Halk TV'de YouTube geliri tartışması! Özlem Gürses ve Emin Çapa ile yollar ayrıldı!

Cumhuriyet Halk Partisi'nin propaganda organlarından biri olan Halk TV'de YouTube geliri kavgası çıktı. CHP tarafından fonlandığı bilinen ve haberlere de konulan Halk TV Özlem Gürses ve Emin Çapa ile yollarını ayırdı. Konuya ilişkin Halk TV'den açıklama yapıldı.'YOUTUBE'DA YAPTIKLARI PARALEL YAYINLARINA SON VERMELERİ İSTENDİ''Bazı internet sitelerinde Özlem Gürses ve Emin Çapa ile Halk TV arasında yapılan görüşmelere ilişkin haberler üzerine izleyicilerimize saygı gereği açıklama yapma ihtiyacı hissettik' denilen açıklama, şu ifadelerle devam etti:'TEKLİFLER KABUL EDİLMEYİNCE YOLLAR AYRILDI''Halk TV kurumsallaşma yolunda bir adım daha atarken uluslararası yayın standartlarının da gereği olarak tüm ekran yüzlerinden kişisel youtube kanalların paralel yayınlarına son vermelerini istedi. Özlem Gürses ve Emin Çapa bu teklifi ve önerilen ara teklifleri kabul etmeyince ne yazık ki yollar ayrıldı'EMİN ÇAPA'DAN AÇIKLAMA: YOUTUBE'DAN ELDE ETTİĞİMİZ GELİRİN YARISINI İSTEDİLERHalk TV'nin açıklaması sonrası bir açıklama da Emin Çapa'dan geldi. Çapa, Halk TV'nin kendi YouTube kanalından elde ettiği gelirin yarısını kendisinden talep edildiğini ve iplerin bu sebeple koptuğunu iddia etti.Çapa Twitter üzerinden yaptığı açıklamada şu iddialarda bulundu:'Sevgili dostlarım, Üzülerek, bugün Halk TV ile yolları ayırdığımızı size aktarmak zorundayım. Herkesin haklı olduğu veya kendini haklı gördüğü bazı durumlar var. Öncelikle kanalın bana 'yol verdiği' veya 'git' dediği doğru değil. Ne olduğunu aşağıda okuyacaksınız. ilk olarak benim bazı konularda, aşırı katı tutumum var. Her şeyden önce beni etkileyen bir konuda alınacak kararın, karar alınmadan önce benimle konuşulmasını isterim. Benim istediğim gibi olur olmaz ayrı, ama karar alındıktan sonra bana dayatılmasından hoşlanmam. İkincisi, ortalıkta gördüğünüz, 'youtube kanalını kapatmadığı için yollar ayrıldı' tam olarak doğru değil. Kanalıma bakarsanız, HalkTV'de yayına başladığım günden beri ne kadar az yayın yaptığımı görürsünüz. O kadar uzun ve geç saatlere uzayan yayından sonra mecalim olmadı.Bir çok takipçim, beni, 'kendilerini ihmal etmekle' suçladı, haklılar. Youtube'un kendine özgü, samimi, informal, daha amatör bir yanı var ve onu sevmeme rağmen olmadı. Çünkü ben her tür yayına çok ders çalışarak çıkan bir insanım. Bu da vakit ve enerji istiyor Bugüne kadar youtube'da insanlar beni izledi ve ben de o tıklardan bir kuruş para kazandım gibi bir olay olmadı. Kazanılan para, yayın için çalışan ekip ve kanalın giderlerine gitti. Zaten bunu beni tanıyan herkes biliyor. O zaman sorun ne? Sorunun birinci parçası kanala gelirken, 'youtube kanalım ölmesin' talebimi kabul eden yönetimin, şimdi herkes için fikir değiştirmesi. Ama bize dayatılan şey, 'youtube kanallarınızı kapatın' olsaydı, bu da, kabul ederiz veya etmeyiz, bir yere kadar tartışılabilir bir şeydi. Ben kanalın kadrolu elemanı değilim, baştan anlaşmamızda da, 'youtube devam edecek' vardı. Dolayısıyla kanalın bana böyle bir şey dayatma hakkı yok. Ama sürekli söylenen, 'Türkiye'nin bu durumunda, ekranda olmanız lazım' nedeniyle bu da belki kabul edilebilirdi.'KANAL GELİRİNİZİN YARISINI BANA VERECEKSİNİZ'Kanal yönetimi, youtube kanalımızı HalkTV çatısı altına getirmemizi ve böylece kendisini bir platform (MCN) olarak konumlamayı istiyor. Bu da olabilir. Ama burada da bir şart ileri sürüyor, 'kanal gelirinizin yarısını bana vereceksiniz'. İşte ipin koptuğu nokta bu. Herkes bana, 'para kazanmıyorsun, o halde niye kabul etmiyorsun? Hem de para kazanmış olursun' dedi. Ama sorun parada değil, sorun para olsa ben o kanalda haftada 4-5 yayın yapar zaten para kazanırdım. Burada büyük bir etik sorun var, herkes o sorunu görmezden geliyor.'BÖYLE BİR ŞEYİ KABUL ETMEYİ ALÇALTICI BULDUM'Bir kanalda ekrana çıkmak için, youtube kanalında yayın yapıp, onun gelirinin yarısını kanala vermek (aslında geliri kanal alıp bize verecek) bana ahlaken doğru gelmedi/gelmiyor. Böyle bir şeyi kabul etmeyi alçaltıcı, incitici buldum. Başında böyle anlaşsak veya kanalın kadrolu elemanı olsam veya youtube kanalım olmasa ve 'sana bir kanal kuralım' diye gelseler böyle olmayabilirdi. Zaten hiçbir talepte bulunmadan kanal için sponsor geliri olsun diye ekonomi yayını da yaptım. Çeşitli çözüm teklifleri oldu, bir ay çeşitli pazarlıklar yapıldı. Seyirciler de bir şeyler sezdi. Ama her uzlaşmadan sonra, uzlaşma bozuldu ve en başa döndük. Burada iğneyi kendime batırayım, ilk uzlaşma bozulduktan sonra ben de her seferinde el yükselttim. Ama, 'ben ne yayın yapsam zaten izleniyor' sözünün patron tarafından söylenmesinin ağırlığı, bu mesleğe bunca yılını veren bir insanı incitip, öfkelendiriyor. O zaman benim gece gündüz rapor okumamın, analiz yapmamın, içerik üretmemin hiçbir önemi yok yani.'GÜRSES AÇIKLAMA YAPACAKÖzlem Gürses ise Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda konuya ilişkin yarın bir açıklama yapacağını söyledi.FONDAŞ KAVGASIYaşananlar sosyal medyanın gündemine oturdu. Kullanıcılar 'Fonları yetmeyince birbilerine düştüler', 'Fondaşların para kavgası' gibi yorumlarını yaptı. Halk TV'nin CHP tarafından fonlandığı biliniyor. CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Maltepe Belediyesi tarafından Halk TV'ye ihaleler ve 'yayın katkısı' adı altında binlerce lira akıttığı ortaya çıkmıştı.