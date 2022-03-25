Ankara’da Elektrikler Ne Zaman Gelecek? 25 Mart Ankara Elektrik Kesintisi Yapılacak İlçeler

25 Mart Ankara Elektrik Kesintisi Yapılacak İlçeler Hangileri?



Ankara elektrik kesintisi birçok kişi tarafından araştırılıyor. Özellikle en merak edilenler arasındavelistesi yer alıyor. Bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle yapılacak olan kesintinin gün boyu süreceği belirtildi.sorusuna cevap almak ve konu hakkında detaylı bilgi için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.25 Mart tarihinde Ankara’nın birçok ilçesinde elektrik kesintisi meydana gelecek bu nedenle en sık aratılanlar arasında 25 Mart Ankara elektrik kesintisi hangi ilçelerde yapılacak sorusu yer alıyor. İşte yapılan açıklamaya göre kesinti yapılacak ilçeler;KEÇİÖREN ELEKTRİK KESİNTİSİAnlık ArızaÇalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASIBASINEVLERİ, YANKILAR Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.ÇANKAYA ELEKTRİK KESİNTİSİAnlık ArızaÇalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASIYUKARI DİKMEN, 628 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.Anlık ArızaÇalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASIKAZIM ÖZALP, KULELİ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 24.03.2022 10:09 'da verilmesi planlanmaktadır.YENİMAHALLE ELEKTRİK KESİNTİSİAnlık ArızaÇalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI25 MART, ÇINAR DİBİ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.Anlık ArızaÇalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASIYENİ BATI, FATİH SULTAN MEHMET Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.Anlık ArızaÇalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASIYENİ BATI, FATİH SULTAN MEHMET Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.Anlık ArızaÇalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASIYENİ BATI, FATİH SULTAN MEHMET Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.ETİMESGUT ELEKTRİK KESİNTİSİAnlık ArızaÇalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASIKAZIM KARABEKİR, 1682 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.Anlık ArızaÇalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASIPİYADE, 1681 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.Anlık ArızaÇalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASIYUKARIYURTÇU, 4374 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.Anlık ArızaÇalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASIBAHÇEKAPI, 2529 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.