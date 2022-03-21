Çinli vlogger Ukrayna'daki videoları paylaştı! Vatan haini ilan edildi!

İşgalin ilk günü olan 24 Şubat'ta TikTok'un Çin versiyonu Douyin'de video yayınlayan Çinli Wang Jixian, "Yiyecek almaktan dönüyorum" dedi. Aslen Pekinli bir programcı olan Wang, videoda et ve meyve satın almayı anlattı ve bazı gıda mağazalarının hala açık olduğunu belirtti.Rus işgalini meşru gösteren videoları gören Jixiani CNN'ye verdiği demeçte, "Çok sinirlendim, sonra gerçeği göstermek için yaşadığım yerde video çekmeye karar verdim" dedi.YouTube ve Çin mesajlaşma uygulaması WeChat dahil olmak üzere çeşitli platformlarda yayınlanan günlük videoları, hızla ilgi gördü. Bu tarz videolar Rus dezenformasyonunu teşvik eden Çin devlet medyasında tam bir tezat oluşturuyor.Wang, çok izlenen bir videoda Çin pasaportunu kaldırdı ve "Bu Ukraynalı muhafızlar Nazi değil, onlar bilişim programcısı, sıradan insanlar, berberler, bunlar insan" dedi.Ancak bunu yaparken, Çin'in Rusya'nın işgalini kınamayı reddettiği için uluslararası baskıyla karşı karşıya kaldığı ve Çin'in son derece kısıtlanmış ve sansürlenmiş sosyal medyasında Rusya yanlısı duyguların taştığı, karışık bir tartışmanın ortasında kaldı.