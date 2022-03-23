Tavuk Tantuni Nasıl Yapılır? Evde Kolay Tavuk Tantuni Tarifi
Evde kolay tavuk tantuni tarifi birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında evde kolay tavuk tantuni nasıl yapılır sorusu yer aldı. Peki, evde kolay tavuk tantuni için gerekli malzemeler nelerdir? Evde kolay tavuk tantuni nasıl yapılır? Evde kolay tavuk tantuni tarifi nedir? İşte merak edilenler...
Evde kolay tavuk tantuni tarifi birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında tavuk tantuni nasıl yapılır sorusu yer aldı. Tavuk tantuni hakkında detayları birçok kişi merak ediyor. Bu nedenle arama motorlarına yönelenler sorularına cevap aramaya başladı. Tantuni lezzeti Türk mutfağının vazgeçilmezleri arasında yer aldığı için büyük bir ilgi görüyor. Tavuk tantuni ise hem farklı hem de lezzetli bir tarif olması sebebiyle oldukça popüler lezzetler arasında yer almaktadır. Evde kolay tavuk tantuni nasıl yapılır ve tavuk tantuni nasıl yapılır sorularına cevap almak için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.
Evde Kolay Tavuk Tantuni İçin Gerekli Malzemeler Nelerdir?
Evde kolay bir şekilde tavuk tantuni yapmak isteyenler arama motorlarına yöneldi. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında tavuk tantuni için gerekli malzemeler nelerdir soruş yer alıyor. Bu noktada dikkat etmeniz gerekenler arasında malzemelerin taze ve kaliteli olması yer almaktadır. taze ve kaliteli ürünler tercih ederek çok daha lezzetli bir tarif ortaya çıkarabilirsiniz. Evde kolay tavuk tantuni için gerekli malzemeler şu şekilde sıralanabilir;
1,400 gram tavuk göğsü
1,5 çay bardağı sıvı yağ
2 tepeleme yemek kaşığı kırmızı toz biber
1,5 tatlı kaşığı tuz
1,5 çay bardağı kaynar su
4 adet orta boy mor soğan
1 tatlı kaşığı sumak
4 adet orta boy domates
1 kase kıyılmış maydanoz
1 kase dilimlenmiş kornişon turşu
Acı pul biber
En büyük boy lavaş dürüm ekmeği
Cin biberi
5-6 adet orta boy, kızartılmış patates
Çay bardağı ölçü 150 ml.
Evde Tavuk Tantuni Nasıl Yapılır?
Evde kolay tavuk tantuni tarifi birçok kişi tarafından merak ediliyor. Gerekli malzemeler alındıysa tavuk tantuni nasıl yapılır sorusunun cevabına geçebiliriz. Tavuk göğsünü aldıktan sonra ikiye ayırın. Küçük küpler haline getirdikten sonra domates ve soğanı jülyen şekillerde doğrayın. Patatesleri de firütöze atarak kızartın. Derin bir tavanın içine iki kaşık yağ ekleyin. Yüksek ateşte iyice tavayı kızdırın. İçine eti aldıktan sonra ocağın altını kısın. Etin rengi dönene kadar karıştırın. Üzerine kapak kapattıktan sonra etin suyunu salmasını bekleyin. 30 dakika boyunca eti pişirin. Kırmızı toz biberi ekledikten sonra tuzunu ilave edin. 2 tur daha kavurun. Ardından ocaktan alın. Lavaşı etin suyuna batırın. İçine patatesleri etleri ve diğer malzemeleri ekleyin. Rulo şeklinde iyi bir şekilde sarın. Tava içinde kalan yağları da fırça yardımıyla alın. Ruloların üzerine güzelce sürün. Cin biber ve ayran ile güzel bir sunum yaparak afiyetle tavuk tantuninizi tüketebilirsiniz.
Evde kolay tavuk tantuni nasıl yapılır ve tavuk tantuni nasıl yapılır sorularına cevapları sizler için derledik. Konuyla ilgili güncel gelişmelerden haberdar olmak için sitemizi takip edebilirsiniz.