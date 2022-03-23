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Halk TV'den kovulan Özlem Gürses kanal yönetimine verdi veriştirdi!

Yaptığı skandal açıklamalarla sürekli gündem olan Özlem Gürses, CHP yandaşı Halk TV'den kovulmasıyla ilgili ilk kez konuştu. Halk TV'ye adeta kin kusan Gürses, "Bu yanlış bir uygulama." dedi.

Halk TV'den kovulan Özlem Gürses kanal yönetimine verdi veriştirdi!
Ekleme: 23.03.2022 - 13:25 Güncelleme: 23.03.2022 - 13:32 / Editör: Ozge Selin
Halk TV'den kovulan Özlem Gürses kanal yönetimine verdi veriştirdi!
Türkiye'den Çin'e gidecek ilk ihracat trenini 'Halkalı'da duruyor tren. Çin'e vagon gitmiyor yani. Yolculuk Halkalı'da bitmiş.' yalanı ile hedef alıp, tren Çin'e ulaşınca, söylediği yalandan özür dilemek yerine, 'Çin treni Çin'e varmış. Kutluyorum. Tebrik ediyorum.' yüzsülüğü yapan itibarını sıfır eden Özlem Gürses, Faruk Bildirici ve benzeri isimlerin kendisine itibar suikastı düzenlediğini öne sürdü.

HALK TV'YE KİN KUSTU
CHP'nin yarı resmi yayın organı Halk TV'den kanalın baş tetikçisi Emin Çapa ile birlikte kovulan Özlem Gürses, 'Halk TV'de çalışmayı gerçekten çok seviyordum.' dedi. Youtube kanalı konusunda kanal yönetimi ile uzlaşamadığını belirten Gürses, işten kovulmasını, 'Bu yanlış bir uygulama' sözleri ile değerlendirdi.

Çin treni yalanı ile itibarı sıfırlanan, 'Şırınga Özlem' gafı ile de alay konusu olan Gürses, Faruk Bildirici'nin kendisi hakkındaki eleştirilerini de, 'Bana yönelik bir itibar suikasti yapılıyor.' sözleri ile yorumladı.

İşte Özlem Gürses'in açıklamalarından öne çıkanlar
Faruk Bildirici hakkımda yalan yanlış yazılar yazdı. Ombudsmanlığını kendi kendine ilan eden Faruk abi... Tek satır cevap göndermedim. Geçenlerde bir yazısından önce Whatsapp mesajı gönderdi. Ben de böyle bir medya ikliminde kadın gazetecileri resmen hedef gösterdiniz, bakanlıkları etiketleyerek dedim.

MODERATÖRLÜK TARTIŞMALARI
Son yazısında da vay efendim ben partilerin şeylerine gidiyormuşum, sunuculuk yapıyormuşum. Gidiyorum, hepsine de gittim. CHP Genel Merkezi'nde CHP Kadın Kolları'nın kongresinde panel moderasyonu yaptım. Arkasından DEVA Partisi'nin kadın kongresinde Sanem Oktar'ın ve Elif Esen'in davetiyle gittim, kadın meselesinde gönüllü olarak moderatörlük yaptım. İYİ Parti çağırdığı zaman gidiyorum, panellerde moderatörlük yapıyorum. KADER'in 8 Mart etkinliğinden gönüllü olarak sunuculuk yaptım. Yapıyorum ben bunları, bir kuruş da almıyorum. Hepsini anlatmama rağmen, bu sözünü ettiğim isimler bizzat Faruk beyi arayıp, Özlem hanım bu işlere kadın hareketini desteklemek için geliyor demelerine rağmen Faruk Bildirici o yazıyı yazdı. Sonrasını biliyorsunuz. Bana telefon açıp bazı konularda özür diledi, ben de dedim ki benden değil kamusal alana özür dilemeniz lazım. Çünkü yazıyı orada yazdınız.

Şimdi geldiğimiz noktada Halk TV'de çalışmayı gerçekten çok seviyordum. Oradaki ekip arkadaşlarımla, sevgili meslektaşlarımla bir arada olmaktan büyük şeref duyuyorum. O ekranda Türkiye'nin en nitelikli ve en idealist gazetecileri var. Açıp bakabilirsiniz programlara başlarken ve bitirirken ne demişim, o insanların yaptığı işi onore etmişim. Youtube kanalımda ne söylemişim, ana haber bültenine giderken, ben şimdi yayına gidiyorum orada devam ederiz mi demişim yoksa siz Halk TV'de izlemeyin, sadece bu ekranda izleyin bana da çuvalla para gönderin mi demişim.

YOUTUBE KANALI
Geldiğimiz süreçte anlaşılan o ki, bir yol ayrımındayız. Ben tabii ki Halk TV'den ayrılmak durumunda kaldığım için üzülüyorum. Ama bu yanlış bir uygulama. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir şey yok. Youtube algoritmasıyla ana akım ekranlardaki bir televizyonun reytingi arasında hiçbir ilişki yok. Tam tersine gençlerin bizi izlediği bir ekrandan gidip Halk TV'de yayın yaptığımız zaman, gençler gelip Halk TV'yi de buluyorlar ve sizi izlemeye devam ediyorlar. Bu çok değerli.
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