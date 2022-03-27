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Arda ile Omuz Omuza Kıymalı Empanadas Nasıl Yapılır? Evde Kolay Kıymalı Empanadas Tarifi

Evde kolay kıymalı empanadas tarifi birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında kıymalı empanadas nasıl yapılır sorusu yer alıyor. Peki, kıymalı empanadas tarifi nedir? Kıymalı empanadas nasıl yapılır? Kıymalı Empanadas tarifi nasıl yapılır? İşte merak edilenler...

Ekleme: 27.03.2022 - 17:08 Güncelleme: 27.03.2022 - 17:11 / Editör: Ozge Selin
Arda ile Omuz Omuza Kıymalı Empanadas Nasıl Yapılır? Evde Kolay Kıymalı Empanadas Tarifi
Kıymalı Empanadas birçok kişi tarafından merak edilen tarifler arasında yer alıyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında kıymalı empanadas nasıl yapılır ve kıymalı empanadas tarifi nedir soruları yer alıyor. İspanya ve Arjantin mutfaklarında sık sık kullanılan bu tarif Arda ile Omuz Omuza isimli programda yapılmasının ardından oldukça merak edildi. Kıymalı Empanadas nasıl yapılır ve kıymalı empanadas nasıl yapılır sorularına cevap almak için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.

Arda ile Omuz Omuza Kıymalı Empanadas Nasıl Yapılır? Evde Kolay Kıymalı Empanadas Tarifi

Kıymalı Empanadas Tarifi için Gerekli Malzemeler


Kıymalı empanadas tarifi birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında kıymalı empanadas için gerekli malzemeler nelerdir soruları yer alıyor. Bu noktada dikkat etmeniz gerekenler arasında malzemelerin kalitesi yer almaktadır. Bu nedenle ürünleri seçerken kalitesine ve tazeliğine dikkat etmeniz tavsiye edilir. İşte oldukça merak edilen kıymalı empanadas için gerekli malzemler;

Hamuru için malzemeler;

½ su bardağı su

1 yumurta

1 tatlı kaşığı sirke

3 su bardağı un

1 tatlı kaşığı tuz

Yaklaşık 75 gram tereyağı

İç harcı için malzemeler;

300 gram az yağlı kıyma

1 adet orta boy kuru soğan

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 yemek kaşığı domates salçası

Tuz

Karabiber

Üzeri için malzemeler;

1 adet yumurta sarısı

1 yemek kaşığı su


Arda ile Omuz Omuza Kıymalı Empanadas Nasıl Yapılır? Evde Kolay Kıymalı Empanadas Tarifi

Kıymalı Empanadas Nasıl Yapılır?


Arda ile Omuz Omuza programında yapılan kıymalı empanadas birçok kişinin ilgisini çekti. Bu nedenle en sık aratılan sorulardan biri de kıymalı empanadas nasıl yapılır soruları yer alıyor. Öncelikle tarife başlarken su, yumurta ve sirkeyi bir kabın içine alın. Ardından mikser ile bu üç malzemeyi çırpmaya başlayın. Unu da ekledikten sonra üzerine tuzunu ve tereyağını da ekleyin. Tüm malzemeleri yoğurmaya başlayın. Hamur kıvamını aldıktan sonra üzerini streç film ile kapatın. Ardından buzdolabına koyarak yaklaşık 45 dakika boyunca bekletin. Bu sırada kuru soğanları yemeklik bir şekilde doğrayın. Tavaya soğanları ekledikten sonra zeytinyağı ile soğanları soteleyin. Kıymayı da üzerine ekleyip tuz ve karabiberini ilave edin. Son olarak salçayı da ekleyin ve kavurma işlemini tamamladıktan sonra dinlenmesi için bir kenara alın. Hamurunuzu buzdolabından çıkarın ve 6 eşit parçaya ayrın. Merdane ile incecik yuvarlaklar oluşturmaya çalışı. Hamurların yarısına kıymalı harçtan koyun. Ardından yarım ay şeklinde kapatın. Tepsiye bu hamurları dizin ve üzerine yumurta sarısı ile suyu çırparak sürün. Önceden ısıttığınız 180 derecelik fırının içinde 30 dakika boyunca pişirin. Üzerinin iyice kızarmasını bekledikten sonra servis ederek afiyetle kıymalı empanadas tarifinizi tüketebilirsiniz.

Kıymalı empanadas nasıl yapılır ve evde kolay kıymalı empanadas tarifi nedir soruları birçok kişi tarafından oldukça merak edildi. Konuyla ilgili birçok detayı sizler için derledik. Konu hakkında güncel bilgilerden haberdar olmak için sitemizi takip edebilirsiniz.
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