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Avrupa'da gıda krizi: Belçika'da raflar boşaldı!

Rusya Ukrayna savaşı tüm şiddetiyle devam ederken savaşın küresel çaptaki etkisi gün geçtikçe derinleşiyor. Belçika'daki süpermarketlerin büyük kısmında savaşının talebi artırması nedeniyle raflar boşaldı. Yağ ve un başta olmak üzere tuvalet kağıdı ve konserve gıda gibi çeşitli ürünlerin satışına sınırlama getirdi. Öte yandan marketlerde un ve ayçiçeği yağı gibi ürünlerse bulunmuyor.

Ekleme: 22.03.2022 - 01:17 Güncelleme: 22.03.2022 - 01:20 / Editör: Ozge Selin
Avrupa'da gıda krizi: Belçika'da raflar boşaldı!
Belçika'daki süpermarketlerin büyük kısmı, Ukrayna-Rusya savaşının talebi artırması nedeniyle yağ ve un başta olmak üzere tuvalet kağıdı ve konserve gıda gibi çeşitli ürünlerin satışına sınırlama getirdi.

Ülkenin en büyük market zinciri Colruyt, cuma günü un ve yağ satışını kısıtlamıştı. Bu markette bir müşteriye en fazla 2 litre sıvı yağ ve 2 kilogram un satışına izin verilmeye başlamıştı.

EN BÜYÜK MARKET ZİNCİRLERİNDE, ÜRÜNLERE KISITLAMA GELDİ!

Aynı gün Lidl marketleri de benzer karar almış un ve yağ ile birlikte konserve sebze ile tuvalet kağıdı gibi ürünlere de sınırlama getirmişti. Söz konusu market, 2 litre sıvı yağ, 2 konserve sebze ve 3 paket tuvalet kağıdı alınmasına izin veriyordu.

En son bugün, ülkenin en büyük market zincirlerinde Aldi ve Carrefour da un ve yağ gibi çeşitli ürünlerin satışlarına kısıtlama getirdi.

Avrupa'da gıda krizi: Belçika'da raflar boşaldı!

KISITLAMALARA RAĞMEN UN VE AYÇİÇEK YAPI BULUNAMIYOR

Aldi, yağ, un, buğday ve unlu karışımların satışını 3 adetle sınırlamaya başladı. Benzer biçimde Carrefour market zinciri de un ve yağ satışlarını kısıtladı. Kısıtlamalara rağmen marketlerde ayçiçeği yağı ve un bulunamıyor.

TEDARİK SORUNLARI

Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle özellikle yağ ve un gibi ürünlerde tedarik sorunları yaşanmasından endişe ediliyordu. Söz konusu iki ülke, 'dünyanın en büyük buğday ve yağ üreticileri arasında' bulunuyordu. Savaş nedeniyle artık söz konusu ülkelerden bu ürünler tedarik edilemiyor.

Avrupa'da gıda krizi: Belçika'da raflar boşaldı!

Belçika'da benzer kısıtlamalar, Kovid-19 salgınının başında da yaşanmıştı. Ülkede sıkı biçimde kapanmaların yaşandığı 2020 yılı ilk bahar aylarında marketler, un, makarna ve tuvalet kağıdı gibi ürünlerin satışını uzun süre bir adetle sınırlandırmıştı. Bu ürünler uzun süre tedarik edilememişti.
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