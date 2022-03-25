AÖF Sınav Yerleri Açıklandı Mı? AÖF Sınav Giriş Belgeleri Açıklandı Mı?

AÖF sınav giriş yerleri hakkında birçok kişi araştırmalarını hızlandırdı. En çok merak edilenler arasında ise AÖF sınav giriş yerleri açıklandı mı sorusu yer alıyor. Peki, AÖF sınav giriş yerleri açıklandı mı? AÖF sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak? AÖF sınav yerleri belli oldu mu? İşte merak edilenler...

AÖF Sınav Giriş Yerleri Açıklandı Mı?



2022 Sınav Tarihleri Nasıl?



AÖF sınav giriş yerleri birçok adayın beklediği haberler arasında yer alıyordu. Bugün itibariyle en sık aratılanlar arasında isevesoruları yer alıyor. Konuyla ilgili olarak birçok kişi araştırmalarını hızlandırdı. İktisat ve İşletme Fakültesi öğrencilerinin gireceği sınavın giriş yerleri merak ediliyor.vesorularına cevap almak için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.AÖF öğrenciler sınav giriş yerlerinin açıklanıp açıklanmadığını oldukça merak ediyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasındasorusu yer aldı. Bugün itibariyle sınav giriş yerlerinin açıklandığı belirtildi. Giriş yerleri sorgulama ekranına AÖF’ün internet sitesi üzerinden ulaşabilirsiniz.2022 yılında yapılan sınav tarihleri birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle 2022 sınav tarihleri en sık aratılanlar arasında yerini aldı. İşte2022 YKS TARİHLERİYükseköğretim Kurumları Sınavı 1. Oturum (TYT)SINAV TARİHİ: 18.06.2022BAŞVURU TARİHİ: 11.02.2022- 07.03.2022SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ: 20.07.2022Yükseköğretim Kurumları Sınavı 2. Oturum (AYT)SINAV TARİHİ: 19.06.2022BAŞVURU TARİHİ: 11.02.2022- 07.03.2022SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ: 20.07.2022Yükseköğretim Kurumları Sınavı 3. Oturum (YDT)SINAV TARİHİ: 19.06.2022BAŞVURU TARİHİ: 11.02.2022- 07.03.2022SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ: 20.07.20222022-MSÜSINAV TARİHİ: 27.03.2022BAŞVURU TARİHİ: 13.01.2022 - 09.02.2022SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ: 14.04.2022Dikey Geçiş Sınavı2022-DGSSINAV TARİHİ: 03.07.2022BAŞVURU TARİHİ: 13.05.2022 - 23.05.2022SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ: 12.08.20222022-ALES/1SINAV TARİHİ: 17.04.2022BAŞVURU TARİHİ: 21.02.2022 - 03.03.2022SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ: 12.05.20222022-ALES/2SINAV TARİHİ: 21.08.2022BAŞVURU TARİHİ: 24.06.2022 - 04.07.2022SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ: 09.09.2022Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı2022-ALES/3SINAV TARİHİ: 20.11.2022BAŞVURU TARİHİ: 30.09.2022 - 10.10.2022SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ: 09.12.20222022-KPSS Lisans (GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR, EĞİTİM BİLİMLERİ)SINAV TARİHİ: 31.07.2022BAŞVURU TARİHİ: 24.05.2022 - 06.06.2022SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ: 02.09.2022Kamu Personel Seçme Sınavı2022-KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) 1. günSINAV TARİHİ: 06.08.2022BAŞVURU TARİHİ: 24.05.2022 - 06.06.2022SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ: 02.09.2022Kamu Personel Seçme Sınavı2022-KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) 2. günSINAV TARİHİ: 07.08.2022BAŞVURU TARİHİ: 24.05.2022 - 06.06.2022SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ: 02.09.2022Kamu Personel Seçme Sınavı2022-KPSS Lisans Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT)SINAV TARİHİ: 14.08.2022BAŞVURU TARİHİ: 24.05.2022 - 06.06.2022SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ: 02.09.2022Kamu Personel Seçme Sınavı2022-KPSS Ön LisansSINAV TARİHİ: 02.10.2022BAŞVURU TARİHİ: 03.08.2022 - 15.08.2022SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ: 27.10.2022Kamu Personel Seçme Sınavı2022-KPSS OrtaöğretimSINAV TARİHİ: 06.11.2022BAŞVURU TARİHİ: 01.09.2022 - 13.09.2022SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ: 01.12.2022Kamu Personel Seçme Sınavı2022-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT)SINAV TARİHİ: 27.11.2022BAŞVURU TARİHİ: 07.10.2022 - 17.10.2022SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ: 16.12.2022