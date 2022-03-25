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Başak Cengiz'i katletmişti! Samuray kılıçlı katil Can Göktuğ Boz için hesap vakti!

İstanbul Ataşehir'de Türkiye'yi sarsan samuray kılıçlı vahşet ile ilgili bugün önemli gün. Başak Cengiz'i kaldırımda samuray kılıcıyla vahşice katlettiği gerekçesiyle hakkında dava açılan Can Göktuğ Boz'un yargılanmasına devam edildi. Başak Cengiz cinayeti davasında 2. celse başladı. Katil Can Göktuğ Boz, SEGBİS sistemi ile duruşmaya katıldı.

Başak Cengiz'i katletmişti! Samuray kılıçlı katil Can Göktuğ Boz için hesap vakti!
Ekleme: 25.03.2022 - 12:09 Güncelleme: 25.03.2022 - 12:17 / Editör: Ozge Selin
Başak Cengiz'i katletmişti! Samuray kılıçlı katil Can Göktuğ Boz için hesap vakti!
İstanbul Ataşehir'de mimar Başak Cengiz'i kaldırımda samuray kılıcıyla vahşice katlettiği gerekçesiyle hakkında dava açılan Can Göktuğ Boz'un yargılanmasına devam edildi. İstanbul Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davanın 2. celsesi başladı. Duruşmaya tutuklu sanık Can Göktuğ Boz SEGBİS sistemiyle katılırken müştekiler ve taraf avukatları mahkeme salonunda hazır bulundu.

TASARLAYARAK CANAVARCA HİSLE ÖLDÜRME

Kan donduran vahşetin ardından İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından konuyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında şüpheli Can Göktuğ Boz hakkında 'Tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

Başak Cengiz'i katletmişti! Samuray kılıçlı katil Can Göktuğ Boz için hesap vakti!

SEGBİS SİSTEMİYLE KATILIYOR

İstanbul Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davanın 2. celsesi bugün saat 11.00'de başladı. Duruşmaya tutuklu sanık Can Göktuğ Boz SEGBİS sistemiyle bağlanırken, müştekiler Başak Cengiz'in ailesi ve taraf avukatları da mahkeme salonunda hazır bulundu.

SKANDAL RAPOR ORTAYA ÇIKTI

Can Göktuğ Boz'un samuray kılıcı ile 9 Kasım 2021 günü vahşice katlettiği Başak Cengiz'in ölüme ilişkin ağırlaştırılmış müebbet ve 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle açılan davada Boz'un akıl sağlığına dair soru işaretleri net ve kesin olarak giderildi. Cezai sorumluluğu tam raporlarına rağmen sanık avukatı 'cezai sorumluluğu yok' raporu aldırdı.

2 RAPOR DA "AKIL SAĞLIĞI YERİNDE" DEDİ

Yargılamayı yürüten İstanbul Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesi, Adli Tıp Kurumu'ndan katilin akıl sağlığının yerinde olup olmadığına ilişkin rapor istedi. Rapor, "bir akıl sağlığı tespit edilmedi" dedi. İlk inceleme raporunun ardından Adli Tıp 4. İhtisas Kurulu da "yaptığı işin farkında ve pişmanlık duyuyor, çağrışımlar düzgün, amaca varıyor, ceza sorumluluğunu etkileyecek psikopatoloji saptanmadı" değerlendirmesi yaptı. Caninin 'cezai sorumluluğu tam' raporu 2 merciden onaylanmış oldu.

Başak Cengiz'i katletmişti! Samuray kılıçlı katil Can Göktuğ Boz için hesap vakti!

"ADLİ TIP HATALI" DENİLDİ

Tüm bu raporlara rağmen yarın görülecek olan davanın ikinci duruşması öncesi, sanık Can Göktuğ Boz'un avukatı, ceza sorumluluğunun olmadığına ilişkin İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzman'ından mütalaa alarak dosyaya sundu. 9 sayfalık uzman hekim mütalaasında sanığın daha önceki tedavi evraklarının incelendiği belirtilerek, aralıklı psikolojik tedavi aldığı ve 2014 yılında düşünce bozukluğunun kaybolduğu kaydedildi. Adli Tıp Kurumu'ndan alınan 'akıl sağlığı yerinde' raporlarının hatalı olduğu kanısına varıldığı belirtildi.

"ŞEKERİ NORMAL ÇIKAN BİRİNE ŞEKER HASTALIĞI YOK DENİLMEZ"

Can Göktuğ Boz'un şizofreni hastası olduğu vurgulanan mütalaada, şizofreninin kronik hastalıklar gibi olduğu belirtilerek şeker hastalığıyla ilgili de ilginç örnekler verildi. "İlaçlarını düzenli kullanıp diyetine uyan diyabet hastasının kan şekeri normal sınırda ölçülünce 'sende şeker hastalığı yok' denilemez" gibi ifadeler yer aldı.

Suç tarihinde de şizofreni hastalığının belirtilerinin devam ettiği öne sürülen raporda, 'tasarlayarak canavarca hisle öldürme' suçuna karşı ceza sorumluluğu olmadığı öne sürüldü.
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