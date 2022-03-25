  • USD: 14,82 - 14,85
  • EURO: 16,28 - 16,31
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Ankara’da Elektrikler Ne Zaman Gelecek? 25 Mart Ankara Elektrik Kesintisi Yapılacak İlçeler

Ankara elektrik kesintisi birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek sorusu yer alıyor. Peki, Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? Ankara elektrik kesintisi ne kadar sürecek? İşte merak edilenler...

Ekleme: 25.03.2022 - 13:57 Güncelleme: 25.03.2022 - 14:05 / Editör: Ozge Selin
Ankara’da Elektrikler Ne Zaman Gelecek? 25 Mart Ankara Elektrik Kesintisi Yapılacak İlçeler
Ankara elektrik kesintisi birçok kişi tarafından araştırılıyor. Özellikle en merak edilenler arasında Ankara’da elektrikler ne zaman gelecek ve Ankara elektrik kesintisi olacak ilçeler listesi yer alıyor. Bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle yapılacak olan kesintinin gün boyu süreceği belirtildi. Ankara elektrik kesintisi ne kadar sürecek sorusuna cevap almak ve konu hakkında detaylı bilgi için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.

25 Mart Ankara Elektrik Kesintisi Yapılacak İlçeler Hangileri?


25 Mart tarihinde Ankara’nın birçok ilçesinde elektrik kesintisi meydana gelecek bu nedenle en sık aratılanlar arasında 25 Mart Ankara elektrik kesintisi hangi ilçelerde yapılacak sorusu yer alıyor. İşte yapılan açıklamaya göre kesinti yapılacak ilçeler;

KEÇİÖREN ELEKTRİK KESİNTİSİ
Anlık Arıza
Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
BASINEVLERİ, YANKILAR Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.


Ankara’da Elektrikler Ne Zaman Gelecek? 25 Mart Ankara Elektrik Kesintisi Yapılacak İlçeler

ÇANKAYA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Anlık Arıza
Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

YUKARI DİKMEN, 628 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Anlık Arıza
Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

KAZIM ÖZALP, KULELİ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 24.03.2022 10:09 'da verilmesi planlanmaktadır.
YENİMAHALLE ELEKTRİK KESİNTİSİ
Anlık Arıza
Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

Ankara’da Elektrikler Ne Zaman Gelecek? 25 Mart Ankara Elektrik Kesintisi Yapılacak İlçeler

25 MART, ÇINAR DİBİ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Anlık Arıza
Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

YENİ BATI, FATİH SULTAN MEHMET Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Anlık Arıza
Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

YENİ BATI, FATİH SULTAN MEHMET Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Anlık Arıza
Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

YENİ BATI, FATİH SULTAN MEHMET Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ETİMESGUT ELEKTRİK KESİNTİSİ
Anlık Arıza
Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

KAZIM KARABEKİR, 1682 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Anlık Arıza
Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

PİYADE, 1681 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Anlık Arıza
Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

YUKARIYURTÇU, 4374 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Anlık Arıza
Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

BAHÇEKAPI, 2529 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Yine İBB yine skandal! İBB İSFALT A.Ş’ye ait aracın şoförü alkollü çıktı!
Başkan Erdoğan'dan Kritik NATO Zirvesi dönüşü önemli açıklamalar!
Lavrov'dan çok sert açıklama: Batılılar topyekün, hibrit bir savaş ilan etti
Biden'dan dikkat çeken açıklama! Rusya'ya enerjide bağımlılığı azaltmak için yeni hamle
Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun akılalmaz sözlerine tepki! Mantıkla izah edilecek bir şey değil
Faizsiz 100 bin TL kredi verilecek! Son tarih 31 Mart!
Başkan Erdoğan'dan memur maaşı ve asgari ücrete zam açıklaması! 'Vatandaştan esirgemeyiz'
Başak Cengiz'i katletmişti! Samuray kılıçlı katil Can Göktuğ Boz için hesap vakti!
Fahrettin Altun'dan 'Türkiye Mülteci Krizi Konusunda Avrupa'ya Neler Öğretebilir?' yazısı!
Joe Biden, siyasi kariyer için FETÖ'ye göz kırpan Mehmet Öz'ü görevden aldı!
Rusya'nın Nükleer tehdidine ABD 'Kaplan Timi' kurdu! gündemdeki senaryolar...
Güncel fondaş listesi! ABD'nin para akıttığı kuruluşların 2022 listesi yayınlandı!
Böyle anne olmaz olsun! Anneden 1,5 yaşındaki bebeğine görülmemiş işkence: Vücudunu jiletle kesti şırıngayla vücuduna sabun ve çamaşır suyu enjekte etti
Amerikalı askerler Ukrayna'da: Bir köyü Rus ordusundan arındırdılar
Küstah paylaşıma verilen beraat kararı bozuldu
İstanbul'dan sonra İzmir'de ağaç katliamı! CHP'li belediye Kültürpark'ın sembollerini kesti!
Yandaş Yılmaz Özdil, CHP ve ittifak ortaklarını ağır şekilde eleştirdi: Üzerine konuşulacak bir masa değil
Kebapçının aşk üçgeninde akılalmaz oyun! Karısı ve sevgilisini ormana götürüp...
BBP Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu suikastında flaş gelişme! Davanın seyrini değiştirecek rapor
Johnson: Ukrayna'ya ‘ölümcül yardımlar'a devam edeceğiz
AB'den dijital platformlara katı kurallar geliyor

AB'den dijital platformlara katı kurallar geliyor

Instagram sohbetleri değişiyor: Yeni tema geldi

Instagram sohbetleri değişiyor: Yeni tema geldi

iPhone sahibi olmanın ucuz yolu: Abonelik sistemi

iPhone sahibi olmanın ucuz yolu: Abonelik sistemi

İşte en ucuz sıfır otomobil modelleri!

İşte en ucuz sıfır otomobil modelleri!

TikTok'ta skandal! 'Aşırı şiddet ve vahşet içeriyordu'

TikTok'ta skandal! 'Aşırı şiddet ve vahşet içeriyordu'

2022 Mart ayı Adli Tıp Kurumu Başkanlığı sözleşmeli personel alımı ilanı yayında!

2022 Mart ayı Adli Tıp Kurumu Başkanlığı sözleşmeli personel alımı ilanı yayında!