın. Tavaya soğanları ekledikten sonra zeytinyağı ile soğanları soteleyin. Kıymayı da üzerine ekleyip tuz ve karabiberini ilave edin. Son olarak salçayı da ekleyin ve kavurma işlemini tamamladıktan sonra dinlenmesi için bir kenara alın. Hamurunuzu buzdolabından çıkarın ve 6 eşit parçaya ayrın. Merdane ile incecik yuvarlaklar oluşturmaya çalışı. Hamurların yarısına kıymalı harçtan koyun. Ardından yarım ay şeklinde kapatın. Tepsiye bu hamurları dizin ve üzerine yumurta sarısı ile suyu çırparak sürün. Önceden ısıttığınız 180 derecelik fırının içinde 30 dakika boyunca pişirin. Üzerinin iyice kızarmasını bekledikten sonra servis ederek afiyetle kıymalı empanadas tarifinizi tüketebilirsiniz.vesoruları birçok kişi tarafından oldukça merak edildi. Konuyla ilgili birçok detayı sizler için derledik. Konu hakkında güncel bilgilerden haberdar olmak için sitemizi takip edebilirsiniz.