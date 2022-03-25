Roketsan'dan dikkat çeken paylaşım: Nokta vuruş yeteneği! İşte TRG-230 füzesinin özellikleri...

Roketsan sosyal medya hesabı Twitter'dan TRG-230 füzesi ile ilgili dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Roketsan paylaşımında, "TRG-230 her türlü koşulda kısa sürede hazırlık, hassas angajman ve nokta vuruş yeteneği ile yüksek doğrulukta tespit edilmiş hedeflerde, radar mevzilerinde, topçu ve hava savunma sistemlerinde etkin sonuç sağlar." ifadelerini kullandı.

Roketsan'ın internet sitesindeki TRG-230 füzesi ile ilgili bilgilerde, füzenin yüksek isabet ve tahrip gücüne sahip olduğu belirtiliyor.İŞTE TRG-230 FÜZESİNİN ÜSTÜN ÖZELLİKLERİ!20 - 70 km menzil arasındaki yüksek öncelikli hedeﬂer üzerinde yoğun ve etkili ateş gücü yaratmaktadır. TRG-230 Füzesi; Roketsan tarafından geliştirilen Çok Namlulu Roket Atar Silah Sistemi ile uygun arayüzlere sahip farklı tipteki platformlar üzerinden atılabilmektedir.Sistem Özellikleri7/24 Her Türlü Hava ve Arazi Şartında KullanımKısa Atışa Hazırlık SüresiNokta Vuruş YeteneğiDüşük İstenmeyen EtkiHassas Angajman YeteneğiPodlu Taşıma Depolama ve KullanımUygun HedeflerYüksek Doğrulukta Tespit Edilmiş HedeﬂerTopçu ve Hava Savunma SistemleriRadar MevzileriToplanma BölgeleriLojistik TesislerKomuta, Kontrol ve Haberleşme SistemleriYüksek Öncelikli Diğer Hedeﬂer