Başkan Erdoğan'dan Muhsin Yazıcıoğlu Mesajı!

BBP Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümünün 13'üncü yılı nedeniyle Ankara Selim Sırrı Tarcan Kapalı Spor Salonu'nda anma programı düzenlendi.Programa BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, BBP divan üyeleri, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, partililer ile çok sayıda davetli katıldı.BAŞKAN ERDOĞAN'DAN MESAJProgramda Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın gönderdiği mesaj okundu.Başkan Erdoğan, mesajında, 'Şehadetinin 13'üncü seneyi devriyesinde Muhsin Yazıcıoğlu kardeşimizi bir kez daha rahmetle, özlemle yad ediyorum. Muhsin Yazıcıoğlu doğruluktan ayrılmayan, hak bildiği yolda tek başına kalsa bile yürümekten çekinmeyen, yüreği daima ülkesi ve milleti için çarpan yiğit, mert, karakter abidesi bir kardeşimizdi. Muhsin kardeşim, siyasi hayatı boyunca samimiyeti, cesareti ve milli irade için verdiği kararlı mücadelenin yanı sıra darbecilere karşı sergilediği dik ve tavizsiz duruşuyla da milletimizin gönlünde taht kurmuştur. Şehadetinin üzerinden geçen 13 yıla rağmen milletimizin Muhsin Yazıcıoğlu'nu hep minnet duygularıyla hatırlamasını, ona karşı duyulan sevgi ve teveccühün işaretleri olarak görüyorum. Rabb'im, Muhsin Yazıcıoğlu kardeşime rahmetliyle, merhametiyle muamele etsin diyorum. Başta kurucusu olduğu Büyük Birlik Partisi olmak üzere tüm dava arkadaşlarına, ailesine ve sevenlerine tekrar başsağlığı diliyorum. Bu vesileyle vatanımız, bayrağımız, ezanımız ve ilayi kelimetullâh uğrunda can veren aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet niyaz ediyor, sizleri ve programa iştirak eden tüm vatandaşlarımı muhabbetle selamlıyorum' dedi.DESTİCİ: SİYASETE DAİR HİÇBİR ŞAİBE, ÜZERİNE BULAŞAMADIBBP lideri Mustafa Destici, programda yaptığı konuşmada, Muhsin Yazıcıoğlu'nun kendisine dair hiçbir hesabının olmadığını, her adımını ülkesine, milletine ve inançlarına duyduğu sevdayla attığını söyledi. Yazıcıoğlu'nun hayatı boyunca dosdoğru olduğunu belirten Destici, 'Hayatı boyunca doğruluğun bedelini ödemeye razı oldu, bunu bilerek yaşadı ve geriye tek bir adım atmadı. Hiçbir sermaye grubuyla hiçbir çıkar odağıyla hiçbir yabancı güçle hiçbir gayrimeşru faaliyetle yan yana ya da irtibatlı olmadı. Onun çıkarları hiç olmadı. Onun inandıkları, doğruları ve dava arkadaşları vardı. İnandıklarından da doğrularından da dava arkadaşlarından da hiç vazgeçmedi. Siyasete dair hiçbir şaibe onun üzerine bulaşamadı. Siyasetteki kirlikler onu hiçbir kirletemedi. Son gününe kadar yanında olmuş bir kardeşi, dava arkadaşı olarak, son anına kadar onun hep hayran olduğumuz, hep gurur duyduğumuz insani özelliklerinde herhangi bir değişme olduğuna ya da herhangi bir zaafa düştüğüne şahit olmadık. Muhsin Yazıcıoğlu'nu belki en çok bunun için sevdik' diye konuştu.'HİÇBİR ŞEYİ AHİRETE BIRAKMAYACAĞIZ'Destici, Yazıcıoğlu'nun ölümü ile ilgili hukuki süreci büyük titizlik ve kararlılıkla takip ettiklerini belirterek, şunları kaydetti:'Camia olarak yaşadığımız felaketin yaralarını sarmaya, camiamızı ayakta tutmaya çalışırken, diğer yandan büyük bir ciddiyet, titizlik ve kararlılıkla hukuki süreci takip ettik. Büyük Birlik Partisi, konuyla ilgili açılan tüm soruşturma ve davalarda, resmi olarak, şehitlerimizin aileleriyle birlikte, taraf ve müdahildir. Hukukun, şüphelilerin elinde olduğu ve muhataplarınızın tümünün maske taktığı şartlarda bile mücadelemizden vazgeçmedik. Sabrımız, tereddütlerimizden değil, her şeyin hukuk dairesi içinde, hukuk tarafından ve hukuka uygun yürümesini istediğimizdendir. Hiçbir arkadaşımız hiçbir şüphe duymasın. Yaşadığımız felaketi bütün yönleriyle aydınlatacağız. Daha önce de defalarca kararlılıkla ifade ettim; hukukun, faillerin elinde olduğu ve muhataplarımızın tümünün maske taktığı şartlarda bile mücadelemizden geri adım atmadık ve yine hiç kimsenin şüphesi olmasın; hiçbir şeyi ahirete bırakmayacağız.'