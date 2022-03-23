Kur korumalı TL mevduat için ilk ödemeler yapıldı

Hazine ve Maliye Bakanlı, kur korumalı TL mevduat için ilk ödemelerin yapıldığını duyurdu. KKM olarak da bilinen kur korumalı TL mevduat 2021 yılının aralık ayının sonunda devreye alınmıştı. 3 aylık vade hesap sahiplerine ilk ödemeler yapılmış oldu. Bilindiği üzere KKM'de hesap sahipleri 3, 6, 9 ve 12 aylık vadeler ile hesap açılışlarını gerçekleştirdi.HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI KKM'DE İLK ÖDEMELERİN YAPILDIĞINI DUYURDUHazine ve Maliye Bakanlığı KKM'de rakamları paylaşarak, hesap sahiplerine 3 aylık vade sonunda ilk ödemelerin yapıldığını bildirdi.Hazine yaptığı açıklama ile şu detayları paylaştı:"KKM'de, 22 Mart 2022 tarihi itibarıyla 270 milyar TL'si Hazine destekli KKM ve 321 milyar TL'si TCMB destekli Dövizden/Altından Dönüşümlü KKM olmak üzere toplam 591 milyar TL büyüklüğe ulaşılmıştır. Böylece 1 milyonun üzerinde hesap sahibi tasarruflarını KKM'de değerlendirmiştir.Sisteme dâhil olan hesap sahiplerinin yüzde 97'sini gerçek kişiler oluştururken, 28 bin 934 tüzel kişi de birikimlerini bu üründe değerlendirmeyi tercih etmiştir.Ülkemizin finansal istikrarına önemli katkılar sunan ve bütçe üzerinde yükü oldukça sınırlı olan KKM uygulamamızın ekonominin geneline yayılan olumlu etkileri de gözlemlenmiştir.KKM, milli para birimimize duyulan güveni kuvvetlendirmenin yanı sıra yatırım ve üretimin en önemli unsuru olan öngörülebilirliğin artırılmasına katkı sağlamıştır.KKM'nin hayata geçirilmesi ile yabancı para mevduatın toplam mevduat içindeki payı 10 puandan fazla azalmıştır. Ayrıca, KKM uygulaması neticesinde TL mevduatın ortalama vadesinin iki katına yükselmesi bankacılık sektörünün kredi-mevduat vade uyumsuzluğu sorununa iyileştirici yönde katkı sağlamıştır.KKM kapsamında uygulanan faiz üst sınırının katkısıyla bankaların fonlama maliyetleri gerilerken, bu durum ticari kredi faizlerinde düşüşü desteklemiştir.Son olarak da, KKM uygulamasının oluşturduğu istikrarın etkisiyle Rusya Ukrayna krizine ve FED faiz artışına rağmen finansal piyasalarda yaşanan oynaklıklar sınırlı kalmıştır."