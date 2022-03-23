Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan kırmızı et açıklaması!

Tarım ve Orman Bakanlığı, Et ve Süt Kurumu'nun kırmızı et fiyatları ile ilgili açıklamada bulundu. Bakanlık açıklamasında "Et ve Süt Kurumu'nun Türkiye genelindeki 18 satış mağazasında, nihai tüketiciye satılan ürünlerin fiyatlarında düzenlemeye gitmesi, kırmızı et piyasasını etkilememektedir." denildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan kırmızı et fiyatlarıyla ilgili önemli bir açıklama geldi.BAKANLIK: YÜZDE 1'İN ALTINDATarım ve Orman Bakanlığı açıklamasında şu ifadeler kullanıldı: Et ve Süt Kurumu (ESK) satış mağazalarında yıllık kıyma ve kuşbaşı eti satışı 6 bin tondur. Bu rakam Türkiye kırmızı et satışının yüzde birinin altındadır."PİYASAYI ETKİLEMEMEKTEDİR"Bu nedenle ESK'nın Türkiye genelindeki 18 satış mağazasında, nihai tüketiciye satılan ürünlerin fiyatlarında düzenlemeye gitmesi, kırmızı et piyasasını etkilememektedir.Yeni fiyat düzenlemesinden sonra, ESK mağazalarında tüketiciye ulaştırılan ürünler piyasanın yüzde 15 altında satılmaktadır.