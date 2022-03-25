  • USD: 14,81 - 14,83
  • EURO: 16,31 - 16,34
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

AÖF Sınav Yerleri Açıklandı Mı? AÖF Sınav Giriş Belgeleri Açıklandı Mı?

AÖF sınav giriş yerleri hakkında birçok kişi araştırmalarını hızlandırdı. En çok merak edilenler arasında ise AÖF sınav giriş yerleri açıklandı mı sorusu yer alıyor. Peki, AÖF sınav giriş yerleri açıklandı mı? AÖF sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak? AÖF sınav yerleri belli oldu mu? İşte merak edilenler...

Ekleme: 25.03.2022 - 16:11 Güncelleme: 25.03.2022 - 16:21 / Editör: Ozge Selin
AÖF Sınav Yerleri Açıklandı Mı? AÖF Sınav Giriş Belgeleri Açıklandı Mı?
AÖF sınav giriş yerleri birçok adayın beklediği haberler arasında yer alıyordu. Bugün itibariyle en sık aratılanlar arasında ise AÖF sınav yerleri açıklandı mı ve AÖF giriş belgeleri açıklandı mı soruları yer alıyor. Konuyla ilgili olarak birçok kişi araştırmalarını hızlandırdı. İktisat ve İşletme Fakültesi öğrencilerinin gireceği sınavın giriş yerleri merak ediliyor. AÖF sınav yerleri açıklandı mı ve AÖF sınav giriş yerleri açıklandı mı sorularına cevap almak için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.

AÖF Sınav Giriş Yerleri Açıklandı Mı?


AÖF öğrenciler sınav giriş yerlerinin açıklanıp açıklanmadığını oldukça merak ediyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında AÖF sınav giriş yerleri açıklandı mı sorusu yer aldı. Bugün itibariyle sınav giriş yerlerinin açıklandığı belirtildi. Giriş yerleri sorgulama ekranına AÖF’ün internet sitesi üzerinden ulaşabilirsiniz.


AÖF Sınav Yerleri Açıklandı Mı? AÖF Sınav Giriş Belgeleri Açıklandı Mı?

2022 Sınav Tarihleri Nasıl?


2022 yılında yapılan sınav tarihleri birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle 2022 sınav tarihleri en sık aratılanlar arasında yerini aldı. İşte 2022 ÖSYM takvimi;

2022 YKS TARİHLERİ
Yükseköğretim Kurumları Sınavı 1. Oturum (TYT)
SINAV TARİHİ: 18.06.2022
BAŞVURU TARİHİ: 11.02.2022- 07.03.2022
SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ: 20.07.2022
Yükseköğretim Kurumları Sınavı 2. Oturum (AYT)
SINAV TARİHİ: 19.06.2022
BAŞVURU TARİHİ: 11.02.2022- 07.03.2022
SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ: 20.07.2022
Yükseköğretim Kurumları Sınavı 3. Oturum (YDT)
SINAV TARİHİ: 19.06.2022
BAŞVURU TARİHİ: 11.02.2022- 07.03.2022
SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ: 20.07.2022
2022-MSÜ
SINAV TARİHİ: 27.03.2022
BAŞVURU TARİHİ: 13.01.2022 - 09.02.2022
SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ: 14.04.2022
Dikey Geçiş Sınavı
2022-DGS
SINAV TARİHİ: 03.07.2022
BAŞVURU TARİHİ: 13.05.2022 - 23.05.2022
SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ: 12.08.2022

AÖF Sınav Yerleri Açıklandı Mı? AÖF Sınav Giriş Belgeleri Açıklandı Mı?

2022-ALES/1
SINAV TARİHİ: 17.04.2022
BAŞVURU TARİHİ: 21.02.2022 - 03.03.2022
SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ: 12.05.2022
2022-ALES/2
SINAV TARİHİ: 21.08.2022
BAŞVURU TARİHİ: 24.06.2022 - 04.07.2022
SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ: 09.09.2022
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı
2022-ALES/3
SINAV TARİHİ: 20.11.2022
BAŞVURU TARİHİ: 30.09.2022 - 10.10.2022
SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ: 09.12.2022
2022-KPSS Lisans (GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR, EĞİTİM BİLİMLERİ)
SINAV TARİHİ: 31.07.2022
BAŞVURU TARİHİ: 24.05.2022 - 06.06.2022
SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ: 02.09.2022
Kamu Personel Seçme Sınavı
2022-KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) 1. gün
SINAV TARİHİ: 06.08.2022
BAŞVURU TARİHİ: 24.05.2022 - 06.06.2022
SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ: 02.09.2022
Kamu Personel Seçme Sınavı
2022-KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) 2. gün
SINAV TARİHİ: 07.08.2022
BAŞVURU TARİHİ: 24.05.2022 - 06.06.2022
SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ: 02.09.2022
Kamu Personel Seçme Sınavı
2022-KPSS Lisans Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT)
SINAV TARİHİ: 14.08.2022
BAŞVURU TARİHİ: 24.05.2022 - 06.06.2022
SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ: 02.09.2022
Kamu Personel Seçme Sınavı
2022-KPSS Ön Lisans
SINAV TARİHİ: 02.10.2022
BAŞVURU TARİHİ: 03.08.2022 - 15.08.2022
SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ: 27.10.2022
Kamu Personel Seçme Sınavı
2022-KPSS Ortaöğretim
SINAV TARİHİ: 06.11.2022
BAŞVURU TARİHİ: 01.09.2022 - 13.09.2022
SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ: 01.12.2022
Kamu Personel Seçme Sınavı
2022-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT)
SINAV TARİHİ: 27.11.2022
BAŞVURU TARİHİ: 07.10.2022 - 17.10.2022
SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ: 16.12.2022

Başkan Erdoğan katılımıyla Tokat Havalimanı açılıyor!
CHP'nin toplum yapısını bozma hevesi! LGBT skandalları bitmiyor...
Yurtta çocuklara şiddet uygulayan görevli infial yaratmıştı! CHP'den skandal çıkış...
Rusya’dan flaş açıklama!
Ukrayna'da son durum! Rus kuvvetleri Kiev'de tıkandı!
Yine İBB yine skandal! İBB İSFALT A.Ş’ye ait aracın şoförü alkollü çıktı!
Başkan Erdoğan'dan Kritik NATO Zirvesi dönüşü önemli açıklamalar!
Lavrov'dan çok sert açıklama: Batılılar topyekün, hibrit bir savaş ilan etti
Biden'dan dikkat çeken açıklama! Rusya'ya enerjide bağımlılığı azaltmak için yeni hamle
Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun akılalmaz sözlerine tepki! Mantıkla izah edilecek bir şey değil
Faizsiz 100 bin TL kredi verilecek! Son tarih 31 Mart!
Başkan Erdoğan'dan memur maaşı ve asgari ücrete zam açıklaması! 'Vatandaştan esirgemeyiz'
Başak Cengiz'i katletmişti! Samuray kılıçlı katil Can Göktuğ Boz için hesap vakti!
Fahrettin Altun'dan 'Türkiye Mülteci Krizi Konusunda Avrupa'ya Neler Öğretebilir?' yazısı!
Joe Biden, siyasi kariyer için FETÖ'ye göz kırpan Mehmet Öz'ü görevden aldı!
Rusya'nın Nükleer tehdidine ABD 'Kaplan Timi' kurdu! gündemdeki senaryolar...
Güncel fondaş listesi! ABD'nin para akıttığı kuruluşların 2022 listesi yayınlandı!
Böyle anne olmaz olsun! Anneden 1,5 yaşındaki bebeğine görülmemiş işkence: Vücudunu jiletle kesti şırıngayla vücuduna sabun ve çamaşır suyu enjekte etti
Amerikalı askerler Ukrayna'da: Bir köyü Rus ordusundan arındırdılar
FETÖ’nün aktif yapılanmasına operasyonda 2 milyon TL ele geçirildi!
Bodrum’da şoke eden görüntü! Tavşan Adası’nda çekilen suyun altından tarih çıktı

Bodrum’da şoke eden görüntü! Tavşan Adası’nda çekilen suyun altından tarih çıktı

Instagram sohbetleri değişiyor: Yeni tema geldi

Instagram sohbetleri değişiyor: Yeni tema geldi

iPhone sahibi olmanın ucuz yolu: Abonelik sistemi

iPhone sahibi olmanın ucuz yolu: Abonelik sistemi

İşte en ucuz sıfır otomobil modelleri!

İşte en ucuz sıfır otomobil modelleri!

TikTok'ta skandal! 'Aşırı şiddet ve vahşet içeriyordu'

TikTok'ta skandal! 'Aşırı şiddet ve vahşet içeriyordu'

2022 Mart ayı Adli Tıp Kurumu Başkanlığı sözleşmeli personel alımı ilanı yayında!

2022 Mart ayı Adli Tıp Kurumu Başkanlığı sözleşmeli personel alımı ilanı yayında!