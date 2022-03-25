İzmir'de silah kazasında Uzman Çavuş Mahmut Güleş şehit oldu

İzmir'de bulunan Hava Eğitim Komutanlığı emrinde görevli Uzman Çavuş Mahmut Güleş, eğitim alanındaki silah kazası sonucu şehit olduğu bildirildi. Şehit Mahmut Güleş'in evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenildi. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, şehit Havacı Uzman Çavuş Mahmut Güleş için taziye mesajı yayımladı..

Adıyaman Valiliğinin Twitter hesabından yapılan açıklamada, İzmir'deki Hava Eğitim Komutanlığı emrinde görevli Adıyaman nüfusuna kayıtlı Havacı Uzman Çavuş Mahmut Güleş'in eğitim alanında silah kazası sonucu şehit olduğu belirtildi.Güleş'in şehadet haberinin derin bir acı ve üzüntüye neden olduğu aktarılan açıklamada, 'Bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize yüce Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile aziz milletimize başsağlığı ve sabır diliyoruz. Kahraman şehidimizin ruhu şad, mekanı cennet olsun.' ifadesi kullanıldı.Güleş'in şehadet haberi, Adıyaman'ın Doyran köyünde yaşayan ailesine verildi.