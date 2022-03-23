Pelin Batu Kimdir? Pelin Batu Kaç Yaşında?
Pelin Batu birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında Pelin Batu kimdir sorusu yer aldı. Peki, Pelin Batu kimdir? Pelin Batu kaç yaşında? Pelin Batu kitapları neler? İşte merak edilenler...
Pelin Batu birçok kişi tarafından merak edilen isimler arasında yer alıyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında Pelin Batu kimdir ve Pelin Batu kaç yaşında soruları yer aldı. Pelin Batu’nun 2018 yılında ünlü kalp damar cerrahı Macit Bitargil ile evlenmesinin ardından ikili arasında yaşanan olaylar sık sık konuşuluyor. Bu nedenle birçok kişi Pelin Batu’yu araştırıyor. Oldukça merak edilen Pelin Batu kimdir ve Pelin Batu kaç yaşında sorularına cevap almak için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.
Pelin Batu Kimdir?
Pelin Batu birçok kişi tarafından merak edilen isimler arasında yer alıyor. Eşiyle ilgili yaşadığı polemiklerle gündeme gelen Pelin Batu hakkında birçok kişi detayları araştırmaya başladı. Pelin Batu kimdir ve Pelin Batu kaç yaşında soruları en sık aratılanlar arasında yer alıyor. 27 Aralık 1978 yılında Ankara'da dünyaya gelen Pelin Batu, babasının diplomat olması nedeniyle unu Pakistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Çek Cumhuriyeti ve ABD gibi ülkelerde yaşadı. New York'taki Marymount lisesini bitirmiştir. Boğaziçi Üniversitesinde tarih bölümünü bitirmiştir. Birçok dizi ve filmde yer almasının ardından Yahudilik Tarihi hakkında bir kitap kaleme almıştır. Okan Bayülgen'in Makina Kafa ve Muhallebi Kafa programlarında sürekli olarak konuk olarak bulunmuştur. Ayrıca Youtube kanalında bilim, sanat, tarih gibi birçok alanlarda videolar çekmektedir.
1999 Harem Suare
Çerkes Cariye Nevres
1999 Hayal Kurma Oyunları
Zeynep
2001 Komser Şekspir
Komiserin kızı Su
2001 Şellale
Nihal
2002 O Şimdi Asker
Müzeyyen
2002 İçerideki
Kizar Kısa Film
2003 Bakış
Kısa Film
2006 Karanlıkta Makyaj
Seslendirme
2006 Pars: Kiraz Operasyonu
İnci öğretmen
2006 Dün Gece Bir Rüya Gördüm
Lale
2007 Bayrampaşa: Ben Fazla Kalmayacağım
Konuk oyuncu
2007 Hicran Sokağı
Müyesser
2008 Yağmurdan Sonra
Sumru
2009 Kanımdaki Barut
Yabancı hayat kadını
2009 Kayıp Armağan
Yasemin Seslendirme
2010 Mandalina Kabukları
Kısa film
2012 Zor Yılların Kayıp Çocukları
Züleyha
2014 Şipşak Anadolu
Konuk oyuncu
2014 Bir Don Juan Öldürmek
2019 Merhaba Güzel Vatanım
TV Dizileri
1999 Akşam Güneşi
Jülide
2003 Baba
Deniz
2004 Ayışığı Neredesin
2005 Sessiz Gece
Çiçek
2008 Hakula Hakula
TV Programları
2009 Tarihin Arka Odası
Kendisi 2009 - 2011 yılları arasında
2011 Burada Laf Çok
Kendisi
Kitapları
Glass / Cam, 113pp, 2003, Yapı Kredi, ISBN 9750806549
Yahudilik Tarihi, 304pp, 2007, Yapı Kredi, ISBN 9789944174176
The Book Of Winds - Rüzgârlar Kitabı, 224pp, 2009, Artshop, ISBN 9789894893653
Resim Defteri, 48pp, 2013, Artshop, ISBN 9786055102036
Her Şey Bir Hikaye İle Başladı, 2018, İnkılâp Kitabevi, ISBN 9789751039002
Labirentin, 2018, İnkılâp Kitabevi, ISBN 9789751038975
Hayatın Seyrini Değiştiren Kadınlar, 2019, İnkılâp Kitabevi, ISBN 9789751039842
Süt Vampiri Emil, 2019, Kara Karga Yayınları, ISBN 9786057865472