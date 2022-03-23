Pelin Batu Kimdir? Pelin Batu Kaç Yaşında?

Pelin Batu Kimdir?



Pelin Batu birçok kişi tarafından merak edilen isimler arasında yer alıyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasındavesoruları yer aldı. Pelin Batu’nun 2018 yılında ünlü kalp damar cerrahı Macit Bitargil ile evlenmesinin ardından ikili arasında yaşanan olaylar sık sık konuşuluyor. Bu nedenle birçok kişi Pelin Batu’yu araştırıyor. Oldukça merak edilenvesorularına cevap almak için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.Pelin Batu birçok kişi tarafından merak edilen isimler arasında yer alıyor. Eşiyle ilgili yaşadığı polemiklerle gündeme gelen Pelin Batu hakkında birçok kişi detayları araştırmaya başladı.vesoruları en sık aratılanlar arasında yer alıyor. 27 Aralık 1978 yılında Ankara'da dünyaya gelen Pelin Batu, babasının diplomat olması nedeniyle unu Pakistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Çek Cumhuriyeti ve ABD gibi ülkelerde yaşadı. New York'taki Marymount lisesini bitirmiştir. Boğaziçi Üniversitesinde tarih bölümünü bitirmiştir. Birçok dizi ve filmde yer almasının ardından Yahudilik Tarihi hakkında bir kitap kaleme almıştır. Okan Bayülgen'in Makina Kafa ve Muhallebi Kafa programlarında sürekli olarak konuk olarak bulunmuştur. Ayrıca Youtube kanalında bilim, sanat, tarih gibi birçok alanlarda videolar çekmektedir.1999 Harem SuareÇerkes Cariye Nevres1999 Hayal Kurma OyunlarıZeynep2001 Komser ŞekspirKomiserin kızı Su2001 ŞellaleNihal2002 O Şimdi AskerMüzeyyen2002 İçeridekiKizar Kısa Film2003 BakışKısa Film2006 Karanlıkta MakyajSeslendirme2006 Pars: Kiraz Operasyonuİnci öğretmen2006 Dün Gece Bir Rüya GördümLale2007 Bayrampaşa: Ben Fazla KalmayacağımKonuk oyuncu2007 Hicran SokağıMüyesser2008 Yağmurdan SonraSumru2009 Kanımdaki BarutYabancı hayat kadını2009 Kayıp ArmağanYasemin Seslendirme2010 Mandalina KabuklarıKısa film2012 Zor Yılların Kayıp ÇocuklarıZüleyha2014 Şipşak AnadoluKonuk oyuncu2014 Bir Don Juan Öldürmek2019 Merhaba Güzel VatanımTV Dizileri1999 Akşam GüneşiJülide2003 BabaDeniz2004 Ayışığı Neredesin2005 Sessiz GeceÇiçek2008 Hakula HakulaTV Programları2009 Tarihin Arka OdasıKendisi 2009 - 2011 yılları arasında2011 Burada Laf ÇokKendisiKitaplarıGlass / Cam, 113pp, 2003, Yapı Kredi, ISBN 9750806549Yahudilik Tarihi, 304pp, 2007, Yapı Kredi, ISBN 9789944174176The Book Of Winds - Rüzgârlar Kitabı, 224pp, 2009, Artshop, ISBN 9789894893653Resim Defteri, 48pp, 2013, Artshop, ISBN 9786055102036Her Şey Bir Hikaye İle Başladı, 2018, İnkılâp Kitabevi, ISBN 9789751039002Labirentin, 2018, İnkılâp Kitabevi, ISBN 9789751038975Hayatın Seyrini Değiştiren Kadınlar, 2019, İnkılâp Kitabevi, ISBN 9789751039842Süt Vampiri Emil, 2019, Kara Karga Yayınları, ISBN 9786057865472