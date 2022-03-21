21 Mart Pazartesi Yayın Akışı Nasıl? Bugün Televizyonda Neler Var?

21 Mart yayın akışı evde dizi keyfi yapmak isteyen birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında 21 Mart Pazartesi yayın akışı nasıl sorusu yer alıyor. Peki, 21 Mart Pazartesi yayın akışı nasıl? 21 Mart Pazartesi bugün hangi diziler var? 21 Mart bu akşam hangi diziler var? İşte merak edilenler...

21 Mart Yayın Akışı Nasıl?

Bugün itibariyle en sık aratılan sorular arasında bugün televizyonda neler var vesoruları yer aldı. Akşam evde dizi keyfi yapmak isteyen birçok kişi konuyla ilgili detayları öğrenmek için arama motorlarına yöneldivesorularına cevap almak için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.Birçok kişi tarafından en sık aratılanlar arasında 21 Mart yayın akışı nasıl sorusu yer alıyor. Konuyla ilgili olarak birçok kişi arama motorlarına yöneldi. İşteSHOW TV YAYIN AKIŞI06:00 Gelin Evi08:00 Bu Sabah10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk12:00 Gelin Evi15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme18:45 Show Ana Haber20:00 Üç Kuruş00:15 Hızlı ve Öfkeli 4 (Yabancı Sinema)02:30 Aziz04:30 Hızlı ve Öfkeli 4 (Yabancı Sinema)KANAL D YAYIN AKIŞI07:00 Sihirli Annem09:00 Neler Oluyor Hayatta?11:00 Yaprak Dökümü13:00 Gelinim Mutfakta16:00 Arka Sokaklar18:45 Kanal D Ana Haber20:00 Yerli Sinema22:15 Yerli Sinema00:00 Dört Köşe02:15 Gelinim Mutfakta05:15 Küçük AğaFOX TV YAYIN AKIŞI08:00 İsmail Küçükkaya İle Çalar Saat10:45 Ekonomi Arası11:00 Çağla İle Yeni Bir Gün13:00 En Hamarat Benim16:00 Fulya İle Umudun Olsun19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber20:00 Yasak Elma23:45 Evlilik Hakkında Her Şey02:30 En Hamarat Benim05:00 Elkızı06:00 ZümrüdüankaSTAR TV YAYIN AKIŞI07:00 Mesut Yar İle Bugün09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan13:00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde16:00 Söz18:30 Star Ana Haber20:00 Yerli Dizi Tekrar22:30 Yerli Dizi Tekrar00:15 Kaderimin Oyunu00:45 Aramızda Kalsın03:00 Sabahın Sultanı Seda Sayan05:00 SözTV8 YAYIN AKIŞI06:30 Oynat Bakalım07:15 8'de Sağlık08:45 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa11:15 Survivor All Star13:15 Survivor Panorama15:00 Canım Annem16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz20:00 Survivor All Star (Yeni Bölüm)00:15 Survivor Ekstra01:30 Canım Annem02:30 Zuhal Topal’la Yemekteyiz04:30 Müge ve Gülşen’le 2. SayfaATV YAYIN AKIŞI06:20 Yalnız Kurt08:00 Kahvaltı Haberleri10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert13:00 ATV Gün Ortası14:00 Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane16:00 Esra Erol’da19:00 ATV Ana Haber20:00 Kim Milyoner Olmak İster?00:20 Adı Sevgi03:20 Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane05:35 Yalnız KurtTRT1 YAYIN AKIŞI05:05 Elimi Bırakma08:15 Dr. Yerebakan İle Hayatın Ritmi09:30 Alişan İle Gülümse Hayata13:30 Ege’nin Hamsisi16:30 Seksenler19:00 Ana Haber19:55 İddiaların Aksine20:00 Alparslan: Büyük Selçuklu01:50 Alparslan: Büyük Selçuklu04:20 Şehrime Hoş Geldiniz