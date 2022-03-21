  • USD: 14,76 - 14,79
  • EURO: 16,33 - 16,36
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Konutta fiyatları düşerek düzenleme! KDV indirimi geliyor!

Ev fiyatlarında son dakika haberleri: Hazine ve Maliye Bakanlığı, gıda ürünlerinin ardından konut sektöründe KDV'nin sadeleştirilmesine yönelik çalışmayı tamamladı. Hem ev alacakları hem konut üreten inşaat sektörünü rahatlatacak yeni model Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacak. Planlanan ikili sistemle 150 metrekarenin üzerindeki evlerde yüzde 18'lik KDV yükünün azaltılması bekleniyor. Hesaplama konutun (dairenin) satılık değeri ile metrekare birim fiyatı üzerinden hesaplanacak.

Konutta fiyatları düşerek düzenleme! KDV indirimi geliyor!
Ekleme: 21.03.2022 - 09:15 Güncelleme: 21.03.2022 - 09:30 / Editör: Ozge Selin
Konutta fiyatları düşerek düzenleme! KDV indirimi geliyor!
Hazine ve Maliye Bakanlığı, gıda ürünlerinin ardından konut sektöründe KDV'nin sadeleştirilmesine yönelik çalışmayı tamamladı. Hem tüketiciyi hem sektörü rahatlatacak yeni model Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacak.

Tüketici ve sektörden gelen taleplerle devreye girecek ikili sistemle 150 metrekarenin üzerindeki yüzde 18'lik KDV yükünün azaltılması bekleniyor. Hesaplama konutun değeri ile metrekare birim fiyatı üzerinden hesaplanacak.

BAKAN NEBATİ: ADIM ADIM UYGULANACAK

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, gıdada ilk adımı attıklarını, KDV'nin sadeleştirilmesine yönelik çalışmaların Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulduktan sonra adım adım uygulanacağını duyurdu. Hem vatandaş hem de sektörün gözü konutta KDV indirimine çevrildi. Gelir İdaresi Başkanlığı odalar, sektör temsilcileriyle gerçekleştirdiği çalışmalar kapsamında ikili KDV sistemine yönelik kapsamlı bir çalışma yaptı.

EV SATIŞINDA ÖN PLANA ÇIKAN GÖRÜŞ

Sektör temsilcileri konutta 1-2 metreyi geçmesi durumunda yüzde 18 KDV ödenmesinin usulsüz uygulamaları da beraberinde getirdiğine dikkat çekti. Projede, satışta, tapuda evin net metrekaresinin kullanımını teşvik edecek vergi uygulaması görüşü ön plana çıktı.

EV FİYATLARINDA FAHİŞ RAKAMLAR BİTECEK

Yeni modelle tüketici 151 metrekare konut aldığında çok yüksek bir fahiş artışla karşı karşıya kalmayacak.

KONUT FİYATLARI DÜŞER

Yeni sistemin benimsenmesi durumunda 150 metrekarelik bölüm yüzde 8, 1 metrekarelik bölüm yüzde 18'den vergilendirilecek.

Örneğin; 1 milyon liralık 150 metrekarelik daire 80 bin lira KDV ödenirken, 155 metrekarede ise 180 bin lira KDV ödeniyor. Yeni sistemle 5 metrekarelik bölüm yüzde 18'den vergilendirilecek bu tutar da 5805 lira olacak. Bu durumda ödenecek tutar 85 bin 805 lira olacak. Sektör temsilcileri düzenlemeyle 150 metrekarenin üzerinde konutlarda talebin artacağını, sektörün canlanacağını, fiyatların da düşeceğini dile getiriyor.

Böylece tüketici 160 metrekare konutta yüksek bir fahiş artışı ile karşı karşıya kalmayacak. Sıfır konutları kapsayan KDV indirimi olması durumunda yapılacak olan indirim orana bağlı olarak değişecek.

TAPU HARÇLARI DA MASADA

Ayrıca edinilen son dakika bilgisine göre kentsel dönüşümdeki yüzde 1'luk uygulama devam ederken, tapu harçlarında da düzenlemeye gidilmesi bekleniyor. Tapu harcı evin değerinin binde 20'si oranında alınıyor. Bugün itibariyle 1 milyon liralık evde alıcı 20 bin lira, satıcı da 20 bin lira tapu harcı ödüyor.

835 BİN ESNAF BEYANNAME VERMEYECEK

Diğer yandan Gelir İdaresi Başkanlığı, kazançları basit usulde tespit edilen berber, kuaför, tesisatçı, tuhafiyeci, marangoz, kaportacı, lastikçi, terzi, tamirci gibi yaklaşık 835 bin küçük esnafa yönelik vergi istisnasına örneklerle açıklık getirdi. Gelir Vergisi Genel Tebliği'ne göre, kendi işinde çalışan, yıllık kira bedeli 2021 için büyükşehirlerde 12 bin lira, diğer yerlerde 7 bin 600 lirayı aşmayan, 2022'de büyükşehir belediye sınırları içinde kalan yerler için 16 bin lira, diğer yerler için 10 bin lirayı aşmayan küçük esnafın kazançları basit usulde tespit edilecek. İstisna kazançlar gelir vergisi beyannamesine dâhil edilmeyecek.

2 ÖRNEK: Örneğin kuaförlük yapan bir mükellef 2021 yılında 35 bin lira kazanç elde etti ve başka geliri bulunmuyor. Bu durumda elde ettiği gelir vergisinden istisna olacak, yıllık gelir vergisi beyannamesi vermeyecek. Taksi işletmeciliği faaliyeti dolayısıyla basit usule tabi olan mükellef 2021'de 45 bin lira kazanç elde etti. Aynı yıl sahibi olduğu konuttan da 25 bin lira kira geliri elde etti. Bu durumda, 2021 yılında taksicilik faaliyetinden elde ettiği kazancı gelir vergisinden istisna olduğundan, kira geliri için vereceği yıllık gelir vergisi beyannamesine basit usulde tespit edilen ticari kazancını dâhil etmeyecek.
Osman Kavala'nın tutukluluk halinin devamına karar verildi
Ukrayna istihbaratından çarpıcı iddia: Kadirov'un askerleri ülkeden kaçtı
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'nin FETÖ ile ilişkisi ortaya çıktı! Zelenskiy'nin yanı başındaki FETÖ'cü kim?
Polis memuru Hakkari'de 52.5 kilo patlayıcı ile yakalandı
Fransız Le Figaro’dan İHA övgüsü: Rusya’ya karşı direnişin anahtarı
PKK'nın gelini HDP'li Semra Güzel'in yüksek mahkeme başvurusu karara bağlanacak
Çin'de 133 kişi taşıyan yolcu uçağı düştü
Aleyna Çakır davasında kan donduran detaylar ortaya çıktı! Ümitcan Uygun önce bayıltmış ardından...
İSKİ Genel Müdürü: Elmalı, Kazandere, Istrancalar'daki beş barajımız taşıyor
Ukrayna'daki kimyasal tesiste amonyak sızıntısı
Sokak ortasında tanımadığı kişi tarafından kalbinden bıçaklanarak öldürüldü!
İşgalde 26'ncı gün: Barış umudu bugünkü müzakerede
'Amirallerin Montrö bildirisi' davasının görülmesine başlandı
Vedat Bilgin'den asgari ücret açıklaması!
Geziciler için karar günü! 16 sanıklı Gezi Parkı davasında son savunmalar alınacak...
Putin’den yaptırım kararlarına sert tepki! Batı’nın Rusya planına ateş püskürdü
Türkiye'nin konuştuğu İlker Reis'ten yeni video! Yunan tacizinin görüntülerini paylaştı, böyle tepki gösterdi
Konutta fiyatları düşerek düzenleme! KDV indirimi geliyor!
24. dönem Ankara milletvekili Sinan Aygün CHP'yi bombaladı: Yolsuzluk arayan Kılıçdaroğlu Ankara'ya baksın
Ukrayna'dan dikkat çeken iddia: Putin'i zehirleyecekler! İşte yerine geçecek 4 isim
Volkswagen'den flaş açıklama! O araçlarını geri çağırdı!

Volkswagen'den flaş açıklama! O araçlarını geri çağırdı!

Dünyanın ilk dört kişilik uçan taksisi: Hızı 160 kilometreye çıkıyor

Dünyanın ilk dört kişilik uçan taksisi: Hızı 160 kilometreye çıkıyor

Gazını kavanozlara koyarak satan OnlyFans modeli Stephanie Matto, emekliliğini açıkladı! Yeni mesleği herkesi şaşırttı

Gazını kavanozlara koyarak satan OnlyFans modeli Stephanie Matto, emekliliğini açıkladı! Yeni mesleği herkesi şaşırttı

İngiliz Telegraph gazetesinden dikkat çeken iddia: Selçuk Bayraktar ve Elon Musk gücünü birleştirdi

İngiliz Telegraph gazetesinden dikkat çeken iddia: Selçuk Bayraktar ve Elon Musk gücünü birleştirdi

Yeni destek mekanizması geliyor: Elemanı da maaşı da devlet verecek

Yeni destek mekanizması geliyor: Elemanı da maaşı da devlet verecek

Çin'in en büyüğünde finansal deprem! Küresel piyasaları sarsabilir!

Çin'in en büyüğünde finansal deprem! Küresel piyasaları sarsabilir!