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Türk firmalardan dünyanın en büyük fuarında gövde gösterisi

Türkiye'nin uydu alanında faaliyet gösteren firmaları Türksat, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) ve Profen, ABD'nin başkenti Washington'daki dünyanın en büyük uydu fuarı Satellite 2022'de ürün ve kabiliyetlerini sergiledi.

Ekleme: 22.03.2022 - 21:16 Güncelleme: 22.03.2022 - 21:23 / Editör: Ozge Selin
Türk firmalardan dünyanın en büyük fuarında gövde gösterisi
Satellite 2021 Fuarı, dünyanın en büyük uydu üreticileri ve uydu operatörlerini bir araya getirdi.

Otuz yılı aşkın süredir uydu teknolojileri endüstrisinden üst düzey yöneticileri, mühendisleri, hükümet yetkilileri ve ticari müşterilerini bir araya getirerek sektörün sorunlarına ortak çözümler aranan etkinlikte, bu yıl dijitalleşme ve yenilikçilik çağında endüstrinin geleceği ve yeni iş fırsatları tartışılıyor.

Trilyon dolar büyüklüğündeki sektörün en önemli oyuncularının buluştuğu fuara, Türkiye'den 3 firma katıldı.

Türksat, TUSAŞ ve Profen, 24 Mart'a kadar sürecek fuarda, Türkiye standında ürün ve kabiliyetlerini tanıttı. Türk firmaları, geliştirdikleri çözümlerle sektörden daha büyük pay almayı hedefliyor.

- 'Uydu teknolojilerinde bağımsızlığımızı artıracaklar'

Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Murat Mercan, Türkiye standının açılışında yaptığı konuşmada, Türkiye'nin uzay teknolojilerinde geldiği aşamanın kendilerini sevindirdiğini söyledi.

Türkiye'nin kendi uydusunu ve yer istasyonunu yapması yönünde güzel adımlar atıldığını aktaran Mercan, 'Bir ülke teknolojide ve haberleşmede başka ülkelere ne kadar az bağımlıysa o kadar etkili oluyor.' dedi.

Mercan, Türk firmalarının çalışmalarını heyecan ve gururla takip ettiklerini belirterek, 'İnşallah çok daha ileri noktalara gelecekler, ihracatlarını, yurt dışındaki pazarlarını ve bizim uydu teknolojilerinde bağımsızlığımızı artıracaklar.' diye konuştu.

Büyükelçilik olarak görevlerinin Türk mühendis ve araştırmacılarının çalışmalarını dünya pazarına anlatmak ve diğer ülkelerdeki ortaklarını bulmak olduğunu kaydeden Mercan, Türkiye'nin teknolojilerinin bilinirliğinin artırılması gerektiğini vurguladı.

Mercan, 'Bizim yapacağımız bir yandan büyükelçi olduğumuz ülkedeki vatandaşlarımızı motive etmek, onları bu ekosisteme entegre etmek diğer yandan yapılan teknolojik çalışmalar için pazar araştırmak.' dedi.

Türk firmalardan dünyanın en büyük fuarında gövde gösterisi

- TUSAŞ kabiliyetlerini sergiledi

TUSAŞ, 'Türkiye'nin Yerli Milli İlk Haberleşme Uydusu TÜRKSAT 6A'dan edindiği kabiliyetleri fuarda uluslararası katılımcıların beğenisine sundu.

Firma, iştiraki olan GSATCOM ile 2019'da geliştirmeye başladığı yüksek çıkış gücüne sahip, tümüyle elektrikli yeni nesil haberleşme uydu ailesine yönelik görüşmeler de gerçekleştirecek.

- Türksat 5B dünyaya açılıyor

Türksat, fuarda hareketli araçlar için denizde ve karada uydu aracılığıyla ekonomik, kesintisiz hizmet olanağı sağlayan ve şirket tarafından üretimi yapılan SOTM (Satcom On The Move) antenleri olan HidrON, TerrON ve AerON ve taşınabilir Manpack çözümü MicrON ile yer aldı.

Türksat, geçen yıl hizmete giren 5'inci nesil haberleşme uydusu Türksat 5A ve bu yıl yaz aylarında hizmete girecek Türksat 5B ile yerli ürünlerine yönelik görüşmeler de gerçekleştirecek.

Şirket, özellikle yerli ve milli ürünleriyle hedef pazarlardaki etkinliğini artırmayı, yeni pazarlara açılarak faaliyet alanlarında sahip olduğu birikimle ülke dışında gerçekleştireceği yeni projelerle sınırları aşmayı planlıyor.

Türk firmalardan dünyanın en büyük fuarında gövde gösterisi

- Profen, yeni nesil anten çözümleri ile fuarda

Profen de ulusal ve uluslararası ihtiyaçlara cevap verebilecek, milli imkanlarla geliştirilen sabit ve mobil X/Y ve Az/El anten sistemleri ile sabit ve mobil telemetri yer istasyonu çözümlerini sergiledi.

Uydu yer istasyonları ve veri merkezlerinin gözlem, kontrol ve yönetiminde kullanılan 'Visionic' ürününün en yeni sürümüne de fuarda yer veren Profen, PTA serisi taşınabilir antenler ve gerçek zamanlı spektrum analizörü 'Nspector' ürünlerini de katılımcıların beğenisine sundu.


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