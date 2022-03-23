  • USD: 14,81 - 14,83
  • EURO: 16,30 - 16,33
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Pelin Batu Kimdir? Pelin Batu Kaç Yaşında?

Pelin Batu birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında Pelin Batu kimdir sorusu yer aldı. Peki, Pelin Batu kimdir? Pelin Batu kaç yaşında? Pelin Batu kitapları neler? İşte merak edilenler...

Ekleme: 23.03.2022 - 14:07 Güncelleme: 23.03.2022 - 14:12 / Editör: Ozge Selin
Pelin Batu Kimdir? Pelin Batu Kaç Yaşında?
Pelin Batu birçok kişi tarafından merak edilen isimler arasında yer alıyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında Pelin Batu kimdir ve Pelin Batu kaç yaşında soruları yer aldı. Pelin Batu’nun 2018 yılında ünlü kalp damar cerrahı Macit Bitargil ile evlenmesinin ardından ikili arasında yaşanan olaylar sık sık konuşuluyor. Bu nedenle birçok kişi Pelin Batu’yu araştırıyor. Oldukça merak edilen Pelin Batu kimdir ve Pelin Batu kaç yaşında sorularına cevap almak için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.

Pelin Batu Kimdir?


Pelin Batu birçok kişi tarafından merak edilen isimler arasında yer alıyor. Eşiyle ilgili yaşadığı polemiklerle gündeme gelen Pelin Batu hakkında birçok kişi detayları araştırmaya başladı. Pelin Batu kimdir ve Pelin Batu kaç yaşında soruları en sık aratılanlar arasında yer alıyor. 27 Aralık 1978 yılında Ankara'da dünyaya gelen Pelin Batu, babasının diplomat olması nedeniyle unu Pakistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Çek Cumhuriyeti ve ABD gibi ülkelerde yaşadı. New York'taki Marymount lisesini bitirmiştir. Boğaziçi Üniversitesinde tarih bölümünü bitirmiştir. Birçok dizi ve filmde yer almasının ardından Yahudilik Tarihi hakkında bir kitap kaleme almıştır. Okan Bayülgen'in Makina Kafa ve Muhallebi Kafa programlarında sürekli olarak konuk olarak bulunmuştur. Ayrıca Youtube kanalında bilim, sanat, tarih gibi birçok alanlarda videolar çekmektedir.

1999 Harem Suare
Çerkes Cariye Nevres
1999 Hayal Kurma Oyunları
Zeynep
2001 Komser Şekspir

Pelin Batu Kimdir? Pelin Batu Kaç Yaşında?

Komiserin kızı Su
2001 Şellale
Nihal
2002 O Şimdi Asker
Müzeyyen
2002 İçerideki
Kizar Kısa Film
2003 Bakış
Kısa Film
2006 Karanlıkta Makyaj
Seslendirme
2006 Pars: Kiraz Operasyonu
İnci öğretmen
2006 Dün Gece Bir Rüya Gördüm
Lale
2007 Bayrampaşa: Ben Fazla Kalmayacağım
Konuk oyuncu
2007 Hicran Sokağı
Müyesser
2008 Yağmurdan Sonra

Pelin Batu Kimdir? Pelin Batu Kaç Yaşında?

Sumru
2009 Kanımdaki Barut
Yabancı hayat kadını
2009 Kayıp Armağan
Yasemin Seslendirme
2010 Mandalina Kabukları
Kısa film
2012 Zor Yılların Kayıp Çocukları
Züleyha
2014 Şipşak Anadolu
Konuk oyuncu
2014 Bir Don Juan Öldürmek

2019 Merhaba Güzel Vatanım

TV Dizileri

1999 Akşam Güneşi
Jülide
2003 Baba
Deniz
2004 Ayışığı Neredesin
2005 Sessiz Gece
Çiçek
2008 Hakula Hakula
TV Programları

2009 Tarihin Arka Odası
Kendisi 2009 - 2011 yılları arasında
2011 Burada Laf Çok
Kendisi

Kitapları

Glass / Cam, 113pp, 2003, Yapı Kredi, ISBN 9750806549
Yahudilik Tarihi, 304pp, 2007, Yapı Kredi, ISBN 9789944174176
The Book Of Winds - Rüzgârlar Kitabı, 224pp, 2009, Artshop, ISBN 9789894893653
Resim Defteri, 48pp, 2013, Artshop, ISBN 9786055102036
Her Şey Bir Hikaye İle Başladı, 2018, İnkılâp Kitabevi, ISBN 9789751039002
Labirentin, 2018, İnkılâp Kitabevi, ISBN 9789751038975
Hayatın Seyrini Değiştiren Kadınlar, 2019, İnkılâp Kitabevi, ISBN 9789751039842
Süt Vampiri Emil, 2019, Kara Karga Yayınları, ISBN 9786057865472

Putin Avrupa'ya 1 hafta süre verdi: Dost olmayan ülkelere...
Bingöl şehidi Birol İli’ye son görev! Kahreden detay: Evlilik yıl dönümüymüş
CHP'li meclis üyesi plajı kendi mülküne katmak için sahil şeridine moloz döktürdü!
100 yılda bir heykel yapmayı bile öğrenemediler! İmamoğlu'nun açılışını yaptığı Atatürk heykeli tartışma yarattı!
Kur korumalı TL mevduat için ilk ödemeler yapıldı
Halk TV'den kovulan Özlem Gürses kanal yönetimine verdi veriştirdi!
ABD’de şoke eden olay! Ünlü market zincirinde güpegündüz yaşandı!
Meral Akşener'in son tiyatrosu 'aç çiftçiler' sahnede! Kürsüye çıkardığı Mehmet Ramazan Karayel'in o fotoğrafları algıyı çürüttü
Rusya Ukrayna savaşı son dakika | Kiev'de siviller ve Rus ordusu savaşıyor! Rusya durduruldu
Rusya siber gücünü Ukrayna savaşında kullanmadı! Rusya en güçlü silahını sona mı saklıyor?
Türkiye BAE ile anlaştı! Kara paracılar şimdi yandı!
Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan kırmızı et açıklaması!
Bakan Soylu'dan kadına yönelik şiddetle mücadele açıklaması
İkiyüzlü Batı! Siyahi Müslüman öğrencinin dövülmesini seyredenler, saldırgan beyaz kız dövülünce tepki gösterdi!
25 yaş üstü ulaşımda öğrenci kartı kullanamayacak mı? (İETT) Toplu taşımada yeni zam oranı...
Ukrayna lideri Zelenskiy, NATO Zirvesi'nde konuşacak!
Putin'e darbe üstüne darbe: Maripul'u ele geçirecek isimdi! Ölen üst düzey komutan sayısı 15'e yükseldi
İşsizlik oranı 2021'de yüzde 12 seviyesinde gerçekleşti
BAYKAR’dan dolandırıcılara suç duyurusu!
Erdoğan'a veryansın eden Kılıçdaroğlu Yap İşlet Devret'i böyle savunmuştu
Meteoroloji uyardı! Kar geri geliyor!

Meteoroloji uyardı! Kar geri geliyor!

Bilim kurgu filmleri gerçek oluyor: Metaverse'de acıyı hissedebileceğiz

Bilim kurgu filmleri gerçek oluyor: Metaverse'de acıyı hissedebileceğiz

Hırsızlıktan bıkan ev sahibinin çözümü şaşkına çevirdi! Gören inanamıyor

Hırsızlıktan bıkan ev sahibinin çözümü şaşkına çevirdi! Gören inanamıyor

İki yıl boyunca elleriyle kazdı! Eviyle bahçe kulübesini...

İki yıl boyunca elleriyle kazdı! Eviyle bahçe kulübesini...

TOGG fabrikasında robotlar provalara başladı

TOGG fabrikasında robotlar provalara başladı

En Kısa ve En Uzun Oruç Hangi İllerde? 2022 İllere Göre İmsak Saatleri

En Kısa ve En Uzun Oruç Hangi İllerde? 2022 İllere Göre İmsak Saatleri