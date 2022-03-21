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21 Mart Pazartesi Yayın Akışı Nasıl? Bugün Televizyonda Neler Var?

21 Mart yayın akışı evde dizi keyfi yapmak isteyen birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında 21 Mart Pazartesi yayın akışı nasıl sorusu yer alıyor. Peki, 21 Mart Pazartesi yayın akışı nasıl? 21 Mart Pazartesi bugün hangi diziler var? 21 Mart bu akşam hangi diziler var? İşte merak edilenler...

Ekleme: 21.03.2022 - 16:08 Güncelleme: 21.03.2022 - 16:12 / Editör: Ozge Selin
21 Mart Pazartesi Yayın Akışı Nasıl? Bugün Televizyonda Neler Var?
Bugün itibariyle en sık aratılan sorular arasında bugün televizyonda neler var ve 21 Mart yayın akışı nasıl soruları yer aldı. Akşam evde dizi keyfi yapmak isteyen birçok kişi konuyla ilgili detayları öğrenmek için arama motorlarına yöneldi. 21 Mart Pazartesi yayın akışı nasıl ve 21 Mart Pazartesi bugün televizyonda neler var sorularına cevap almak için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.

21 Mart Yayın Akışı Nasıl?


Birçok kişi tarafından en sık aratılanlar arasında 21 Mart yayın akışı nasıl sorusu yer alıyor. Konuyla ilgili olarak birçok kişi arama motorlarına yöneldi. İşte 21 Mart yayın akışı;

SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Gelin Evi
08:00 Bu Sabah
10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
12:00 Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Üç Kuruş
00:15 Hızlı ve Öfkeli 4 (Yabancı Sinema)
02:30 Aziz
04:30 Hızlı ve Öfkeli 4 (Yabancı Sinema)


21 Mart Pazartesi Yayın Akışı Nasıl? Bugün Televizyonda Neler Var?

KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Sihirli Annem
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Arka Sokaklar
18:45 Kanal D Ana Haber
20:00 Yerli Sinema
22:15 Yerli Sinema
00:00 Dört Köşe
02:15 Gelinim Mutfakta
05:15 Küçük Ağa

FOX TV YAYIN AKIŞI
08:00 İsmail Küçükkaya İle Çalar Saat
10:45 Ekonomi Arası
11:00 Çağla İle Yeni Bir Gün
13:00 En Hamarat Benim
16:00 Fulya İle Umudun Olsun
19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber
20:00 Yasak Elma
23:45 Evlilik Hakkında Her Şey
02:30 En Hamarat Benim
05:00 Elkızı
06:00 Zümrüdüanka

STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Mesut Yar İle Bugün
09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde
16:00 Söz
18:30 Star Ana Haber
20:00 Yerli Dizi Tekrar
22:30 Yerli Dizi Tekrar
00:15 Kaderimin Oyunu
00:45 Aramızda Kalsın
03:00 Sabahın Sultanı Seda Sayan
05:00 Söz

21 Mart Pazartesi Yayın Akışı Nasıl? Bugün Televizyonda Neler Var?

TV8 YAYIN AKIŞI
06:30 Oynat Bakalım
07:15 8'de Sağlık
08:45 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa
11:15 Survivor All Star
13:15 Survivor Panorama
15:00 Canım Annem
16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
20:00 Survivor All Star (Yeni Bölüm)
00:15 Survivor Ekstra
01:30 Canım Annem
02:30 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
04:30 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa

ATV YAYIN AKIŞI
06:20 Yalnız Kurt
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol’da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kim Milyoner Olmak İster?
00:20 Adı Sevgi
03:20 Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane
05:35 Yalnız Kurt

TRT1 YAYIN AKIŞI
05:05 Elimi Bırakma
08:15 Dr. Yerebakan İle Hayatın Ritmi
09:30 Alişan İle Gülümse Hayata
13:30 Ege’nin Hamsisi
16:30 Seksenler
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Alparslan: Büyük Selçuklu
01:50 Alparslan: Büyük Selçuklu
04:20 Şehrime Hoş Geldiniz

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