AÖF Sınav Yerleri Açıklandı Mı? AÖF Sınav Giriş Belgeleri Açıklandı Mı?
AÖF sınav giriş yerleri hakkında birçok kişi araştırmalarını hızlandırdı. En çok merak edilenler arasında ise AÖF sınav giriş yerleri açıklandı mı sorusu yer alıyor. Peki, AÖF sınav giriş yerleri açıklandı mı? AÖF sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak? AÖF sınav yerleri belli oldu mu? İşte merak edilenler...
AÖF sınav giriş yerleri birçok adayın beklediği haberler arasında yer alıyordu. Bugün itibariyle en sık aratılanlar arasında ise AÖF sınav yerleri açıklandı mı ve AÖF giriş belgeleri açıklandı mı soruları yer alıyor. Konuyla ilgili olarak birçok kişi araştırmalarını hızlandırdı. İktisat ve İşletme Fakültesi öğrencilerinin gireceği sınavın giriş yerleri merak ediliyor. AÖF sınav yerleri açıklandı mı ve AÖF sınav giriş yerleri açıklandı mı sorularına cevap almak için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.
AÖF Sınav Giriş Yerleri Açıklandı Mı?
AÖF öğrenciler sınav giriş yerlerinin açıklanıp açıklanmadığını oldukça merak ediyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında AÖF sınav giriş yerleri açıklandı mı sorusu yer aldı. Bugün itibariyle sınav giriş yerlerinin açıklandığı belirtildi. Giriş yerleri sorgulama ekranına AÖF’ün internet sitesi üzerinden ulaşabilirsiniz.
2022 Sınav Tarihleri Nasıl?
2022 yılında yapılan sınav tarihleri birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle 2022 sınav tarihleri en sık aratılanlar arasında yerini aldı. İşte 2022 ÖSYM takvimi;
2022 YKS TARİHLERİ
Yükseköğretim Kurumları Sınavı 1. Oturum (TYT)
SINAV TARİHİ: 18.06.2022
BAŞVURU TARİHİ: 11.02.2022- 07.03.2022
SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ: 20.07.2022
Yükseköğretim Kurumları Sınavı 2. Oturum (AYT)
SINAV TARİHİ: 19.06.2022
BAŞVURU TARİHİ: 11.02.2022- 07.03.2022
SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ: 20.07.2022
Yükseköğretim Kurumları Sınavı 3. Oturum (YDT)
SINAV TARİHİ: 19.06.2022
BAŞVURU TARİHİ: 11.02.2022- 07.03.2022
SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ: 20.07.2022
2022-MSÜ
SINAV TARİHİ: 27.03.2022
BAŞVURU TARİHİ: 13.01.2022 - 09.02.2022
SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ: 14.04.2022
Dikey Geçiş Sınavı
2022-DGS
SINAV TARİHİ: 03.07.2022
BAŞVURU TARİHİ: 13.05.2022 - 23.05.2022
SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ: 12.08.2022
2022-ALES/1
SINAV TARİHİ: 17.04.2022
BAŞVURU TARİHİ: 21.02.2022 - 03.03.2022
SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ: 12.05.2022
2022-ALES/2
SINAV TARİHİ: 21.08.2022
BAŞVURU TARİHİ: 24.06.2022 - 04.07.2022
SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ: 09.09.2022
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı
2022-ALES/3
SINAV TARİHİ: 20.11.2022
BAŞVURU TARİHİ: 30.09.2022 - 10.10.2022
SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ: 09.12.2022
2022-KPSS Lisans (GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR, EĞİTİM BİLİMLERİ)
SINAV TARİHİ: 31.07.2022
BAŞVURU TARİHİ: 24.05.2022 - 06.06.2022
SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ: 02.09.2022
Kamu Personel Seçme Sınavı
2022-KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) 1. gün
SINAV TARİHİ: 06.08.2022
BAŞVURU TARİHİ: 24.05.2022 - 06.06.2022
SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ: 02.09.2022
Kamu Personel Seçme Sınavı
2022-KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) 2. gün
SINAV TARİHİ: 07.08.2022
BAŞVURU TARİHİ: 24.05.2022 - 06.06.2022
SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ: 02.09.2022
Kamu Personel Seçme Sınavı
2022-KPSS Lisans Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT)
SINAV TARİHİ: 14.08.2022
BAŞVURU TARİHİ: 24.05.2022 - 06.06.2022
SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ: 02.09.2022
Kamu Personel Seçme Sınavı
2022-KPSS Ön Lisans
SINAV TARİHİ: 02.10.2022
BAŞVURU TARİHİ: 03.08.2022 - 15.08.2022
SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ: 27.10.2022
Kamu Personel Seçme Sınavı
2022-KPSS Ortaöğretim
SINAV TARİHİ: 06.11.2022
BAŞVURU TARİHİ: 01.09.2022 - 13.09.2022
SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ: 01.12.2022
Kamu Personel Seçme Sınavı
2022-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT)
SINAV TARİHİ: 27.11.2022
BAŞVURU TARİHİ: 07.10.2022 - 17.10.2022
SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ: 16.12.2022