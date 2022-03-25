Roketsan'dan dikkat çeken paylaşım: Nokta vuruş yeteneği! İşte TRG-230 füzesinin özellikleri...
Roketsan sosyal medya hesabı Twitter'dan TRG-230 füzesi ile ilgili dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Roketsan paylaşımında, "TRG-230 her türlü koşulda kısa sürede hazırlık, hassas angajman ve nokta vuruş yeteneği ile yüksek doğrulukta tespit edilmiş hedeflerde, radar mevzilerinde, topçu ve hava savunma sistemlerinde etkin sonuç sağlar." ifadelerini kullandı.
Roketsan'ın internet sitesindeki TRG-230 füzesi ile ilgili bilgilerde, füzenin yüksek isabet ve tahrip gücüne sahip olduğu belirtiliyor.
İŞTE TRG-230 FÜZESİNİN ÜSTÜN ÖZELLİKLERİ!
20 - 70 km menzil arasındaki yüksek öncelikli hedeﬂer üzerinde yoğun ve etkili ateş gücü yaratmaktadır. TRG-230 Füzesi; Roketsan tarafından geliştirilen Çok Namlulu Roket Atar Silah Sistemi ile uygun arayüzlere sahip farklı tipteki platformlar üzerinden atılabilmektedir.
Sistem Özellikleri
7/24 Her Türlü Hava ve Arazi Şartında Kullanım
Kısa Atışa Hazırlık Süresi
Nokta Vuruş Yeteneği
Düşük İstenmeyen Etki
Hassas Angajman Yeteneği
Podlu Taşıma Depolama ve Kullanım
Uygun Hedefler
Yüksek Doğrulukta Tespit Edilmiş Hedeﬂer
Topçu ve Hava Savunma Sistemleri
Radar Mevzileri
Toplanma Bölgeleri
Lojistik Tesisler
Komuta, Kontrol ve Haberleşme Sistemleri
Yüksek Öncelikli Diğer Hedeﬂer