Sözde milliyetçi gerçekte sözleşme feshi! CHP'li ABB'nin AK Parti hazımsızlığı bunu bile yaptırdı!

Slovakya'nın Bratislava kentinde düzenlenen Avrupa Kadınlar Bilek Güreşi Şampiyonası'nda Moldovalı rakibi Sofia Gnatiuc'u yenerek şampiyon olan milli sporcumuz Sude Nur Çakır, altın madalya kazandı. Fakat başarılı sporcu bu başarı sonrası mutluluğunu bile yaşayamadan CHP'li ABB tarafından hayal kırıklığına uğratıldı.

CHP'li ABB beklediğiniz gibi...Milli sporcumuz Sude Nur Çakır, geçtiğimiz hafta düzenlenen Avrupa Kadınlar Bilek Güreşi Şampiyonası'nda altın madalya kazanarak şampiyon olmuştu. Çakır, önce İstiklal Marşı'mızı tüm dünyaya dinletti sonra da rakiplerine verdiği tepkilerle izleyenlerin beğenisini toplamıştı.Fakat başarılı sporcumuzun mutluluğuna CHP'li ABB engel oldu. Ankara Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü, Sude Nur Çakır'ın sözleşmesini tek taraflı feshettii.Her konuşmasında milliyetçilikten bahseden Mansur Yavaş, milliyetçiliğinin de icraatleri gibi sadece lafta olduğunu bir kez daha gözler önüe serdi.Başarılı sporcumuz Sude Nur Çakır'ın sözleşmesinin, şampiyonluk sonrası AK Partili siyasetçilerin tebriklerini kabul etmesi nedeniyle gerçekleştiği öğrenildi.