Muhsin Yazıcıoğlu Neden Öldü? Muhsin Yazıcıoğlu Kimdir?

Muhsin Yazıcıoğlu Kimdir?



Muhsin Yazıcıoğlu Neden Öldü?



Muhsin Yazıcıoğlu’nun ölüm yıldönümü olması nedeniyle birçok kişi konu hakkında araştırmalara başladı. Bu nedenle en sık aratılanlar arasındavesoruları yer alıyor. Büyük Birlik Partisi’nin kurucusu Muhsin Yazıcıoğlu 2009 senesinde helikopter kazası sonucunda yaşamını yitirdi. Türk Milliyetçisi olan Muhsin Yazıcıoğlu oldukça sevilen isimler arasında yer alıyordu.vesorularına cevap almak için sitemizi takip edebilirsiniz.Muhsin Yazıcıoğlu ölüm yıldönümü nedeniyle anılıyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasındasorusu yer alıyor. Muhsin Yazıcıoğlu 31 Aralık 1954 tarihinde Sivas’ta dünyaya geldi. Ailesi çiftçilik yapan Yazıcıoğlu, Sivas ilinde eğitimini tamamladıktan sonra 1972 yılında Ankara Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi’ne girdi. Üniversite yıllarında Genç Ülkücü Hareketine katıldı. Ayrıca Ülkü Ocakları Genel Merkezi’nde çalışmaya başladı. 1978 senesinde Ülkücü Gençlik Derneği’ni kurmuştur. "MHP ve Ülkücü Kuruluşlar Davası'nda" yargılanan Muhsin Yazıcıoğlu 7,5 sene Mamak Cezaevi’nde bulundu. Bu sürenin 5,5 yılı ise hücrede geçmiştir. Ardından 1992 senesine kadar Milliyetçi Çalışma Partisi’nde Milletvekilliği yapmıştır. Ardından 5 arkadaşıyla birlikte Büyük Birlik Partisi’ni kurmuştur. 2007 yılında Büyük Birlik Partisi ile Sivas Milletvekili olmuştur. Evli ve iki çocuk babasıdır. 25 Mart 2009 yılında helikopter kazası nedeniyle vefat etti.Muhsin Yazıcıoğlu hakkında en çok merak edilen sorulardan biri desoruları yer alıyor. Ölüm yıldönümü olması nedeniyle saygı ve özlemle anılan Muhsin Yazıcıoğlu’nun vefatı hakkında detaylar merak ediliyor. Muhsin Yazıcıoğlu 25 Mart 2009 senesinde helikopter kazası sonucunda vefat etti. Yıldönümü nedeniyle Muhsin Yazıcıoğlu için yapılan paylaşımlar şu şekilde;-“Bir saniyenize bile hâkim değilsiniz. Bir saniyesine bile hâkim olamadığımız, hükmedemediğimiz bir hayat için, bir dünya için bu kadar fırıldak olmanın anlamı yok.” Muhsin Yazıcıoğlu-Büyük dava adamı Muhsin Yazıcıoğlu’nu vefat yıl dönümünde rahmetle anıyoruz.-Muhsin Yazıcıoğlu’nun annesi şöyle diyor; “İki oğlumdan biriydi. Evlatlarım arasından en az onu gördüydüm. ‘Devlet çağırıyor, millet bekliyor.’ der giderdi. O devleti bir kere bekledi, onda da devlet gelmedi...” Bu milletin yiğit evladı... Ruhun şâd olsun...-Ömrünü Türk-İslam ülküsüne adamış, bu uğurda zindanlarda yatmış, bu uğurda suikast sonucu şehit edilen #MuhsinYazıcıoğlu'nu saygı, sevgi ve rahmetle anıyorum.-Anadolu’nun yiğit evladı, dava adamı merhum Muhsin Yazıcıoğlu’nu şehadetinin 13. yıldönümünde şükran ve özlemle yâd ediyorum. Ruhu şad olsun.-Elim bir kaza sonucu hayatlarını kaybeden BBP Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki arkadaşları vefatlarının 13. yılında rahmetle anıyorum. Mekanları Cennet olsun 2008, Maltepe Stadı, 4 Eylül Sivas Kongresi yıl dönümü etkinliği-"Durun! Kapanmayın pencerelerim.Güneşimi kapatmayın. Beton çok soğuk, Üşüyorum... " Hep bu dizeleriyle hatırladığım Muhsin Yazıcıoğlu'nun vefatının 13'üncü yıl dönümü. Mekanı cennet olsun...