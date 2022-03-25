BBP Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu suikastında flaş gelişme! Davanın seyrini değiştirecek rapor

25 Mart 2009'da Kahramanmaraş'ta düşen helikopterde bulunan BBP Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüyle ilgili yürütülen davada flaş bir gelişme yaşandı. Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada 9 kişiden oluşan bilirkişi heyeti çalışmalarını tamamlayarak raporu yazmaya başladı. Yakın bir zamanda dosyaya girecek olan bilirkişi raporu; helikopterin suikast, kaza ya da ihmal sonucu mu düştüğü sorusuna cevap verecek ve bu nedenle soruşturmanın seyrini değiştirecek.

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinin Keş Dağı'nda 25 Mart 2009'da düşen helikopterde bulunan BBP Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu, Erhan Üstündağ, Yüksel Yancı, Murat Çetinkaya, İsmail Güneş ve helikopter pilotu Mustafa Kaya İstektepe'nin ölümüyle ilgili Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada 20 Haziran 2016'da 132 kişi hakkında kovuşturmaya yer olmadığına karar verildi.Yazıcıoğlu ailesi ve partinin itirazı üzerine Kahramanmaraş 2'nci Sulh Ceza Mahkemesi, 10 Nisan 2018'de şüphelilerden 20'si hakkında verilen takipsizlikkararını kaldırırken, 112 kişi hakkındaki itirazı reddetti.Bu kararla birlikte helikopterin düşmesiyle ilgili soruşturma dosyası yeniden açıldı. Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında bugüne kadar şüpheli, müşteki, tanık ve mağdurdan oluşan yaklaşık 200 kişinin ifadesi alındı. Yeni ifadeler ve delillerle birlikte 20 şüpheliyle başlayan dosyadaki şüpheli sayısı da arttı.Soruşturma kapsamında bazı şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkarılırken, bu kişilerin yakalanması için kolluk kuvvetlerinin çalışmaları devam ediyor.Soruşturma dosyası 200 klasörü aşarken; hava koşulları, helikoptere dışarıdan müdahale, savaş uçaklarının etkisi, pilotaj hatası gibi helikopterin düşmesiyleilgili bugüne kadar ortaya atılan çeşitli iddiaların tüm detaylarıyla araştırılması için Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 9 kişilik bilirkişi heyeti tayin edildi.Geçen yıl temmuz ayında göreve başlayan bilirkişi heyetindeki kişiler, bugüne kadar dosyada görev almamış ve alanlarında uzman kişiler arasından seçildi. Helikopter pilotu, F4-F16 pilotu, hava trafik uzmanı, motor mühendisi, 2 elektrik-elektronik mühendisi ile İTÜ Havacılık-Uzay Bilimleri Fakültesinde görevli 3 profesörden oluşan bilirkişi Anakara Esenboğa'daki helikopter enkazında da detaylı incelemelerde bulundu.